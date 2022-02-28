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Туризм
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"Singapore Airlines" прекращают полеты в Москву
"Singapore Airlines" прекращают полеты в Москву - РИА Новости, 28.02.2022
"Singapore Airlines" прекращают полеты в Москву
Авиакомпания Singapore Airlines с понедельника прекращает рейсы по маршрутам Сингапур - Москва и Москва - Сингапур, говорится в опубликованном в этот день... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:06
2022-02-28T12:25
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БАНГКОК, 28 фев - РИА Новости. Авиакомпания Singapore Airlines с понедельника прекращает рейсы по маршрутам Сингапур - Москва и Москва - Сингапур, говорится в опубликованном в этот день заявлении авиаперевозчика.Всё авиарейсы между аэропортом "Чанги" в Сингапуре и аэропортами Москвы прекращаются немедленно по опубликовании заявления по "операционным причинам", говорится в документе.Компания немедленно прекращает выполнение авиарейсов между Сингапуром и Москвой, обозначавшихся номерами SQ 362 и SQ 361, уточняет документ.В заявлении компания приносит извинения пассажирам, чьи рейсы отменены с этого дня, и заверяет их, что им будет возвращена стоимость авиабилетов.
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в мире, сингапур (страна), москва, новости - туризм
12:06 28.02.2022 (обновлено: 12:25 28.02.2022)
 
"Singapore Airlines" прекращают полеты в Москву

Авиакомпания "Singapore Airlines" с понедельника прекращает рейсы в Москву

CC BY-SA 2.0 / aceebee / Boeing 787-10 Dreamliner Самолет Boeing 787-10 Dreamliner авиакомпании Singapore Airlines
Самолет Boeing 787-10 Dreamliner авиакомпании Singapore Airlines - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
CC BY-SA 2.0 / aceebee / Boeing 787-10 Dreamliner
Самолет Boeing 787-10 Dreamliner авиакомпании Singapore Airlines
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 28 фев - РИА Новости. Авиакомпания Singapore Airlines с понедельника прекращает рейсы по маршрутам Сингапур - Москва и Москва - Сингапур, говорится в опубликованном в этот день заявлении авиаперевозчика.
Всё авиарейсы между аэропортом "Чанги" в Сингапуре и аэропортами Москвы прекращаются немедленно по опубликовании заявления по "операционным причинам", говорится в документе.
Компания немедленно прекращает выполнение авиарейсов между Сингапуром и Москвой, обозначавшихся номерами SQ 362 и SQ 361, уточняет документ.
В заявлении компания приносит извинения пассажирам, чьи рейсы отменены с этого дня, и заверяет их, что им будет возвращена стоимость авиабилетов.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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В АТОР сообщили, что полеты в Египет и Турцию проходят в штатном режиме
Опубликовано: Е. Зайцева
 
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