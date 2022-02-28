https://ria.ru/20220228/pitt-1774993768.html

Брэд Питт снялся в боевике режиссера "Дэдпула"

Брэд Питт снялся в боевике режиссера "Дэдпула" - РИА Новости, 28.02.2022

Брэд Питт снялся в боевике режиссера "Дэдпула"

В Сети появился тизер боевика "Быстрее пули" Дэвида Литча. Об этом сообщает Collider. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T06:59

2022-02-28T06:59

2022-02-28T06:59

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кино и сериалы

брэд питт (уильям бредли)

сандра буллок

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Сети появился тизер боевика "Быстрее пули" Дэвида Литча. Об этом сообщает Collider. Ролик снят в виде рекламы вымышленного сверхскоростного пассажирского экспресса, в котором происходят события в фильме. Рассказчик в видео — Брэд Питт. Он исполнил в картине одну из главных ролей. Лента основана на романе японского писателя Котаро Исаки "Поезд убийц". В нем рассказывалось о пяти наемниках, оказавшихся в одном поезде, следующем по маршруту "Токио — Мориока". Они выясняют, что их задания связаны, и пытаются узнать, кто и для чего их собрал вместе. "Роман кажется идеальной смесью "Убийства в Восточном экспрессе" и "Джона Уика", приправленной специфическим сатирическим тоном Исаки, который прекрасно сочетается с захватывающим экшеном", — рассказывает о книге Collider.Также в фильме снимались Сандра Буллок, Аарон Тейлор-Джонсон, Эндрю Кодзи, Джоуи Кинг, Зази Битц, Брайан Тайри Генри и другие. Дэвид Литч известен по таким проектам, как "Джон Уик", "Взрывная блондинка", "Дэдпул 2" и "Форсаж: Хоббс и Шоу". Планируется, что в российский прокат боевик "Быстрее пули" выйдет 14 июля.

https://ria.ru/20220214/pitt-1772319873.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, брэд питт (уильям бредли), сандра буллок