https://ria.ru/20220228/pochta-1775535420.html

"Почта России" предупредила об увеличении сроков доставки посылок

"Почта России" предупредила об увеличении сроков доставки посылок - РИА Новости, 28.02.2022

"Почта России" предупредила об увеличении сроков доставки посылок

"Почта России" из-за ограничения полетов часть отправлений будет доставлять наземным транспортом, сроки доставки увеличатся, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:35

2022-02-28T12:35

2022-02-28T12:59

россия

экономика

почта россии

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Почта России" из-за ограничения полетов часть отправлений будет доставлять наземным транспортом, сроки доставки увеличатся, сообщила пресс-служба компании."Пока мы принимаем отправления на доставку в обычном режиме. Если будут изменения, мы предупредим о них наших клиентов дополнительно. Но из-за ограничения воздушного пространства часть отправлений мы будем вынуждены доставлять наземным транспортом, используя в том числе транзитные схемы доставки. Сроки доставки увеличатся", - говорится в сообщении.Компания отметила, что приложит все усилия для сохранения бесперебойного почтового обмена в любых условиях."Почта России" 24 февраля сообщила о временном прекращении приема отправлений на Украину, а 25 февраля – о приостановке денежных переводов на Украину. Неполученные средства, отправленные после 21 февраля, и комиссию можно вернуть в отделениях компании.Россия 21 февраля признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. В связи с этим ряд аэропортов на юге РФ закрыты до 2 марта. Кроме того, многие страны ЕС в рамках новых антироссийских санкций закрыли воздушное пространство для российских самолетов.

https://ria.ru/20220210/pochta-1772054974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, почта россии