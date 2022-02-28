05:27 28.02.2022 (обновлено: 16:11 28.02.2022)
Посольство России назвало причину отмены полетов в Мексику
Дипломат Ненашкин: отмена полетов в Мексику не связана с запретом властей страны
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский / Перейти в фотобанкГород Сан-Кристобаль-де-лас-Касас в штате Чьяпас, Мексика
Город Сан-Кристобаль-де-лас-Касас в штате Чьяпас, Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 28 фев — РИА Новости. Отмена трансатлантических перелетов и туров в Мексику, Доминикану, Венесуэлу и на Кубу, о которой объявила Ассоциация туроператоров России, не связана с решениями местных властей, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Мексике.
"Запретов мексиканская сторона не устанавливает. Это может быть связано с запретами в Европе", — сказал пресс-атташе дипмиссии Евгений Ненашкин.
Накануне в системах бронирования туроператоров стали недоступны туры на все даты с 28 февраля в Доминикану, Мексику, Венесуэлу и на Кубу. Об отмене рейсов сообщил туроператор Azur Air. По сведениям АТОР, последовать их примеру готовятся Nordwind и Royal Flight.
В "Аэрофлоте", в свою очередь, объявили об отмене рейсов в США, Мексику, Доминикану и на Кубу с 28 февраля по 2 марта. Это связано с тем, что Канада закрыла воздушное пространство для всех российских операторов.
Помимо Канады, небо для российских самолетов полностью закрыл Евросоюз и еще некоторые страны. Это часть нового пакета санкций, которые Запад вводит после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва в ответе на запрет авиаперелетов будет руководствоваться принципом взаимности и собственными интересами.
Опубликовано: Никита Стома