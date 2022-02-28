https://ria.ru/20220228/poligony-1775682543.html

Власти Адыгеи готовят к ликвидации три несанкционированных полигона ТКО

Власти Адыгеи готовят к ликвидации три несанкционированных полигона ТКО - РИА Новости, 28.02.2022

Власти Адыгеи готовят к ликвидации три несанкционированных полигона ТКО

Власти Адыгеи готовят к ликвидации несанкционированные мусорные полигоны в Майкопе, Тахтамукайском и Гиагинском районах, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T21:30

2022-02-28T21:30

2022-02-28T21:30

республика адыгея

общество

экология в россии

россия

майкоп

республика адыгея

владимир устинов

мурат кумпилов

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КРАСНОДАР, 28 фев - РИА Новости. Власти Адыгеи готовят к ликвидации несанкционированные мусорные полигоны в Майкопе, Тахтамукайском и Гиагинском районах, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи​ Мурат Кумпилов​ принял участие в обсуждении на совете при полпреде президента РФ в ЮФО Владимире Устинове вопроса о ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, включенных в федеральный проект "Чистая страна" нацпроекта "Экология", говорится в сообщении. По данным властей Адыгеи, в минувшем году в республике ликвидированы две несанкционированных свалки - в Майкопском и в Красногвардейском районах."В настоящий момент на территории республики остаются три объекта размещения отходов, которые необходимо ликвидировать и рекультивировать. Полигон ТКО в Майкопе планируется вывести из эксплуатации в 2023 году, после запуска Регионального экотехнопарка – данный объект строит региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, готовится необходимая документация для ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов в Тахтамукайском и Гиагинском районах", - отмечается в релизе.Также в рамках заседания обсуждались вопросы состояния водохозяйственных объектов, берегоукрепления, расчистки русел рек, недопущения застройки в паводкоопасных зонах, добавляет пресс-служба.По итогам заседания глава Адыгеи уточнил руководителям профильных министерств и ведомств задачи на предстоящий год, которые касались, в том числе, и модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, определении границ подтопляемых территорий, капремонта защитных сооружений, расчистке русел рек."Президент России поставил перед нами серьёзные задачи по обеспечению безопасности и благополучия жителей. Важно эффективно использовать предоставленные для этого инструменты: выдерживать дорожные карты федеральных проектов и госпрограмм, прозрачно и с максимальным результатом расходовать выделяемые средства", – цитируется Кумпилов.

https://realty.ria.ru/20220105/musor-1764881175.html

https://realty.ria.ru/20220220/musor-1773846252.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, экология в россии, россия, майкоп, республика адыгея, владимир устинов, мурат кумпилов, жкх