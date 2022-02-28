https://ria.ru/20220228/protest-1775594808.html

МИД выразил протест из-за акций у российского посольства в Оттаве

МИД выразил протест из-за акций у российского посольства в Оттаве - РИА Новости, 28.02.2022

МИД выразил протест из-за акций у российского посольства в Оттаве

Министерство иностранных дел России в понедельник вызвало посла Канады Элисон Леклер и выразило ей решительный протест из-за акций у российского посольства в... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:45

2022-02-28T15:45

2022-02-28T15:53

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел России в понедельник вызвало посла Канады Элисон Леклер и выразило ей решительный протест из-за акций у российского посольства в Оттаве, говорится в заявлении МИД РФ."Двадцать восьмого февраля вызванной в МИД России послу Канады в Российской Федерации Элисон Леклер был заявлен решительный протест в связи с враждебными акциями агрессивных элементов у посольства России в Оттаве, а также российских генеральных консульств в Монреале и Торонто", - сообщило ведомство."Главе канадской дипмиссии передано требование российской стороны незамедлительно принять исчерпывающие меры по обеспечению надлежащей безопасности сотрудников и членов семей российских диппредставительств в соответствии с международными обязательствами Канады", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220226/ottava-1775200426.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, москва, оттава, канада