https://ria.ru/20220228/polety-1775527875.html

"Singapore Airlines" прекращают полеты в Москву

"Singapore Airlines" прекращают полеты в Москву - РИА Новости, 28.02.2022

"Singapore Airlines" прекращают полеты в Москву

Авиакомпания Singapore Airlines с понедельника прекращает рейсы по маршрутам Сингапур - Москва и Москва - Сингапур, говорится в опубликованном в этот день... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:06

2022-02-28T12:06

2022-02-28T12:25

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БАНГКОК, 28 фев - РИА Новости. Авиакомпания Singapore Airlines с понедельника прекращает рейсы по маршрутам Сингапур - Москва и Москва - Сингапур, говорится в опубликованном в этот день заявлении авиаперевозчика.Всё авиарейсы между аэропортом "Чанги" в Сингапуре и аэропортами Москвы прекращаются немедленно по опубликовании заявления по "операционным причинам", говорится в документе.Компания немедленно прекращает выполнение авиарейсов между Сингапуром и Москвой, обозначавшихся номерами SQ 362 и SQ 361, уточняет документ.В заявлении компания приносит извинения пассажирам, чьи рейсы отменены с этого дня, и заверяет их, что им будет возвращена стоимость авиабилетов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сингапур (страна), москва, новости - туризм