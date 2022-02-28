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"Почта России" предупредила об увеличении сроков доставки посылок
"Почта России" предупредила об увеличении сроков доставки посылок - РИА Новости, 28.02.2022
"Почта России" предупредила об увеличении сроков доставки посылок
"Почта России" из-за ограничения полетов часть отправлений будет доставлять наземным транспортом, сроки доставки увеличатся, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:35
2022-02-28T12:59
россия
экономика
почта россии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Почта России" из-за ограничения полетов часть отправлений будет доставлять наземным транспортом, сроки доставки увеличатся, сообщила пресс-служба компании."Пока мы принимаем отправления на доставку в обычном режиме. Если будут изменения, мы предупредим о них наших клиентов дополнительно. Но из-за ограничения воздушного пространства часть отправлений мы будем вынуждены доставлять наземным транспортом, используя в том числе транзитные схемы доставки. Сроки доставки увеличатся", - говорится в сообщении.Компания отметила, что приложит все усилия для сохранения бесперебойного почтового обмена в любых условиях."Почта России" 24 февраля сообщила о временном прекращении приема отправлений на Украину, а 25 февраля – о приостановке денежных переводов на Украину. Неполученные средства, отправленные после 21 февраля, и комиссию можно вернуть в отделениях компании.Россия 21 февраля признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. В связи с этим ряд аэропортов на юге РФ закрыты до 2 марта. Кроме того, многие страны ЕС в рамках новых антироссийских санкций закрыли воздушное пространство для российских самолетов.
https://ria.ru/20220210/pochta-1772054974.html
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россия, экономика, почта россии
12:35 28.02.2022 (обновлено: 12:59 28.02.2022)
 
"Почта России" предупредила об увеличении сроков доставки посылок

"Почта России" увеличивает сроки доставки отправлений из-за ограничения полетов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудница раскладывает посылки в отделении "Почты России"
Сотрудница раскладывает посылки в отделении Почты России - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сотрудница раскладывает посылки в отделении "Почты России". Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Почта России" из-за ограничения полетов часть отправлений будет доставлять наземным транспортом, сроки доставки увеличатся, сообщила пресс-служба компании.
"Пока мы принимаем отправления на доставку в обычном режиме. Если будут изменения, мы предупредим о них наших клиентов дополнительно. Но из-за ограничения воздушного пространства часть отправлений мы будем вынуждены доставлять наземным транспортом, используя в том числе транзитные схемы доставки. Сроки доставки увеличатся", - говорится в сообщении.
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Компания отметила, что приложит все усилия для сохранения бесперебойного почтового обмена в любых условиях.
"Почта России" 24 февраля сообщила о временном прекращении приема отправлений на Украину, а 25 февраля – о приостановке денежных переводов на Украину. Неполученные средства, отправленные после 21 февраля, и комиссию можно вернуть в отделениях компании.
Россия 21 февраля признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. В связи с этим ряд аэропортов на юге РФ закрыты до 2 марта. Кроме того, многие страны ЕС в рамках новых антироссийских санкций закрыли воздушное пространство для российских самолетов.
Машина Почты России на проселочной дороге - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
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Опубликовано: В. Лаврентьев
 
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