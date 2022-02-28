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Москвичи в 2021 году забрали из приютов почти 3,5 тысячи собак и кошек
Москвичи в 2021 году забрали из приютов почти 3,5 тысячи собак и кошек - РИА Новости, 28.02.2022
Москвичи в 2021 году забрали из приютов почти 3,5 тысячи собак и кошек
Почти 3,5 тысячи собак и кошек забрали из городских приютов в 2021 году, сообщается на официальном портале мэра Москвы. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:55
2022-02-28T18:04
общество
москва
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Почти 3,5 тысячи собак и кошек забрали из городских приютов в 2021 году, сообщается на официальном портале мэра Москвы."В 2021 году из городских приютов для животных забрали около 2,7 тысячи собак и более 700 кошек", – говорится в сообщении.Отмечается, что динамика пристройства животных растет с каждым годом. Для сравнения – в 2020-м дом обрели около 2,5 тысячи собак и более 700 кошек. А за последние 11 лет новый дом появился почти у 30 тысяч собак и кошек."В Москве работает 13 городских приютов, в них живут более 16 тысяч собак и кошек. Познакомиться с питомцами можно без записи, с собой нужно взять паспорт. Графики работы учреждений есть на их официальных сайтах", – дополняется в сообщении.
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общество, москва
17:55 28.02.2022 (обновлено: 18:04 28.02.2022)
 
Москвичи в 2021 году забрали из приютов почти 3,5 тысячи собак и кошек

В 2021 году из московских приютов забрали около 2,7 тысячи собак и более 700 кошек

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДевушка гладит собаку в вольере нового приюта для бездомных животных
Девушка гладит собаку в вольере нового приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Почти 3,5 тысячи собак и кошек забрали из городских приютов в 2021 году, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
"В 2021 году из городских приютов для животных забрали около 2,7 тысячи собак и более 700 кошек", – говорится в сообщении.
Отмечается, что динамика пристройства животных растет с каждым годом. Для сравнения – в 2020-м дом обрели около 2,5 тысячи собак и более 700 кошек. А за последние 11 лет новый дом появился почти у 30 тысяч собак и кошек.
"В Москве работает 13 городских приютов, в них живут более 16 тысяч собак и кошек. Познакомиться с питомцами можно без записи, с собой нужно взять паспорт. Графики работы учреждений есть на их официальных сайтах", – дополняется в сообщении.
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