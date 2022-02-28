https://ria.ru/20220228/primirenie-1775688459.html

Захарова отреагировала на заявления Шольца о важности примирения с Россией

Захарова отреагировала на заявления Шольца о важности примирения с Россией - РИА Новости, 01.03.2022

Захарова отреагировала на заявления Шольца о важности примирения с Россией

Заверения канцлера ФРГ Олафа Шольца в важности исторического примирения народов России и Германии выглядят цинично на фоне поставок вооружения Украине,... РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T22:10

2022-02-28T22:10

2022-03-01T03:47

в мире

олаф шольц

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мария захарова

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заверения канцлера ФРГ Олафа Шольца в важности исторического примирения народов России и Германии выглядят цинично на фоне поставок вооружения Украине, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.Накануне Шольц сообщил, что Германия одобрила поставки оружия Украине. При этом в тот же день канцлер отметил, что послевоенное примирение Германии и России остается важной главой общей истории, и нельзя допустить нового отторжения между странами."На этом фоне особенно цинично прозвучали заверения Олафа Шольца о важности процесса исторического примирения между народами Германии и России", - говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства.Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что кабинет министров ФРГ решил направить Украине "1 тысячу единиц противотанкового оружия и 500 ракет земля-воздух типа "Стингер".Помимо этого, представитель правительства ФРГ сообщил, что правительство Германии разрешило Нидерландам направить Украине 400 единиц противотанкового оружия немецкого производства и девять гаубиц типа D-30.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставленные Германией вооружения Украине могут стать добычей неонацистов, террористов и мародеров."В последние дни мы стали свидетелями многократных заявлений германской стороны о начале поставок Украине боевых вооружений (в частности, речь идет о противотанковых переносных ракетах в количестве 1000 штук, 500 переносных зенитных ракетных комплексах "Стингер", разрешении ряду третьих стран передать Киеву вооружения немецкого производства), что идет вразрез с ранее проводившейся Берлином сбалансированной линией в этом вопросе", - говорится в размещённом в Telegram-канале МИД РФ комментарии Захаровой.В МИД напомнили, что "это решение германского Правительства было официально подтверждено Федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем в ходе выступления в Бундестаге 27 февраля 2022 года"."Этим своим решением ФРГ призывает призраков уже не холодной, а самой что ни на есть "горячей" войны", - считают в МИД. "Слишком много печальных ассоциаций вызывает перспектива дальнейшей "военной" накачки Киева со стороны Берлина, который, кроме того, по-видимому, не отдает себе отчета, что в нынешней ситуации поставленные вооружения легко могут стать на украинской территории добычей неонацистов, террористов и мародеров", - заявили в российском ведомстве."Поставки оружия идейным наследникам нацистского пособника Степана Бандеры заставляет нас волей-неволей задаться риторическим вопросом – а насколько всеобъемлющим и завершенным был процесс денацификации в самой Германии после поражения во Второй Мировой войне?", - сообщил МИД РФ.Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что немецкое оружие вновь будет направлено против русских."Ничто не ново под луной. Вновь, как и много раз в истории, пришедшее с немецкой земли оружие будет направлено против русских солдат", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

https://ria.ru/20220228/protest-1775660511.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, олаф шольц, украина, россия, германия, ситуация в днр и лнр, мария захарова