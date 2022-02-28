https://ria.ru/20220228/pomosch-1775572470.html

Красноярцы собрали 40 тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР

Красноярцы собрали 40 тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 28.02.2022

Красноярцы собрали 40 тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР

Два большегрузных автомобиля с гуманитарной помощью для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик отправились из Красноярска в Ростовскую область,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:31

2022-02-28T14:31

2022-02-28T15:47

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

александр усс

россия

ростов

киев

единая россия

эвакуация жителей днр и лнр в россию

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775153718_0:2:2886:1625_1920x0_80_0_0_3779e5a29123ba56b8c97c8e279daea1.jpg

КРАСНОЯРСК, 28 фев - РИА Новости. Два большегрузных автомобиля с гуманитарной помощью для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик отправились из Красноярска в Ростовскую область, сообщает пресс-служба главы региона.По ее данным, с призывом помочь жителям ЛНР и ДНР к красноярцам обратился губернатор края Александр Усс. Пункты сбора были организованы в общественных приемных партии "Единая Россия" и в штабе волонтёрского движения "Наши люди". Жители региона сразу откликнулись на призыв о передаче эвакуированным жителям ДНР и ЛНР предметов первой необходимости, продуктов питания, детских игрушек и одежды."Первые две фуры, которые собраны жителями Красноярского края, нашими партийными организациями, волонтерскими движениями, отправились в пункты временного размещения беженцев в Ростовскую область... 40 тонн предметов первой необходимости, среди которых продовольствие, бытовая химия, игрушки, предметы гигиены, книги, учебные и канцелярские товары, выдвинулись в сторону Ростова. Своих не бросаем", - цитирует пресс-служба слова секретаря Красноярского регионального отделения партии "Единая Россия" Алексея Додатко.По данным властей, в пункты сбора со всего края поступали тонны продуктов, коробки с постельными комплектами, одеялами, а также всем, что необходимо для детей. Также финансовую помощь внесли красноярские депутаты и губернатор. Это позволило дополнительно купить товары первой необходимости и оплатить доставку груза.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.

https://ria.ru/20220227/bezhentsy-1775399029.html

россия

ростов

киев

красноярский край

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, александр усс, россия, ростов, киев, единая россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию, красноярский край, красноярск