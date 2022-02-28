Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220228/pitt-1774993768.html
Брэд Питт снялся в боевике режиссера "Дэдпула"
Брэд Питт снялся в боевике режиссера "Дэдпула" - РИА Новости, 28.02.2022
Брэд Питт снялся в боевике режиссера "Дэдпула"
В Сети появился тизер боевика "Быстрее пули" Дэвида Литча. Об этом сообщает Collider. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T06:59
2022-02-28T06:59
культура
новости культуры
кино и сериалы
брэд питт (уильям бредли)
сандра буллок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774991834_317:0:1257:529_1920x0_80_0_0_fc0144d6bddcb965233bf5706f52bf68.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Сети появился тизер боевика "Быстрее пули" Дэвида Литча. Об этом сообщает Collider. Ролик снят в виде рекламы вымышленного сверхскоростного пассажирского экспресса, в котором происходят события в фильме. Рассказчик в видео — Брэд Питт. Он исполнил в картине одну из главных ролей. Лента основана на романе японского писателя Котаро Исаки "Поезд убийц". В нем рассказывалось о пяти наемниках, оказавшихся в одном поезде, следующем по маршруту "Токио — Мориока". Они выясняют, что их задания связаны, и пытаются узнать, кто и для чего их собрал вместе. "Роман кажется идеальной смесью "Убийства в Восточном экспрессе" и "Джона Уика", приправленной специфическим сатирическим тоном Исаки, который прекрасно сочетается с захватывающим экшеном", — рассказывает о книге Collider.Также в фильме снимались Сандра Буллок, Аарон Тейлор-Джонсон, Эндрю Кодзи, Джоуи Кинг, Зази Битц, Брайан Тайри Генри и другие. Дэвид Литч известен по таким проектам, как "Джон Уик", "Взрывная блондинка", "Дэдпул 2" и "Форсаж: Хоббс и Шоу". Планируется, что в российский прокат боевик "Быстрее пули" выйдет 14 июля.
https://ria.ru/20220214/pitt-1772319873.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774991834_516:0:1221:529_1920x0_80_0_0_4407505350f0412a6c029105b8187d02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, брэд питт (уильям бредли), сандра буллок
06:59 28.02.2022
 
Брэд Питт снялся в боевике режиссера "Дэдпула"

Брэд Питт снялся в боевике "Быстрее пули" режиссера "Дэдпула" Дэвида Литча

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Сети появился тизер боевика "Быстрее пули" Дэвида Литча. Об этом сообщает Collider.
Ролик снят в виде рекламы вымышленного сверхскоростного пассажирского экспресса, в котором происходят события в фильме. Рассказчик в видео — Брэд Питт. Он исполнил в картине одну из главных ролей.
Лента основана на романе японского писателя Котаро Исаки "Поезд убийц". В нем рассказывалось о пяти наемниках, оказавшихся в одном поезде, следующем по маршруту "Токио — Мориока". Они выясняют, что их задания связаны, и пытаются узнать, кто и для чего их собрал вместе.
"Роман кажется идеальной смесью "Убийства в Восточном экспрессе" и "Джона Уика", приправленной специфическим сатирическим тоном Исаки, который прекрасно сочетается с захватывающим экшеном", — рассказывает о книге Collider.
Также в фильме снимались Сандра Буллок, Аарон Тейлор-Джонсон, Эндрю Кодзи, Джоуи Кинг, Зази Битц, Брайан Тайри Генри и другие.
Дэвид Литч известен по таким проектам, как "Джон Уик", "Взрывная блондинка", "Дэдпул 2" и "Форсаж: Хоббс и Шоу".
Планируется, что в российский прокат боевик "Быстрее пули" выйдет 14 июля.
Кадр из фильма The Lost City
14 февраля, 02:36Культура
Сандра Буллок и Брэд Питт снялись в приключенческой комедии
Опубликовано: Елена Громова
 
КультураНовости культурыКино и сериалыБрэд Питт (Уильям Бредли)Сандра Буллок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала