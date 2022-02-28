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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/pomosch-1775572470.html
Красноярцы собрали 40 тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР
Красноярцы собрали 40 тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 28.02.2022
Красноярцы собрали 40 тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР
Два большегрузных автомобиля с гуманитарной помощью для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик отправились из Красноярска в Ростовскую область,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:31
2022-02-28T15:47
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
александр усс
россия
ростов
киев
единая россия
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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КРАСНОЯРСК, 28 фев - РИА Новости. Два большегрузных автомобиля с гуманитарной помощью для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик отправились из Красноярска в Ростовскую область, сообщает пресс-служба главы региона.По ее данным, с призывом помочь жителям ЛНР и ДНР к красноярцам обратился губернатор края Александр Усс. Пункты сбора были организованы в общественных приемных партии "Единая Россия" и в штабе волонтёрского движения "Наши люди". Жители региона сразу откликнулись на призыв о передаче эвакуированным жителям ДНР и ЛНР предметов первой необходимости, продуктов питания, детских игрушек и одежды."Первые две фуры, которые собраны жителями Красноярского края, нашими партийными организациями, волонтерскими движениями, отправились в пункты временного размещения беженцев в Ростовскую область... 40 тонн предметов первой необходимости, среди которых продовольствие, бытовая химия, игрушки, предметы гигиены, книги, учебные и канцелярские товары, выдвинулись в сторону Ростова. Своих не бросаем", - цитирует пресс-служба слова секретаря Красноярского регионального отделения партии "Единая Россия" Алексея Додатко.По данным властей, в пункты сбора со всего края поступали тонны продуктов, коробки с постельными комплектами, одеялами, а также всем, что необходимо для детей. Также финансовую помощь внесли красноярские депутаты и губернатор. Это позволило дополнительно купить товары первой необходимости и оплатить доставку груза.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
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владимир путин, александр усс, россия, ростов, киев, единая россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию, красноярский край, красноярск
14:31 28.02.2022 (обновлено: 15:47 28.02.2022)
 
Красноярцы собрали 40 тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР

Красноярцы собрали 40 тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПункт временного размещения для жителей Донбасса
Пункт временного размещения для жителей Донбасса - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Пункт временного размещения для жителей Донбасса
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 28 фев - РИА Новости. Два большегрузных автомобиля с гуманитарной помощью для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик отправились из Красноярска в Ростовскую область, сообщает пресс-служба главы региона.
По ее данным, с призывом помочь жителям ЛНР и ДНР к красноярцам обратился губернатор края Александр Усс. Пункты сбора были организованы в общественных приемных партии "Единая Россия" и в штабе волонтёрского движения "Наши люди". Жители региона сразу откликнулись на призыв о передаче эвакуированным жителям ДНР и ЛНР предметов первой необходимости, продуктов питания, детских игрушек и одежды.
Беженцы, силовики и водомет: ситуация на границе Белоруссии и Польши
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Мигранты из стран Востока и Африки, покинувшие стихийный лагерь, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши.

Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе
1 из 13

Мигранты из стран Востока и Африки, покинувшие стихийный лагерь, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk

На закрытом пункте пропуска в Кузнице собралось около трех с половиной тысяч человек.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Брузги - Кузница
2 из 13

На закрытом пункте пропуска в Кузнице собралось около трех с половиной тысяч человек.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
© Sputnik / Виктор Толочко

Мигранты находятся прямо на линии границы.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
3 из 13

Мигранты находятся прямо на линии границы.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Люди ждут возможности перейти через границу в Польшу.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
4 из 13

Люди ждут возможности перейти через границу в Польшу.

© Sputnik / Виктор Толочко
© REUTERS / Kacper Pempel

Польша не пропускает беженцев на свою территорию.

Польский военнослужащий на бронетранспортере. 15 ноября 2021 года
5 из 13

Польша не пропускает беженцев на свою территорию.

