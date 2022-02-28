https://ria.ru/20220228/priyuty-1775631487.html

Москвичи в 2021 году забрали из приютов почти 3,5 тысячи собак и кошек

Москвичи в 2021 году забрали из приютов почти 3,5 тысячи собак и кошек - РИА Новости, 28.02.2022

Москвичи в 2021 году забрали из приютов почти 3,5 тысячи собак и кошек

Почти 3,5 тысячи собак и кошек забрали из городских приютов в 2021 году, сообщается на официальном портале мэра Москвы. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:55

2022-02-28T17:55

2022-02-28T18:04

общество

москва

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Почти 3,5 тысячи собак и кошек забрали из городских приютов в 2021 году, сообщается на официальном портале мэра Москвы."В 2021 году из городских приютов для животных забрали около 2,7 тысячи собак и более 700 кошек", – говорится в сообщении.Отмечается, что динамика пристройства животных растет с каждым годом. Для сравнения – в 2020-м дом обрели около 2,5 тысячи собак и более 700 кошек. А за последние 11 лет новый дом появился почти у 30 тысяч собак и кошек."В Москве работает 13 городских приютов, в них живут более 16 тысяч собак и кошек. Познакомиться с питомцами можно без записи, с собой нужно взять паспорт. Графики работы учреждений есть на их официальных сайтах", – дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20211204/sotsializatsiya-1762032947.html

москва

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2022

Александр Зиновьев

Александр Зиновьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

общество, москва