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Рябков выразил послу США протест из-за враждебных акций у посольства России
Рябков выразил послу США протест из-за враждебных акций у посольства России - РИА Новости, 01.03.2022
Рябков выразил послу США протест из-за враждебных акций у посольства России
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил послу США Джону Салливану решительный протест из-за враждебных акций у посольства России в Вашингтоне, заявил МИД России. РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T19:40
2022-03-01T03:46
сергей рябков
джон салливан
сша
россия
ситуация в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 28 фев - РИА новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил послу США Джону Салливану решительный протест из-за враждебных акций у посольства России в Вашингтоне, заявил МИД России."28 февраля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с послом США в Москве Джоном Салливаном. Послу заявлен решительный протест в связи с акциями враждебно настроенных элементов у дипломатических представительств России в США и бездействием в ряде случаев американских правоохранительных органов, ответственных за безопасность иностранных дипмиссий", - говорится в сообщении МИД РФ."Передано требование в срочном порядке предпринять исчерпывающие меры по обеспечению неприкосновенности российских загранучреждений, защиты жизни и здоровья их сотрудников и членов семей в соответствии с международными обязательствами Вашингтона", - добавляет министерство.Отмечается, что на встрече "были затронуты также некоторые другие вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в военно-политической сфере".
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сергей рябков, джон салливан, сша, россия, ситуация в днр и лнр, в мире
19:40 28.02.2022 (обновлено: 03:46 01.03.2022)
 
Рябков выразил послу США протест из-за враждебных акций у посольства России

МИД: Рябков выразил послу США Салливану протест из-за враждебных акций у посольства России

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне
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МОСКВА, 28 фев - РИА новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил послу США Джону Салливану решительный протест из-за враждебных акций у посольства России в Вашингтоне, заявил МИД России.
"28 февраля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с послом США в Москве Джоном Салливаном. Послу заявлен решительный протест в связи с акциями враждебно настроенных элементов у дипломатических представительств России в США и бездействием в ряде случаев американских правоохранительных органов, ответственных за безопасность иностранных дипмиссий", - говорится в сообщении МИД РФ.
"Передано требование в срочном порядке предпринять исчерпывающие меры по обеспечению неприкосновенности российских загранучреждений, защиты жизни и здоровья их сотрудников и членов семей в соответствии с международными обязательствами Вашингтона", - добавляет министерство.
Отмечается, что на встрече "были затронуты также некоторые другие вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в военно-политической сфере".
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Сергей РябковДжон СалливанСШАРоссияСитуация в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
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