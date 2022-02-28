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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/peregovory-1775662507.html
Слуцкий выразил надежду на положительный итог переговоров с Украиной
Слуцкий выразил надежду на положительный итог переговоров с Украиной - РИА Новости, 28.02.2022
Слуцкий выразил надежду на положительный итог переговоров с Украиной
Надежда на то, что переговоры РФ и Украины приведут к положительному итогу, есть, если бы ее не было, работа бы не продолжалась, заявил председатель думского... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T19:46
2022-02-28T20:12
обострение ситуации в днр и лнр
леонид слуцкий (политик)
в мире
россия
украина
белоруссия
ситуация в днр и лнр
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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев - РИА Новости. Надежда на то, что переговоры РФ и Украины приведут к положительному итогу, есть, если бы ее не было, работа бы не продолжалась, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий."Если бы не было надежды, мы бы не работали в этом формате. Продолжаем работать", - сказал Слуцкий журналистам.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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леонид слуцкий (политик), в мире, россия, украина, белоруссия, ситуация в днр и лнр
19:46 28.02.2022 (обновлено: 20:12 28.02.2022)
 
Слуцкий выразил надежду на положительный итог переговоров с Украиной

Депутат Слуцкий выразил надежду на положительный итог переговоров с Украиной

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Читать ria.ru в
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев - РИА Новости. Надежда на то, что переговоры РФ и Украины приведут к положительному итогу, есть, если бы ее не было, работа бы не продолжалась, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"Если бы не было надежды, мы бы не работали в этом формате. Продолжаем работать", - сказал Слуцкий журналистам.
LIVE: Российско-украинские мирные переговоры - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 12:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Переговоры России и Украины
В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Глава фракции Слуга народа в Верховной раде Давид Арахамия - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 06:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Член делегации Украины на переговорах с Россией поделился своими ожиданиями
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛеонид Слуцкий (политик)В миреРоссияУкраинаБелоруссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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