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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/provokatsii-1775694693.html
В ЛНР раскрыли подготовку провокации с аммиаком украинскими военными
В ЛНР раскрыли подготовку провокации с аммиаком украинскими военными - РИА Новости, 28.02.2022
В ЛНР раскрыли подготовку провокации с аммиаком украинскими военными
Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских военных в минировании складов с аммиаком в... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T23:09
2022-02-28T23:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
лнр
северодонецк
луганская народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских военных в минировании складов с аммиаком в подконтрольном Киеву городе Северодонецк Луганской области."По поступившей нам информации, в населенном пункте Северодонецк украинские боевики заминировали склады с аммиаком и в ближайшие сутки планируют совершить их подрыв с целью впоследствии обвинить Народную милицию ЛНР в этой провокации", - заявил Филипоненко журналистам.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/provokatsiya-1775260745.html
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в мире, лнр, северодонецк, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
23:09 28.02.2022 (обновлено: 23:26 28.02.2022)
 
В ЛНР раскрыли подготовку провокации с аммиаком украинскими военными

Народная милиция ЛНР сообщила о готовящихся провокациях с аммиаком в Северодонецке

© РИА Новости / Перейти в фотобанкНародная милиция Луганской народной республики
Народная милиция Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости
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Народная милиция Луганской народной республики
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских военных в минировании складов с аммиаком в подконтрольном Киеву городе Северодонецк Луганской области.
"По поступившей нам информации, в населенном пункте Северодонецк украинские боевики заминировали склады с аммиаком и в ближайшие сутки планируют совершить их подрыв с целью впоследствии обвинить Народную милицию ЛНР в этой провокации", - заявил Филипоненко журналистам.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 15:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сотрудник ФСБ пострадал при пресечении провокации украинских националистов
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 11:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские националисты планируют провокации в Краматорске и Славянске
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛНРСеверодонецкЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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