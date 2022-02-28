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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/podderzhka-1775470539.html
Мьянма поддержала спецоперацию России на Украине
Мьянма поддержала спецоперацию России на Украине - РИА Новости, 28.02.2022
Мьянма поддержала спецоперацию России на Украине
Власти Мьянмы поддерживают действия России в ситуации вокруг Украины и проведение специальной военной операции: Москва должна защищать свои национальные... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T07:04
2022-02-28T07:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мьянма
россия
украина
признание днр и лнр в россии
зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор)
владимир путин
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Власти Мьянмы поддерживают действия России в ситуации вокруг Украины и проведение специальной военной операции: Москва должна защищать свои национальные интересы, заявил РИА Новости официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун."В-третьих, президент России Владимир Путин, российское правительство и российский народ продемонстрировали миру, что у них имеется более широкое видение мировых политических проблем, и что Россия может и должна защищать свои национальные интересы и единство", — добавил Зо Мин Тун.Он выразил надежду, что Россия сможет "с корнем уничтожить современный колониализм и политику мирового жандармского господства".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
мьянма
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украина
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в мире, мьянма, россия, украина, признание днр и лнр в россии, зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор), владимир путин, донбасс
07:04 28.02.2022 (обновлено: 07:08 28.02.2022)
 
Мьянма поддержала спецоперацию России на Украине

Мьянманский генерал Зо Мин Тун: Россия должна защищать свои национальные интересы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий в колонне военной техники
Российский военнослужащий в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий в колонне военной техники. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Власти Мьянмы поддерживают действия России в ситуации вокруг Украины и проведение специальной военной операции: Москва должна защищать свои национальные интересы, заявил РИА Новости официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун.

"Во-первых, на мой взгляд, в ситуации с Украиной Россия предпринимает необходимые действия для сохранения и укрепления собственного государственного суверенитета. Во-вторых, Россия, как великая держава, обеспечивает равновесие мировых сил, которое позволяет поддерживать мир во всем мире. Считаю, что позиция России — это пример поддержания мира на Земле для всех стран", — сказал генерал.

"В-третьих, президент России Владимир Путин, российское правительство и российский народ продемонстрировали миру, что у них имеется более широкое видение мировых политических проблем, и что Россия может и должна защищать свои национальные интересы и единство", — добавил Зо Мин Тун.
Он выразил надежду, что Россия сможет "с корнем уничтожить современный колониализм и политику мирового жандармского господства".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМьянмаРоссияУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЗо Мин Тун (Глава информационной группы Государственного административного совета Мьянмы, генерал-майор)Владимир ПутинДонбасс
 
 
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