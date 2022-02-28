https://ria.ru/20220228/peregovory-1775662507.html

Слуцкий выразил надежду на положительный итог переговоров с Украиной

Слуцкий выразил надежду на положительный итог переговоров с Украиной - РИА Новости, 28.02.2022

Слуцкий выразил надежду на положительный итог переговоров с Украиной

Надежда на то, что переговоры РФ и Украины приведут к положительному итогу, есть, если бы ее не было, работа бы не продолжалась, заявил председатель думского... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T19:46

2022-02-28T19:46

2022-02-28T20:12

обострение ситуации в днр и лнр

леонид слуцкий (политик)

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ситуация в днр и лнр

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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев - РИА Новости. Надежда на то, что переговоры РФ и Украины приведут к положительному итогу, есть, если бы ее не было, работа бы не продолжалась, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий."Если бы не было надежды, мы бы не работали в этом формате. Продолжаем работать", - сказал Слуцкий журналистам.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

леонид слуцкий (политик), в мире, россия, украина, белоруссия, ситуация в днр и лнр