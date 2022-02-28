https://ria.ru/20220228/peskov-1775684885.html

Евросоюз ввел санкции против Пескова

Евросоюз ввел санкции против Пескова - РИА Новости, 28.02.2022

Евросоюз ввел санкции против Пескова

Евросоюз включил в санкционные списки пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, говорится в официальном журнале ЕС.. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T21:47

2022-02-28T21:47

2022-02-28T23:07

дмитрий песков

россия

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Евросоюз включил в санкционные списки пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, говорится в официальном журнале ЕС..Причиной внесения стало то, что он "публично отстаивал" политику России в отношении Украины."Во многочисленных заявлениях он подчеркивал, что территория Крыма и Севастополя являются неотъемлемой частью России и что восстановление Украины невозможно", - сказано в документе. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Кроме того, говорится там, Песков заявлял о невозможности ведения переговоров с украинскими властями, "подчеркивая, что они не рассматриваются российской стороной как партнеры"."Он также выражал позицию, что западные санкции не оказывают реального воздействия на Россию. Он угрожал, что Россия в ответ введет контрсанкции", - говорится в документе.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обещал ввести санкции против ряда крупных фигур в политической и военной сферах. Решение вступило в силу с момента публикации.Двумя днями ранее ЕС и Великобритания внесли в свои санкционные списки президента РФ Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775689251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

дмитрий песков, россия, экономика