https://ria.ru/20220228/peregovory-1775667663.html
Макей: новый раунд переговоров России и Украины пройдет через пару дней
Макей: новый раунд переговоров России и Украины пройдет через пару дней - РИА Новости, 28.02.2022
Макей: новый раунд переговоров России и Украины пройдет через пару дней
Следующий раунд переговоров РФ и Украины состоится через пару дней, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T20:11
2022-02-28T20:11
2022-02-28T20:59
обострение ситуации в днр и лнр
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гомельская область
украина
россия
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МИНСК, 28 фев - РИА Новости. Следующий раунд переговоров РФ и Украины состоится через пару дней, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей."Тот факт, что, надеюсь, через пару дней состоится встреча на белорусско-польской границе, говорит сам за себя", - сказал он журналистам по итогам российско-украинского раунда переговоров в понедельник в Гомельской области.
https://ria.ru/20220228/slutskiy-1775661233.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, гомельская область, украина, россия
20:11 28.02.2022 (обновлено: 20:59 28.02.2022)
Макей: новый раунд переговоров России и Украины пройдет через пару дней
Глава МИД Белоруссии Макей: новый раунд переговоров России и Украины пройдет через пару дней