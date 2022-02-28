https://ria.ru/20220228/provokatsii-1775694693.html

В ЛНР раскрыли подготовку провокации с аммиаком украинскими военными

В ЛНР раскрыли подготовку провокации с аммиаком украинскими военными - РИА Новости, 28.02.2022

В ЛНР раскрыли подготовку провокации с аммиаком украинскими военными

Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских военных в минировании складов с аммиаком в... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T23:09

2022-02-28T23:09

2022-02-28T23:26

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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских военных в минировании складов с аммиаком в подконтрольном Киеву городе Северодонецк Луганской области."По поступившей нам информации, в населенном пункте Северодонецк украинские боевики заминировали склады с аммиаком и в ближайшие сутки планируют совершить их подрыв с целью впоследствии обвинить Народную милицию ЛНР в этой провокации", - заявил Филипоненко журналистам.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/provokatsiya-1775260745.html

https://ria.ru/20220226/provokatsii-1775234081.html

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луганская народная республика

донбасс

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, лнр, северодонецк, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донбасс