https://ria.ru/20220228/pomosch-1775645116.html
Гражданам Украины, ДНР и ЛНР помогут получить ВНЖ и гражданство в России
Гражданам Украины, ДНР и ЛНР помогут получить ВНЖ и гражданство в России - РИА Новости, 28.02.2022
Гражданам Украины, ДНР и ЛНР помогут получить ВНЖ и гражданство в России
Гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик в России помогут получить патенты на работу, вид на жительство и гражданство в кратчайшие сроки,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:45
2022-02-28T18:45
2022-02-28T18:45
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик в России помогут получить патенты на работу, вид на жительство и гражданство в кратчайшие сроки, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.Отмечается, что в связи с закрытием пунктов пропуска на границе с Украиной территориальные органы МВД России ориентированы на помощь гражданам Украины, ДНР и ЛНР в продлении срока пребывания в РФ."Указанным гражданам в случае их волеизъявления будет предоставлено временное убежище на территории РФ, а также оказана помощь в получении патентов на осуществление трудовой деятельности, разрешений на временное проживание, вида на жительство и приобретении гражданства РФ. Оформление данных документов будет осуществляться в кратчайшие сроки. Для этого необходимо обратиться в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России", - говорится в сообщении.Добавляется, что иностранцам, "участвующим в международном автомобильном движении и управляющим транспортными средствами с зарубежными регистрационными знаками", при совершении против них преступлений или возникновении угрозы безопасности необходимо обратиться в полицию.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/dnr-1774991116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Гражданам Украины, ДНР и ЛНР помогут получить ВНЖ и гражданство в России
Россия поможет гражданам Украины, ДНР и ЛНР получить патенты на работу, ВНЖ и гражданство