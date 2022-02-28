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"Почта России" не принимает отправления на Украину, в Молдавию и на Кипр
"Почта России" не принимает отправления на Украину, в Молдавию и на Кипр - РИА Новости, 28.02.2022
"Почта России" не принимает отправления на Украину, в Молдавию и на Кипр
"Почта России" не принимает отправления на Украину, в Молдавию и на Кипр по решению принимающих сторон, внутри РФ логистические каналы работают стабильно,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:04
2022-02-28T15:13
почта россии
украина
молдавия
кипр
экономика
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Почта России" не принимает отправления на Украину, в Молдавию и на Кипр по решению принимающих сторон, внутри РФ логистические каналы работают стабильно, сообщила компания."Сейчас мы не можем принимать отправления в Украину, Молдову и на Кипр, таковы решения принимающей стороны. Мы надеемся, что эти решения будут отменены и связь восстановится. Внутри России наши логистические каналы работают стабильно: там, где это было необходимо, мы перестроили маршруты, заменив авиаперевозки наземными, и прикладываем все усилия для того, чтобы ситуационные пути доставки минимально увеличивали время почтовых грузов в пути", - говорится в сообщении.Отмечается, что если почтовые сортировочные терминалы будут заполняться в ожидании отправки до критических показателей, "Почта" будет временно приостанавливать прием отправлений. Компания ведет переговоры с почтами соседних стран, чтобы договориться о подключении авиапочты максимально близко от российской границы. Это поможет минимизировать сроки за счет сокращения пути грузов на автотрассах и железных дорогах.
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почта россии, украина, молдавия, кипр, экономика, россия
15:04 28.02.2022 (обновлено: 15:13 28.02.2022)
 
"Почта России" не принимает отправления на Украину, в Молдавию и на Кипр

В "Почте России" заявили, что не принимают отправления на Украину, в Молдавию и на Кипр

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудница отделения "Почты России"
Сотрудница отделения Почты России - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сотрудница отделения "Почты России"
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Почта России" не принимает отправления на Украину, в Молдавию и на Кипр по решению принимающих сторон, внутри РФ логистические каналы работают стабильно, сообщила компания.
"Сейчас мы не можем принимать отправления в Украину, Молдову и на Кипр, таковы решения принимающей стороны. Мы надеемся, что эти решения будут отменены и связь восстановится. Внутри России наши логистические каналы работают стабильно: там, где это было необходимо, мы перестроили маршруты, заменив авиаперевозки наземными, и прикладываем все усилия для того, чтобы ситуационные пути доставки минимально увеличивали время почтовых грузов в пути", - говорится в сообщении.
Отмечается, что если почтовые сортировочные терминалы будут заполняться в ожидании отправки до критических показателей, "Почта" будет временно приостанавливать прием отправлений. Компания ведет переговоры с почтами соседних стран, чтобы договориться о подключении авиапочты максимально близко от российской границы. Это поможет минимизировать сроки за счет сокращения пути грузов на автотрассах и железных дорогах.
Сотрудница раскладывает посылки в отделении Почты России - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
12:35
"Почта России" предупредила об увеличении сроков доставки посылок
Опубликовано: Е. Зайцева
 
Почта РоссииУкраинаМолдавияКипрЭкономикаРоссия
 
 
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