https://ria.ru/20220228/primirenie-1775688459.html
Захарова отреагировала на заявления Шольца о важности примирения с Россией
Захарова отреагировала на заявления Шольца о важности примирения с Россией - РИА Новости, 01.03.2022
Захарова отреагировала на заявления Шольца о важности примирения с Россией
Заверения канцлера ФРГ Олафа Шольца в важности исторического примирения народов России и Германии выглядят цинично на фоне поставок вооружения Украине,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T22:10
2022-02-28T22:10
2022-03-01T03:47
в мире
олаф шольц
украина
россия
германия
ситуация в днр и лнр
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768764665_0:308:2982:1985_1920x0_80_0_0_17a492efa43e66ec8c96821dfa57f37b.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заверения канцлера ФРГ Олафа Шольца в важности исторического примирения народов России и Германии выглядят цинично на фоне поставок вооружения Украине, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.Накануне Шольц сообщил, что Германия одобрила поставки оружия Украине. При этом в тот же день канцлер отметил, что послевоенное примирение Германии и России остается важной главой общей истории, и нельзя допустить нового отторжения между странами."На этом фоне особенно цинично прозвучали заверения Олафа Шольца о важности процесса исторического примирения между народами Германии и России", - говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства.Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что кабинет министров ФРГ решил направить Украине "1 тысячу единиц противотанкового оружия и 500 ракет земля-воздух типа "Стингер".Помимо этого, представитель правительства ФРГ сообщил, что правительство Германии разрешило Нидерландам направить Украине 400 единиц противотанкового оружия немецкого производства и девять гаубиц типа D-30.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставленные Германией вооружения Украине могут стать добычей неонацистов, террористов и мародеров."В последние дни мы стали свидетелями многократных заявлений германской стороны о начале поставок Украине боевых вооружений (в частности, речь идет о противотанковых переносных ракетах в количестве 1000 штук, 500 переносных зенитных ракетных комплексах "Стингер", разрешении ряду третьих стран передать Киеву вооружения немецкого производства), что идет вразрез с ранее проводившейся Берлином сбалансированной линией в этом вопросе", - говорится в размещённом в Telegram-канале МИД РФ комментарии Захаровой.В МИД напомнили, что "это решение германского Правительства было официально подтверждено Федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем в ходе выступления в Бундестаге 27 февраля 2022 года"."Этим своим решением ФРГ призывает призраков уже не холодной, а самой что ни на есть "горячей" войны", - считают в МИД. "Слишком много печальных ассоциаций вызывает перспектива дальнейшей "военной" накачки Киева со стороны Берлина, который, кроме того, по-видимому, не отдает себе отчета, что в нынешней ситуации поставленные вооружения легко могут стать на украинской территории добычей неонацистов, террористов и мародеров", - заявили в российском ведомстве."Поставки оружия идейным наследникам нацистского пособника Степана Бандеры заставляет нас волей-неволей задаться риторическим вопросом – а насколько всеобъемлющим и завершенным был процесс денацификации в самой Германии после поражения во Второй Мировой войне?", - сообщил МИД РФ.Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что немецкое оружие вновь будет направлено против русских."Ничто не ново под луной. Вновь, как и много раз в истории, пришедшее с немецкой земли оружие будет направлено против русских солдат", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
https://ria.ru/20220228/protest-1775660511.html
украина
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768764665_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_190b4b4a0f13764a62f8aec1ec4c9fd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олаф шольц, украина, россия, германия, ситуация в днр и лнр, мария захарова
22:10 28.02.2022 (обновлено: 03:47 01.03.2022)
Захарова отреагировала на заявления Шольца о важности примирения с Россией
МИД: заявления ФРГ о примирении с Россией звучат цинично после поставок вооружения Украине
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости.
Заверения канцлера ФРГ Олафа Шольца в важности исторического примирения народов России и Германии выглядят цинично на фоне поставок вооружения Украине, говорится
в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Накануне Шольц сообщил, что Германия
одобрила поставки оружия Украине
. При этом в тот же день канцлер отметил, что послевоенное примирение Германии и России
остается важной главой общей истории, и нельзя допустить нового отторжения между странами.
"На этом фоне особенно цинично прозвучали заверения Олафа Шольца
о важности процесса исторического примирения между народами Германии и России", - говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства.
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что кабинет министров ФРГ решил направить Украине "1 тысячу единиц противотанкового оружия и 500 ракет земля-воздух типа "Стингер".
Помимо этого, представитель правительства ФРГ сообщил, что правительство Германии разрешило Нидерландам
направить Украине 400 единиц противотанкового оружия немецкого производства и девять гаубиц типа D-30.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
заявила, что поставленные Германией вооружения Украине могут стать добычей неонацистов, террористов и мародеров.
"В последние дни мы стали свидетелями многократных заявлений германской стороны о начале поставок Украине боевых вооружений (в частности, речь идет о противотанковых переносных ракетах в количестве 1000 штук, 500 переносных зенитных ракетных комплексах "Стингер", разрешении ряду третьих стран передать Киеву
вооружения немецкого производства), что идет вразрез с ранее проводившейся Берлином
сбалансированной линией в этом вопросе", - говорится в размещённом в Telegram-канале МИД РФ комментарии Захаровой.
В МИД напомнили, что "это решение германского Правительства было официально подтверждено Федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем в ходе выступления в Бундестаге
27 февраля 2022 года".
"Этим своим решением ФРГ призывает призраков уже не холодной, а самой что ни на есть "горячей" войны", - считают в МИД. "Слишком много печальных ассоциаций вызывает перспектива дальнейшей "военной" накачки Киева со стороны Берлина, который, кроме того, по-видимому, не отдает себе отчета, что в нынешней ситуации поставленные вооружения легко могут стать на украинской территории добычей неонацистов, террористов и мародеров", - заявили в российском ведомстве.
"Поставки оружия идейным наследникам нацистского пособника Степана Бандеры заставляет нас волей-неволей задаться риторическим вопросом – а насколько всеобъемлющим и завершенным был процесс денацификации в самой Германии после поражения во Второй Мировой войне?", - сообщил МИД РФ.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что немецкое оружие вновь будет направлено против русских.
"Ничто не ново под луной. Вновь, как и много раз в истории, пришедшее с немецкой земли оружие будет направлено против русских солдат", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.
Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.