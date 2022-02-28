https://ria.ru/20220228/pochta-1775582986.html
"Почта России" не принимает отправления на Украину, в Молдавию и на Кипр
"Почта России" не принимает отправления на Украину, в Молдавию и на Кипр - РИА Новости, 28.02.2022
"Почта России" не принимает отправления на Украину, в Молдавию и на Кипр
"Почта России" не принимает отправления на Украину, в Молдавию и на Кипр по решению принимающих сторон, внутри РФ логистические каналы работают стабильно,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:04
2022-02-28T15:04
2022-02-28T15:13
почта россии
украина
молдавия
кипр
экономика
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Почта России" не принимает отправления на Украину, в Молдавию и на Кипр по решению принимающих сторон, внутри РФ логистические каналы работают стабильно, сообщила компания."Сейчас мы не можем принимать отправления в Украину, Молдову и на Кипр, таковы решения принимающей стороны. Мы надеемся, что эти решения будут отменены и связь восстановится. Внутри России наши логистические каналы работают стабильно: там, где это было необходимо, мы перестроили маршруты, заменив авиаперевозки наземными, и прикладываем все усилия для того, чтобы ситуационные пути доставки минимально увеличивали время почтовых грузов в пути", - говорится в сообщении.Отмечается, что если почтовые сортировочные терминалы будут заполняться в ожидании отправки до критических показателей, "Почта" будет временно приостанавливать прием отправлений. Компания ведет переговоры с почтами соседних стран, чтобы договориться о подключении авиапочты максимально близко от российской границы. Это поможет минимизировать сроки за счет сокращения пути грузов на автотрассах и железных дорогах.
https://ria.ru/20220228/pochta-1775535420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
почта россии, украина, молдавия, кипр, экономика, россия
15:04 28.02.2022 (обновлено: 15:13 28.02.2022)
"Почта России" не принимает отправления на Украину, в Молдавию и на Кипр
В "Почте России" заявили, что не принимают отправления на Украину, в Молдавию и на Кипр