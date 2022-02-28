https://ria.ru/20220228/priyuty-1775631487.html
Москвичи в 2021 году забрали из приютов почти 3,5 тысячи собак и кошек
Москвичи в 2021 году забрали из приютов почти 3,5 тысячи собак и кошек - РИА Новости, 28.02.2022
Москвичи в 2021 году забрали из приютов почти 3,5 тысячи собак и кошек
Почти 3,5 тысячи собак и кошек забрали из городских приютов в 2021 году, сообщается на официальном портале мэра Москвы. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:55
2022-02-28T17:55
2022-02-28T18:04
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775628920_0:0:3229:1817_1920x0_80_0_0_3e7f69d19fe17c6db72ea0628353fa25.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Почти 3,5 тысячи собак и кошек забрали из городских приютов в 2021 году, сообщается на официальном портале мэра Москвы."В 2021 году из городских приютов для животных забрали около 2,7 тысячи собак и более 700 кошек", – говорится в сообщении.Отмечается, что динамика пристройства животных растет с каждым годом. Для сравнения – в 2020-м дом обрели около 2,5 тысячи собак и более 700 кошек. А за последние 11 лет новый дом появился почти у 30 тысяч собак и кошек."В Москве работает 13 городских приютов, в них живут более 16 тысяч собак и кошек. Познакомиться с питомцами можно без записи, с собой нужно взять паспорт. Графики работы учреждений есть на их официальных сайтах", – дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20211204/sotsializatsiya-1762032947.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775628920_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_24cfc6b1af8984150b2796ec3f892831.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
17:55 28.02.2022 (обновлено: 18:04 28.02.2022)
Москвичи в 2021 году забрали из приютов почти 3,5 тысячи собак и кошек
В 2021 году из московских приютов забрали около 2,7 тысячи собак и более 700 кошек
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Почти 3,5 тысячи собак и кошек забрали из городских приютов в 2021 году, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
"В 2021 году из городских приютов для животных забрали около 2,7 тысячи собак и более 700 кошек", – говорится в сообщении.
Отмечается, что динамика пристройства животных растет с каждым годом. Для сравнения – в 2020-м дом обрели около 2,5 тысячи собак и более 700 кошек. А за последние 11 лет новый дом появился почти у 30 тысяч собак и кошек.
"В Москве работает 13 городских приютов, в них живут более 16 тысяч собак и кошек. Познакомиться с питомцами можно без записи, с собой нужно взять паспорт. Графики работы учреждений есть на их официальных сайтах", – дополняется в сообщении.