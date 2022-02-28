https://ria.ru/20220228/pochta-1775582986.html

"Почта России" не принимает отправления на Украину, в Молдавию и на Кипр

"Почта России" не принимает отправления на Украину, в Молдавию и на Кипр - РИА Новости, 28.02.2022

"Почта России" не принимает отправления на Украину, в Молдавию и на Кипр

"Почта России" не принимает отправления на Украину, в Молдавию и на Кипр по решению принимающих сторон, внутри РФ логистические каналы работают стабильно,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:04

2022-02-28T15:04

2022-02-28T15:13

почта россии

украина

молдавия

кипр

экономика

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Почта России" не принимает отправления на Украину, в Молдавию и на Кипр по решению принимающих сторон, внутри РФ логистические каналы работают стабильно, сообщила компания."Сейчас мы не можем принимать отправления в Украину, Молдову и на Кипр, таковы решения принимающей стороны. Мы надеемся, что эти решения будут отменены и связь восстановится. Внутри России наши логистические каналы работают стабильно: там, где это было необходимо, мы перестроили маршруты, заменив авиаперевозки наземными, и прикладываем все усилия для того, чтобы ситуационные пути доставки минимально увеличивали время почтовых грузов в пути", - говорится в сообщении.Отмечается, что если почтовые сортировочные терминалы будут заполняться в ожидании отправки до критических показателей, "Почта" будет временно приостанавливать прием отправлений. Компания ведет переговоры с почтами соседних стран, чтобы договориться о подключении авиапочты максимально близко от российской границы. Это поможет минимизировать сроки за счет сокращения пути грузов на автотрассах и железных дорогах.

https://ria.ru/20220228/pochta-1775535420.html

украина

молдавия

кипр

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

почта россии, украина, молдавия, кипр, экономика, россия