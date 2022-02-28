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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/posolstvo-1775467545.html
Мексика усилила охрану посольства России из-за пикетов
Мексика усилила охрану посольства России из-за пикетов - РИА Новости, 28.02.2022
Мексика усилила охрану посольства России из-за пикетов
Мексика с началом немногочисленных пикетов против российской спецоперации по демилитаризации на Украине усилила охрану российского посольства в столице,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T05:32
2022-02-28T05:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
мексика
украина
мехико
евгений ненашкин
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МЕХИКО, 28 фев — РИА Новости. Мексика с началом немногочисленных пикетов против российской спецоперации по демилитаризации на Украине усилила охрану российского посольства в столице, сообщили РИА Новости в дипмиссии.По словам дипломата, немногочисленные демонстрации численностью до 40 человек проходили перед входом в посольство трижды - в них принимают участие представители украинской диаспоры и сочувствующие им граждане Мексики. "Посольство продолжает работать в обычном режиме, происшествий не зафиксировано", — добавил дипломат.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Он отметил, что Россия будет стремиться "к демилитаризации и к денацификации Украины, а также к преданию суду тех, кто совершил многочисленные, кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/polety-1775467072.html
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в мире, владимир путин, россия, мексика, украина, мехико, евгений ненашкин
05:32 28.02.2022
 
Мексика усилила охрану посольства России из-за пикетов

Дипломат Ненашкин: Мексика усилила охрану посольства России из-за пикетов

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция Мексики
Полиция Мексики - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Полиция Мексики. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 28 фев — РИА Новости. Мексика с началом немногочисленных пикетов против российской спецоперации по демилитаризации на Украине усилила охрану российского посольства в столице, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

"Режим работы посольства стандартный, мексиканская сторона усилила охрану миссии. Угроз не поступало, всё штатно", — сообщил агентству пресс-атташе посольства Евгений Ненашкин.

По словам дипломата, немногочисленные демонстрации численностью до 40 человек проходили перед входом в посольство трижды - в них принимают участие представители украинской диаспоры и сочувствующие им граждане Мексики. "Посольство продолжает работать в обычном режиме, происшествий не зафиксировано", — добавил дипломат.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Он отметил, что Россия будет стремиться "к демилитаризации и к денацификации Украины, а также к преданию суду тех, кто совершил многочисленные, кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ".
Город Сан-Кристобаль-де-лас-Касас в штате Чьяпас, Мексика - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
05:27
Посольство России назвало причину отмены полетов в Мексику
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Н. Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияМексикаУкраинаМехикоЕвгений Ненашкин
 
 
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