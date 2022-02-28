https://ria.ru/20220228/peregovory-1775667663.html

Макей: новый раунд переговоров России и Украины пройдет через пару дней

Макей: новый раунд переговоров России и Украины пройдет через пару дней - РИА Новости, 28.02.2022

Макей: новый раунд переговоров России и Украины пройдет через пару дней

Следующий раунд переговоров РФ и Украины состоится через пару дней, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T20:11

2022-02-28T20:11

2022-02-28T20:59

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МИНСК, 28 фев - РИА Новости. Следующий раунд переговоров РФ и Украины состоится через пару дней, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей."Тот факт, что, надеюсь, через пару дней состоится встреча на белорусско-польской границе, говорит сам за себя", - сказал он журналистам по итогам российско-украинского раунда переговоров в понедельник в Гомельской области.

https://ria.ru/20220228/slutskiy-1775661233.html

гомельская область

украина

россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, гомельская область, украина, россия