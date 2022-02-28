https://ria.ru/20220228/potok-1775122850.html

"Превратим в груду металла": смогут ли перекрыть "Северный поток — 2"

"Превратим в груду металла": смогут ли перекрыть "Северный поток — 2" - РИА Новости, 28.02.2022

"Превратим в груду металла": смогут ли перекрыть "Северный поток — 2"

Запад расширяет антироссийские санкции. В черных списках политики, бизнесмены, компании, банки. Москву отрезали от финансирования, а судьба многомиллиардного... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T08:00

2022-02-28T08:00

2022-02-28T08:09

экономика

россия

еврокомиссия

киев

сша

северный поток — 2

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Запад расширяет антироссийские санкции. В черных списках политики, бизнесмены, компании, банки. Москву отрезали от финансирования, а судьба многомиллиардного "Северного потока — 2" вновь под вопросом. Откажутся ли в Германии от выгодного проекта, разбиралось РИА Новости.Британия, США, следом ЕвросоюзПервым выступил премьер-министр Великобритании. Под персональный запрет попали бизнесмены Геннадий Тимченко, Борис и Игорь Ротенберги. Нельзя сотрудничать с банками "Россия", "Индустриальным", "Сбером", Генбанком, Черноморским банком развития и реконструкции и Промсвязьбанком (ПСБ, фокусируется на оборонном секторе).Позже Лондон добавил в список ВТБ и "Аэрофлот" — национальному российскому авиаперевозчику запретили полеты в Великобританию. Акции ВТБ обрушились более чем на 40 процентов, "Аэрофлота" — на 30.Экспорт высокотехнологичной продукции в Россию теперь исключен — чтобы сдержать долгосрочное развитие страны. Однако пока не ясно, каких сфер это коснется.Конечно, никакого финансирования. Российские компании не смогут размещать ценные бумаги на популярной Лондонской бирже. По словам Бориса Джонсона, также планируется заморозка активов более сотни физических и юридических лиц.Американцы тоже сосредоточились на финансовом секторе. Джо Байден пообещал ограничить операции в долларах, фунтах стерлингов, евро и йенах. Инвестировать в российские долговые инструменты сроком обращения более 14 дней запрещено. Под эмбарго бумаги "Газпрома", "Газпром нефти", "Транснефти", "Ростелекома", "РусГидро", АЛРОСЫ, "Совкомфлота" и ОАО РЖД.Неприятнее всего это для "Газпрома", активно привлекавшего средства на международном рынке."В ближайшее время это мало что изменит. Но в долговременной перспективе подорвет доверие к активам. А вернуть его сложно. Путь на рынок ценных бумаг долгий и трудный. И это был очень выгодный способ привлечения инвестиций. Особенно для России. В Китае, например, экономический рост стал возможен только благодаря твердым гарантиям для иностранного капитала", — объясняет Виталий Архангельский, директор брокерской компании ConfranceSARL."Военный" Промсвязьбанк тоже попал под санкции Вашингтона. Как и госкорпорация и институт развития ВЭБ.РФ, которую возглавляет бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов. С 2003-го он управляет пенсионными накоплениями "молчунов" — тех, кто не переводил средства в негосударственные пенсионные фонды. А таких почти 40 миллионов.ВЭБ — кредитор многих компаний, оператор национальных проектов, куратор других институтов. Но тут аналитики существенных рисков не видят. В частности, для управления пенсионными накоплениями. Негатив может возникнуть скорее из-за нестабильности на российских рынках в целом.Также наложили табу на суверенный долг — чтобы отрезать Москву от "западного финансирования".В том же духе выступил и ЕС. Никаких операций с российскими госпредприятиями, отказ в доступе к рынку полупроводников, "уникальным европейским технологиям, которые необходимы для переработки нефти". Как утверждает глава Еврокомиссии, Россия не сможет модернизировать НПЗ, которые принесли Москве в 2019-м 24 миллиарда евро."Отечественные предприятия всегда заказывали полупроводники впрок. Запасов на некоторое время хватит", — отмечает финансовый аналитик Андрей Плотников.