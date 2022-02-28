19:40 28.02.2022 (обновлено: 03:46 01.03.2022)
Рябков выразил послу США протест из-за враждебных акций у посольства России
МИД: Рябков выразил послу США Салливану протест из-за враждебных акций у посольства России
© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне
МОСКВА, 28 фев - РИА новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил послу США Джону Салливану решительный протест из-за враждебных акций у посольства России в Вашингтоне, заявил МИД России.
"28 февраля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с послом США в Москве Джоном Салливаном. Послу заявлен решительный протест в связи с акциями враждебно настроенных элементов у дипломатических представительств России в США и бездействием в ряде случаев американских правоохранительных органов, ответственных за безопасность иностранных дипмиссий", - говорится в сообщении МИД РФ.
"Передано требование в срочном порядке предпринять исчерпывающие меры по обеспечению неприкосновенности российских загранучреждений, защиты жизни и здоровья их сотрудников и членов семей в соответствии с международными обязательствами Вашингтона", - добавляет министерство.
Отмечается, что на встрече "были затронуты также некоторые другие вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в военно-политической сфере".
27 февраля, 08:00Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины