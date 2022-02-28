https://ria.ru/20220228/podderzhka-1775653242.html

Сообщество родителей в России поддержало курс Путина по защите ДНР и ЛНР

Сообщество родителей в России поддержало курс Путина по защите ДНР и ЛНР - РИА Новости, 28.02.2022

Сообщество родителей в России поддержало курс Путина по защите ДНР и ЛНР

Участники "Родительской платформы" и общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в России поддержали открытое письмо "Мы - за будущее детей!" и... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T19:15

2022-02-28T19:15

2022-02-28T19:15

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Участники "Родительской платформы" и общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в России поддержали открытое письмо "Мы - за будущее детей!" и начали сбор подписей в поддержку курса президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба детского омбудсмена."Сколько еще можно было смотреть, как убивают детей на Донбассе? Ни материнские слезы, ни гибель их отцов не смогли остановить трагедию и беззаконие. Мы, родительские организации России, поддерживаем курс, выбранный сегодня президентом Владимиром Путиным, который защищает детей ДНР и ЛНР. На их страдания 8 лет не обращало внимания мировое сообщество. А мы своих не бросаем", - говорится в письме, под которым подписались более 150 человек.В нем отмечается, что эвакуированные из Донбасса дети обеспечены всем необходимым, окружены заботой и устроены в учебные заведения."Каждый ребенок, который эвакуирован в нашу страну, находится в безопасности и окружен заботой взрослых, обеспечен всем необходимым. Школьники идут в школы, студенты – в колледжи и университеты. Мы должны принять каждого ребенка из ДНР и ЛНР как своего. Особое внимание – детям-сиротам", - отметили подписавшиеся.Также они выступили против размещения оружия и военных баз НАТО вблизи российских границ и поддержали действия РФ по защите суверенитета."Россия сейчас защищает свой суверенитет. Приближение НАТО вплотную к нашим границам, размещение там оружия и военных баз сделало бы нашу Родину уязвимой и слабой. Мы этого себе позволить не можем. Мы должны думать о завтрашнем дне для наших детей. Западные страны показали истинное лицо. Показали циничный расчет. С тем, чтобы вызвать в стране недовольство, раскол и, в конечном счете, сменить власть на угодную Западу", - говорится в обращении родительских объединений.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева.Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

https://ria.ru/20220225/dnr-1774991116.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, в мире, ситуация в днр и лнр