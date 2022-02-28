https://ria.ru/20220228/pomosch-1775645116.html

Гражданам Украины, ДНР и ЛНР помогут получить ВНЖ и гражданство в России

Гражданам Украины, ДНР и ЛНР помогут получить ВНЖ и гражданство в России - РИА Новости, 28.02.2022

Гражданам Украины, ДНР и ЛНР помогут получить ВНЖ и гражданство в России

Гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик в России помогут получить патенты на работу, вид на жительство и гражданство в кратчайшие сроки,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T18:45

2022-02-28T18:45

2022-02-28T18:45

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик в России помогут получить патенты на работу, вид на жительство и гражданство в кратчайшие сроки, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.Отмечается, что в связи с закрытием пунктов пропуска на границе с Украиной территориальные органы МВД России ориентированы на помощь гражданам Украины, ДНР и ЛНР в продлении срока пребывания в РФ."Указанным гражданам в случае их волеизъявления будет предоставлено временное убежище на территории РФ, а также оказана помощь в получении патентов на осуществление трудовой деятельности, разрешений на временное проживание, вида на жительство и приобретении гражданства РФ. Оформление данных документов будет осуществляться в кратчайшие сроки. Для этого необходимо обратиться в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России", - говорится в сообщении.Добавляется, что иностранцам, "участвующим в международном автомобильном движении и управляющим транспортными средствами с зарубежными регистрационными знаками", при совершении против них преступлений или возникновении угрозы безопасности необходимо обратиться в полицию.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/dnr-1774991116.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр