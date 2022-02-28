https://ria.ru/20220228/posolstvo-1775467545.html

Мексика усилила охрану посольства России из-за пикетов

Мексика усилила охрану посольства России из-за пикетов - РИА Новости, 28.02.2022

Мексика усилила охрану посольства России из-за пикетов

Мексика с началом немногочисленных пикетов против российской спецоперации по демилитаризации на Украине усилила охрану российского посольства в столице,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T05:32

2022-02-28T05:32

2022-02-28T05:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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мексика

украина

мехико

евгений ненашкин

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МЕХИКО, 28 фев — РИА Новости. Мексика с началом немногочисленных пикетов против российской спецоперации по демилитаризации на Украине усилила охрану российского посольства в столице, сообщили РИА Новости в дипмиссии.По словам дипломата, немногочисленные демонстрации численностью до 40 человек проходили перед входом в посольство трижды - в них принимают участие представители украинской диаспоры и сочувствующие им граждане Мексики. "Посольство продолжает работать в обычном режиме, происшествий не зафиксировано", — добавил дипломат.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Он отметил, что Россия будет стремиться "к демилитаризации и к денацификации Украины, а также к преданию суду тех, кто совершил многочисленные, кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/polety-1775467072.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, мексика, украина, мехико, евгений ненашкин