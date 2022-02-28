07:04 28.02.2022 (обновлено: 07:08 28.02.2022)
Мьянма поддержала спецоперацию России на Украине
Мьянманский генерал Зо Мин Тун: Россия должна защищать свои национальные интересы
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий в колонне военной техники
Российский военнослужащий в колонне военной техники. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Власти Мьянмы поддерживают действия России в ситуации вокруг Украины и проведение специальной военной операции: Москва должна защищать свои национальные интересы, заявил РИА Новости официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун.
"Во-первых, на мой взгляд, в ситуации с Украиной Россия предпринимает необходимые действия для сохранения и укрепления собственного государственного суверенитета. Во-вторых, Россия, как великая держава, обеспечивает равновесие мировых сил, которое позволяет поддерживать мир во всем мире. Считаю, что позиция России — это пример поддержания мира на Земле для всех стран", — сказал генерал.
"В-третьих, президент России Владимир Путин, российское правительство и российский народ продемонстрировали миру, что у них имеется более широкое видение мировых политических проблем, и что Россия может и должна защищать свои национальные интересы и единство", — добавил Зо Мин Тун.
Он выразил надежду, что Россия сможет "с корнем уничтожить современный колониализм и политику мирового жандармского господства".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Никита Стома