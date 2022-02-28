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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/peregovory-1775667663.html
Макей: новый раунд переговоров России и Украины пройдет через пару дней
Макей: новый раунд переговоров России и Украины пройдет через пару дней - РИА Новости, 28.02.2022
Макей: новый раунд переговоров России и Украины пройдет через пару дней
Следующий раунд переговоров РФ и Украины состоится через пару дней, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T20:11
2022-02-28T20:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
гомельская область
украина
россия
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МИНСК, 28 фев - РИА Новости. Следующий раунд переговоров РФ и Украины состоится через пару дней, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей."Тот факт, что, надеюсь, через пару дней состоится встреча на белорусско-польской границе, говорит сам за себя", - сказал он журналистам по итогам российско-украинского раунда переговоров в понедельник в Гомельской области.
https://ria.ru/20220228/slutskiy-1775661233.html
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в мире, гомельская область, украина, россия
20:11 28.02.2022 (обновлено: 20:59 28.02.2022)
 
Макей: новый раунд переговоров России и Украины пройдет через пару дней

Глава МИД Белоруссии Макей: новый раунд переговоров России и Украины пройдет через пару дней

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Переговоры России и Украины в Гомельской области
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 фев - РИА Новости. Следующий раунд переговоров РФ и Украины состоится через пару дней, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
"Тот факт, что, надеюсь, через пару дней состоится встреча на белорусско-польской границе, говорит сам за себя", - сказал он журналистам по итогам российско-украинского раунда переговоров в понедельник в Гомельской области.
Важно, что стороны друг друга слышат – Слуцкий об итогах переговоров с Украиной - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 19:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Слуцкий назвал главный итог переговоров с Украиной
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГомельская областьУкраинаРоссия
 
 
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