https://ria.ru/20220228/pitt-1774993768.html
Брэд Питт снялся в боевике режиссера "Дэдпула"
Брэд Питт снялся в боевике режиссера "Дэдпула" - РИА Новости, 28.02.2022
Брэд Питт снялся в боевике режиссера "Дэдпула"
В Сети появился тизер боевика "Быстрее пули" Дэвида Литча. Об этом сообщает Collider. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T06:59
2022-02-28T06:59
2022-02-28T06:59
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брэд питт (уильям бредли)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Сети появился тизер боевика "Быстрее пули" Дэвида Литча. Об этом сообщает Collider. Ролик снят в виде рекламы вымышленного сверхскоростного пассажирского экспресса, в котором происходят события в фильме. Рассказчик в видео — Брэд Питт. Он исполнил в картине одну из главных ролей. Лента основана на романе японского писателя Котаро Исаки "Поезд убийц". В нем рассказывалось о пяти наемниках, оказавшихся в одном поезде, следующем по маршруту "Токио — Мориока". Они выясняют, что их задания связаны, и пытаются узнать, кто и для чего их собрал вместе. "Роман кажется идеальной смесью "Убийства в Восточном экспрессе" и "Джона Уика", приправленной специфическим сатирическим тоном Исаки, который прекрасно сочетается с захватывающим экшеном", — рассказывает о книге Collider.Также в фильме снимались Сандра Буллок, Аарон Тейлор-Джонсон, Эндрю Кодзи, Джоуи Кинг, Зази Битц, Брайан Тайри Генри и другие. Дэвид Литч известен по таким проектам, как "Джон Уик", "Взрывная блондинка", "Дэдпул 2" и "Форсаж: Хоббс и Шоу". Планируется, что в российский прокат боевик "Быстрее пули" выйдет 14 июля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, брэд питт (уильям бредли), сандра буллок
Брэд Питт снялся в боевике режиссера "Дэдпула"
Брэд Питт снялся в боевике "Быстрее пули" режиссера "Дэдпула" Дэвида Литча
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
В Сети появился тизер боевика "Быстрее пули" Дэвида Литча. Об этом сообщает
Collider.
Ролик снят в виде рекламы вымышленного сверхскоростного пассажирского экспресса, в котором происходят события в фильме. Рассказчик в видео — Брэд Питт. Он исполнил в картине одну из главных ролей.
Лента основана на романе японского писателя Котаро Исаки "Поезд убийц". В нем рассказывалось о пяти наемниках, оказавшихся в одном поезде, следующем по маршруту "Токио — Мориока". Они выясняют, что их задания связаны, и пытаются узнать, кто и для чего их собрал вместе.
"Роман кажется идеальной смесью "Убийства в Восточном экспрессе" и "Джона Уика", приправленной специфическим сатирическим тоном Исаки, который прекрасно сочетается с захватывающим экшеном", — рассказывает о книге Collider.
Также в фильме снимались Сандра Буллок, Аарон Тейлор-Джонсон, Эндрю Кодзи, Джоуи Кинг, Зази Битц, Брайан Тайри Генри и другие.
Дэвид Литч известен по таким проектам, как "Джон Уик", "Взрывная блондинка", "Дэдпул 2" и "Форсаж: Хоббс и Шоу".
Планируется, что в российский прокат боевик "Быстрее пули" выйдет 14 июля.
Опубликовано: Елена Громова