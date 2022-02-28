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Посольство России назвало причину отмены полетов в Мексику
Посольство России назвало причину отмены полетов в Мексику - РИА Новости, 28.02.2022
Посольство России назвало причину отмены полетов в Мексику
Отмена трансатлантических перелетов и туров в Мексику, Доминикану, Венесуэлу и на Кубу, о которой объявила Ассоциация туроператоров России, не связана с... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T05:27
2022-02-28T16:11
в мире
мексика
мехико
куба
венесуэла
доминикана
ассоциация туроператоров россии (атор)
евгений ненашкин
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МЕХИКО, 28 фев — РИА Новости. Отмена трансатлантических перелетов и туров в Мексику, Доминикану, Венесуэлу и на Кубу, о которой объявила Ассоциация туроператоров России, не связана с решениями местных властей, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Мексике.Накануне в системах бронирования туроператоров стали недоступны туры на все даты с 28 февраля в Доминикану, Мексику, Венесуэлу и на Кубу. Об отмене рейсов сообщил туроператор Azur Air. По сведениям АТОР, последовать их примеру готовятся Nordwind и Royal Flight.В "Аэрофлоте", в свою очередь, объявили об отмене рейсов в США, Мексику, Доминикану и на Кубу с 28 февраля по 2 марта. Это связано с тем, что Канада закрыла воздушное пространство для всех российских операторов.Помимо Канады, небо для российских самолетов полностью закрыл Евросоюз и еще некоторые страны. Это часть нового пакета санкций, которые Запад вводит после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва в ответе на запрет авиаперелетов будет руководствоваться принципом взаимности и собственными интересами.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/samolety-1775457373.html
мексика
мехико
куба
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в мире, мексика, мехико, куба, венесуэла, доминикана, ассоциация туроператоров россии (атор), евгений ненашкин
05:27 28.02.2022 (обновлено: 16:11 28.02.2022)
 
Посольство России назвало причину отмены полетов в Мексику

Дипломат Ненашкин: отмена полетов в Мексику не связана с запретом властей страны

© РИА Новости / Дмитрий Знаменский / Перейти в фотобанкГород Сан-Кристобаль-де-лас-Касас в штате Чьяпас, Мексика
Город Сан-Кристобаль-де-лас-Касас в штате Чьяпас, Мексика - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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Город Сан-Кристобаль-де-лас-Касас в штате Чьяпас, Мексика. Архивное фото
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МЕХИКО, 28 фев — РИА Новости. Отмена трансатлантических перелетов и туров в Мексику, Доминикану, Венесуэлу и на Кубу, о которой объявила Ассоциация туроператоров России, не связана с решениями местных властей, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Мексике.

"Запретов мексиканская сторона не устанавливает. Это может быть связано с запретами в Европе", — сказал пресс-атташе дипмиссии Евгений Ненашкин.

Накануне в системах бронирования туроператоров стали недоступны туры на все даты с 28 февраля в Доминикану, Мексику, Венесуэлу и на Кубу. Об отмене рейсов сообщил туроператор Azur Air. По сведениям АТОР, последовать их примеру готовятся Nordwind и Royal Flight.
В "Аэрофлоте", в свою очередь, объявили об отмене рейсов в США, Мексику, Доминикану и на Кубу с 28 февраля по 2 марта. Это связано с тем, что Канада закрыла воздушное пространство для всех российских операторов.
Помимо Канады, небо для российских самолетов полностью закрыл Евросоюз и еще некоторые страны. Это часть нового пакета санкций, которые Запад вводит после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва в ответе на запрет авиаперелетов будет руководствоваться принципом взаимности и собственными интересами.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
01:17Туризм
В АТОР сообщили, что полеты в Египет и Турцию проходят в штатном режиме
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреМексикаМехикоКубаВенесуэлаДоминиканаАссоциация туроператоров России (АТОР)Евгений Ненашкин
 
 
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