Большая часть российского экспорта — углеводороды, примерно 60 процентов. Еще около 30 — другие виды сырья, зерновые (пшеница). Почти все остальное импортируем. В том числе и технологии, а это не только оборудование, но и программное обеспечение. Одно без другого не действует. Даже в самом простом автомобиле есть микропроцессоры, оптимизирующие его работу."Эти санкции могут оказаться разрушительными для внутреннего производства, добычи углеводородов, а также их переработки и транспортировки, — говорит Виталий Архангельский. — До сих пор отечественные компании были фактически посредниками между заказчиками и европейскими фирмами".Например, газопровод в Турцию по дну Черного моря строила итальянская ENI, хотя номинально подрядчиком выступала российская фирма. Глубокая нефтепереработка — тоже на импортном оборудовании.С другой стороны, такое эмбарго может наконец ускорить научно-технический прогресс в стране."Не стоит забывать, что Китай вновь пытается решить вопрос с Тайванем. Если у Пекина это получится, то 75 процентов производства полупроводников будет сосредоточено в одном государстве, которое состоит в очень тесных отношениях с Россией", — рассуждает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами".Впрочем, на этом санкции не заканчиваются. В ЕС готовят третий пакет.Покой лишь снитсяЕще одна цель Запада — "Северный поток — 2". Во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил об остановке сертификации газопровода стоимостью 11 миллиардов долларов. Ограничения наложили и на компании.Немецкий фонд "Защита климата и окружающей среды MV", основанный в Шверине год назад, чтобы содействовать строительству трубы на фоне американских санкций, уже покинул проект.Санкции против Nord Stream 2 AG — оператора "Северного потока — 2" — ввели и в Вашингтоне. По словам Байдена, "своими действиями президент Путин дал миру непреодолимый стимул отказаться от российского газа".При этом Белый дом уточнил, что ограничения не коснутся бывшего канцлера Герхарда Шредера, председателя комитета акционеров Nord Stream AG.Кроме того, "Северный поток — 2" лишился страховщика: компания Munich Re отменила контракт.США и ФРГ превратили российский проект в груду металла на морском дне, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.Однако немецкие акционеры Uniper и Wintershall, как и австрийская OMV, французская Engie, британо-голландская Royal Dutch Shell потратили слишком много, чтобы так просто с этим смириться. Европейские партнеры "Газпрома" профинансировали трубопровод на 50 процентов.По словам исполнительного директора Восточного комитета германской экономики Михаэля Хармса, речь идет лишь о задержке сертификации. Юридических оснований для компенсации компаниям ФРГ, принимавшим участие в проекте, пока нет."Маловероятно, что ЕС вернется к этому вопросу раньше лета. И все же резкий рост спотовых цен на газ заставит европейцев задуматься", — полагает Михаил Коган.Котировки уже взлетели на 35 процентов, превысив 1400 долларов за кубометр.Кроме того, нужно будет заполнять газовые хранилища на следующую зиму. "Поэтому определенный позитив по "Северному потоку — 2" сохраняется", — уточняет эксперт.Это понимают и в Германии. На одной чаше весов — дипломатическое сотрудничество с Вашингтоном, выступающим на стороне Киева. На другой — зависимость от российского голубого топлива. Соглашение о транзите через Украину истекает в 2024-м. Немцам придется заключать новый экспортный контракт с "Газпромом". Найти альтернативные источники сырья, сопоставимые по объемам с российскими, вряд ли получится. Как показывает практика, покупать на бирже — в разы дороже.Поэтому руководителям ведущих европейских стран еще предстоит определиться с приоритетами.

https://ria.ru/20211118/tseny-1759519102.html

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Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

экономика, россия, еврокомиссия, киев, сша, северный поток — 2