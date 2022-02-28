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Католические епископы России призвали политиков договориться о мире

Католические епископы России призвали политиков договориться о мире - РИА Новости, 28.02.2022

Католические епископы России призвали политиков договориться о мире

Конференция католических епископов России (ККЕР) заявила, что события на Украине угрожают безопасности всего мира, и призвала политиков, от которых зависят... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:21

2022-02-28T11:21

2022-02-28T11:21

религия

россия

украина

римско-католическая церковь

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Конференция католических епископов России (ККЕР) заявила, что события на Украине угрожают безопасности всего мира, и призвала политиков, от которых зависят влияющие на него решения, сделать все для прекращения конфликта."Мы, как и вы все, глубоко потрясены тем, что, несмотря на огромные усилия по примирению, политический конфликт между Россией и Украиной перешел в вооруженное противостояние. Это противостояние несет смерть и разрушение и угрожает безопасности всего мира. <...> Мы призываем всех политических деятелей, от которых зависит это решение, сделать решительно всё для прекращения этого конфликта", - говорится в общем обращении российских епископов Римско-католической церкви, опубликованном на сайте ККЕР.Они попросили верующих к усиленной молитве и посту ради спасения человеческих жизней, в особенности в Пепельную среду (день начала Великого поста в католической традиции), которая в 2022 году наступит 2 марта. Епископы обратились к священникам с просьбой служить мессу о сохранении мира и справедливости.Епископы также призвали всех людей и в особенности христиан противостоять лжи и ненависти, и быть источником примирения, а не умножения ненависти и насилия."Народы наших стран объединяет не только общая история, но и общее огромное страдание, которое пало на нас в прошлом из-за безумия войны. Наши народы заслуживают мира, и не только как отсутствия войны, но такого мира, который состоит в твердой решимости уважать других людей, другие народы и их достоинство. Пусть наши современники знают, что им придётся дать строгий отчёт о предпринятых ими военных действиях. Ведь от их нынешних решений во многом зависит ход грядущих веков", - написано в обращении ККЕР.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220225/pomosch-1775077698.html

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россия, украина, римско-католическая церковь