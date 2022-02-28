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МИД выразил протест из-за акций у российского посольства в Оттаве
МИД выразил протест из-за акций у российского посольства в Оттаве - РИА Новости, 28.02.2022
МИД выразил протест из-за акций у российского посольства в Оттаве
Министерство иностранных дел России в понедельник вызвало посла Канады Элисон Леклер и выразило ей решительный протест из-за акций у российского посольства в... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:45
2022-02-28T15:53
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел России в понедельник вызвало посла Канады Элисон Леклер и выразило ей решительный протест из-за акций у российского посольства в Оттаве, говорится в заявлении МИД РФ."Двадцать восьмого февраля вызванной в МИД России послу Канады в Российской Федерации Элисон Леклер был заявлен решительный протест в связи с враждебными акциями агрессивных элементов у посольства России в Оттаве, а также российских генеральных консульств в Монреале и Торонто", - сообщило ведомство."Главе канадской дипмиссии передано требование российской стороны незамедлительно принять исчерпывающие меры по обеспечению надлежащей безопасности сотрудников и членов семей российских диппредставительств в соответствии с международными обязательствами Канады", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220226/ottava-1775200426.html
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в мире, россия, москва, оттава, канада
15:45 28.02.2022 (обновлено: 15:53 28.02.2022)
 
МИД выразил протест из-за акций у российского посольства в Оттаве

МИД выразил послу Канады Леклер протест из-за акций у российского посольства в Оттаве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел России в понедельник вызвало посла Канады Элисон Леклер и выразило ей решительный протест из-за акций у российского посольства в Оттаве, говорится в заявлении МИД РФ.
"Двадцать восьмого февраля вызванной в МИД России послу Канады в Российской Федерации Элисон Леклер был заявлен решительный протест в связи с враждебными акциями агрессивных элементов у посольства России в Оттаве, а также российских генеральных консульств в Монреале и Торонто", - сообщило ведомство.
"Главе канадской дипмиссии передано требование российской стороны незамедлительно принять исчерпывающие меры по обеспечению надлежащей безопасности сотрудников и членов семей российских диппредставительств в соответствии с международными обязательствами Канады", - говорится в сообщении.
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 02:35
Посол в Оттаве назвал решение Канады о санкциях против Путина неприемлемым
Опубликовано: К. Волков
 
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