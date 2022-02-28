https://ria.ru/20220228/podderzhka-1775470539.html

Мьянма поддержала спецоперацию России на Украине

Мьянма поддержала спецоперацию России на Украине - РИА Новости, 28.02.2022

Мьянма поддержала спецоперацию России на Украине

Власти Мьянмы поддерживают действия России в ситуации вокруг Украины и проведение специальной военной операции: Москва должна защищать свои национальные... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T07:04

2022-02-28T07:04

2022-02-28T07:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мьянма

россия

украина

признание днр и лнр в россии

зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор)

владимир путин

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Власти Мьянмы поддерживают действия России в ситуации вокруг Украины и проведение специальной военной операции: Москва должна защищать свои национальные интересы, заявил РИА Новости официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун."В-третьих, президент России Владимир Путин, российское правительство и российский народ продемонстрировали миру, что у них имеется более широкое видение мировых политических проблем, и что Россия может и должна защищать свои национальные интересы и единство", — добавил Зо Мин Тун.Он выразил надежду, что Россия сможет "с корнем уничтожить современный колониализм и политику мирового жандармского господства".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

мьянма

россия

украина

донбасс

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, мьянма, россия, украина, признание днр и лнр в россии, зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор), владимир путин, донбасс