© REUTERS / Kacper Pempel
© Sputnik / Виктор Толочко

На линии границы натянули колючую проволоку. В небе для наблюдения за ситуацией находится вертолет.

Польские военнослужащие на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
6 из 13

На линии границы натянули колючую проволоку. В небе для наблюдения за ситуацией находится вертолет.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Силовики выстроились в цепочку, за их спинами стоит водомет.

Польские военнослужащие на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
7 из 13

Силовики выстроились в цепочку, за их спинами стоит водомет.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Силовики включили звуковые обращения к беженцам и предостерегают от попыток войти в Польшу, называя их незаконными.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
8 из 13

Силовики включили звуковые обращения к беженцам и предостерегают от попыток войти в Польшу, называя их незаконными.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации.

Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе
9 из 13

Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Попыток прорваться через ограждения не зафиксировано.

Сотрудники польских правоохранительных органов у пункта пропуска Кузница – Брузги на польско-белорусской границе, где со стороны Белоруссии собрались беженцы с Ближнего Востока с целью пересечь границу
10 из 13

Попыток прорваться через ограждения не зафиксировано.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко

Нелегальные мигранты начали разбивать на КПП с белорусской стороны палатки.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
11 из 13

Нелегальные мигранты начали разбивать на КПП с белорусской стороны палатки.

© Sputnik / Виктор Толочко
© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk

Люди говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
12 из 13

Люди говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk

Мигранты на белорусско-польской границе.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
13 из 13

Мигранты на белорусско-польской границе.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
1 из 13

Мигранты из стран Востока и Африки, покинувшие стихийный лагерь, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 13

На закрытом пункте пропуска в Кузнице собралось около трех с половиной тысяч человек.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
3 из 13

Мигранты находятся прямо на линии границы.

© Sputnik / Виктор Толочко
4 из 13

Люди ждут возможности перейти через границу в Польшу.

© Sputnik / Виктор Толочко
5 из 13

Польша не пропускает беженцев на свою территорию.

© REUTERS / Kacper Pempel
6 из 13

На линии границы натянули колючую проволоку. В небе для наблюдения за ситуацией находится вертолет.

© Sputnik / Виктор Толочко
7 из 13

Силовики выстроились в цепочку, за их спинами стоит водомет.

© Sputnik / Виктор Толочко
8 из 13

Силовики включили звуковые обращения к беженцам и предостерегают от попыток войти в Польшу, называя их незаконными.

© Sputnik / Виктор Толочко
9 из 13

Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
10 из 13

Попыток прорваться через ограждения не зафиксировано.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
11 из 13

Нелегальные мигранты начали разбивать на КПП с белорусской стороны палатки.

© Sputnik / Виктор Толочко
12 из 13

Люди говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
13 из 13

Мигранты на белорусско-польской границе.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
"Первые две фуры, которые собраны жителями Красноярского края, нашими партийными организациями, волонтерскими движениями, отправились в пункты временного размещения беженцев в Ростовскую область... 40 тонн предметов первой необходимости, среди которых продовольствие, бытовая химия, игрушки, предметы гигиены, книги, учебные и канцелярские товары, выдвинулись в сторону Ростова. Своих не бросаем", - цитирует пресс-служба слова секретаря Красноярского регионального отделения партии "Единая Россия" Алексея Додатко.
По данным властей, в пункты сбора со всего края поступали тонны продуктов, коробки с постельными комплектами, одеялами, а также всем, что необходимо для детей. Также финансовую помощь внесли красноярские депутаты и губернатор. Это позволило дополнительно купить товары первой необходимости и оплатить доставку груза.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Женщина переходит улицу в Луганске - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 17:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Луганск прибывают беженцы с оккупированных ВСУ территорий
Опубликовано: М. Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинАлександр УссРоссияРостовКиевЕдиная РоссияЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюКрасноярский крайКрасноярск
 
 
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