https://ria.ru/20220228/protest-1775660511.html

Рябков выразил послу США протест из-за враждебных акций у посольства России

Рябков выразил послу США протест из-за враждебных акций у посольства России - РИА Новости, 01.03.2022

Рябков выразил послу США протест из-за враждебных акций у посольства России

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил послу США Джону Салливану решительный протест из-за враждебных акций у посольства России в Вашингтоне, заявил МИД России. РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T19:40

2022-02-28T19:40

2022-03-01T03:46

сергей рябков

джон салливан

сша

россия

ситуация в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 28 фев - РИА новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил послу США Джону Салливану решительный протест из-за враждебных акций у посольства России в Вашингтоне, заявил МИД России."28 февраля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с послом США в Москве Джоном Салливаном. Послу заявлен решительный протест в связи с акциями враждебно настроенных элементов у дипломатических представительств России в США и бездействием в ряде случаев американских правоохранительных органов, ответственных за безопасность иностранных дипмиссий", - говорится в сообщении МИД РФ."Передано требование в срочном порядке предпринять исчерпывающие меры по обеспечению неприкосновенности российских загранучреждений, защиты жизни и здоровья их сотрудников и членов семей в соответствии с международными обязательствами Вашингтона", - добавляет министерство.Отмечается, что на встрече "были затронуты также некоторые другие вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в военно-политической сфере".

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

сергей рябков, джон салливан, сша, россия, ситуация в днр и лнр, в мире