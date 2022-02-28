Мексика усилила охрану посольства России из-за пикетов
Дипломат Ненашкин: Мексика усилила охрану посольства России из-за пикетов
Полиция Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 28 фев — РИА Новости. Мексика с началом немногочисленных пикетов против российской спецоперации по демилитаризации на Украине усилила охрану российского посольства в столице, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Режим работы посольства стандартный, мексиканская сторона усилила охрану миссии. Угроз не поступало, всё штатно", — сообщил агентству пресс-атташе посольства Евгений Ненашкин.
По словам дипломата, немногочисленные демонстрации численностью до 40 человек проходили перед входом в посольство трижды - в них принимают участие представители украинской диаспоры и сочувствующие им граждане Мексики. "Посольство продолжает работать в обычном режиме, происшествий не зафиксировано", — добавил дипломат.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Он отметил, что Россия будет стремиться "к демилитаризации и к денацификации Украины, а также к преданию суду тех, кто совершил многочисленные, кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Н. Стома