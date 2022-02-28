https://ria.ru/20220228/produkty-1775631748.html

Санкции не повлияют на запасы продовольствия, заявили в "Единой России"

Санкции не повлияют на запасы продовольствия, заявили в "Единой России" - РИА Новости, 28.02.2022

Санкции не повлияют на запасы продовольствия, заявили в "Единой России"

Россия полностью обеспечивает себя ключевыми продуктами питания, производства молочной продукции, овощей и фруктов достаточно внутри страны, и санкции не... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:53

2022-02-28T17:53

2022-02-28T17:53

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

единая россия

евросоюз

украина

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия полностью обеспечивает себя ключевыми продуктами питания, производства молочной продукции, овощей и фруктов достаточно внутри страны, и санкции не повлияют на запасы продовольствия, говорится в официальном Instagram-аккаунте партии "Единая Россия"."Санкции не повлияют на запасы продовольствий в России. Наша страна полностью обеспечивает себя зерном, мясом, рыбой, сахаром, растительным маслом и другими ключевыми продуктами питания. Производства молочной продукции, овощей и фруктов внутри страны достаточно", - говорится в сообщении. ⠀Продукты, которые не производятся в России из-за климатических условий, можно закупить у широкого круга стран-поставщиков, добавили в партии."В Минсельхозе РФ объяснили, что внутренний рынок надёжно защищён, а риски для продовольственной безопасности исключены", - отметили в ЕР. ⠀Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.

https://ria.ru/20220203/podderzhka-1770927316.html

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775603819.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), единая россия, евросоюз, украина, россия, германия, антон силуанов, дмитрий песков, владимир путин, санкции в отношении россии