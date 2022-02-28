https://ria.ru/20220228/polety-1775527875.html
"Singapore Airlines" прекращают полеты в Москву
"Singapore Airlines" прекращают полеты в Москву - РИА Новости, 28.02.2022
"Singapore Airlines" прекращают полеты в Москву
Авиакомпания Singapore Airlines с понедельника прекращает рейсы по маршрутам Сингапур - Москва и Москва - Сингапур, говорится в опубликованном в этот день... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:06
2022-02-28T12:06
2022-02-28T12:25
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БАНГКОК, 28 фев - РИА Новости. Авиакомпания Singapore Airlines с понедельника прекращает рейсы по маршрутам Сингапур - Москва и Москва - Сингапур, говорится в опубликованном в этот день заявлении авиаперевозчика.Всё авиарейсы между аэропортом "Чанги" в Сингапуре и аэропортами Москвы прекращаются немедленно по опубликовании заявления по "операционным причинам", говорится в документе.Компания немедленно прекращает выполнение авиарейсов между Сингапуром и Москвой, обозначавшихся номерами SQ 362 и SQ 361, уточняет документ.В заявлении компания приносит извинения пассажирам, чьи рейсы отменены с этого дня, и заверяет их, что им будет возвращена стоимость авиабилетов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сингапур (страна), москва, новости - туризм
12:06 28.02.2022 (обновлено: 12:25 28.02.2022)
"Singapore Airlines" прекращают полеты в Москву
Авиакомпания "Singapore Airlines" с понедельника прекращает рейсы в Москву
БАНГКОК, 28 фев - РИА Новости. Авиакомпания Singapore Airlines с понедельника прекращает рейсы по маршрутам Сингапур - Москва и Москва - Сингапур, говорится в опубликованном в этот день заявлении авиаперевозчика.
Всё авиарейсы между аэропортом "Чанги" в Сингапуре
и аэропортами Москвы
прекращаются немедленно по опубликовании заявления по "операционным причинам", говорится в документе.
Компания немедленно прекращает выполнение авиарейсов между Сингапуром и Москвой, обозначавшихся номерами SQ 362 и SQ 361, уточняет документ.
В заявлении компания приносит извинения пассажирам, чьи рейсы отменены с этого дня, и заверяет их, что им будет возвращена стоимость авиабилетов.