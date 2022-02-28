https://ria.ru/20220228/polety-1775467072.html

Посольство России назвало причину отмены полетов в Мексику

Посольство России назвало причину отмены полетов в Мексику - РИА Новости, 28.02.2022

Посольство России назвало причину отмены полетов в Мексику

Отмена трансатлантических перелетов и туров в Мексику, Доминикану, Венесуэлу и на Кубу, о которой объявила Ассоциация туроператоров России, не связана с... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T05:27

2022-02-28T05:27

2022-02-28T16:11

в мире

мексика

мехико

куба

венесуэла

доминикана

ассоциация туроператоров россии (атор)

евгений ненашкин

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МЕХИКО, 28 фев — РИА Новости. Отмена трансатлантических перелетов и туров в Мексику, Доминикану, Венесуэлу и на Кубу, о которой объявила Ассоциация туроператоров России, не связана с решениями местных властей, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Мексике.Накануне в системах бронирования туроператоров стали недоступны туры на все даты с 28 февраля в Доминикану, Мексику, Венесуэлу и на Кубу. Об отмене рейсов сообщил туроператор Azur Air. По сведениям АТОР, последовать их примеру готовятся Nordwind и Royal Flight.В "Аэрофлоте", в свою очередь, объявили об отмене рейсов в США, Мексику, Доминикану и на Кубу с 28 февраля по 2 марта. Это связано с тем, что Канада закрыла воздушное пространство для всех российских операторов.Помимо Канады, небо для российских самолетов полностью закрыл Евросоюз и еще некоторые страны. Это часть нового пакета санкций, которые Запад вводит после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва в ответе на запрет авиаперелетов будет руководствоваться принципом взаимности и собственными интересами.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/samolety-1775457373.html

мексика

мехико

куба

венесуэла

доминикана

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, мексика, мехико, куба, венесуэла, доминикана, ассоциация туроператоров россии (атор), евгений ненашкин