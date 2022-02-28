https://ria.ru/20220228/peregovory-1775657866.html

Россия и Украина проведут еще одну встречу, сообщил Мединский

Россия и Украина проведут еще одну встречу, сообщил Мединский - РИА Новости, 28.02.2022

Россия и Украина проведут еще одну встречу, сообщил Мединский

Переговоры с украинской делегацией длились около пяти часов, за это время подробно пройдена вся повестка, заявил журналистам глава российской делегации,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T19:30

2022-02-28T19:30

2022-02-28T20:10

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

владимир зеленский

владимир путин

белоруссия

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775665516_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_365f2ffe8579bf1f22b2115175faac0e.jpg

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев - РИА Новости. Переговоры с украинской делегацией длились около пяти часов, за это время подробно пройдена вся повестка, заявил журналистам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский."Закончились переговоры с украинской стороной, которые длились примерно около пяти часов. За это время мы подробно прошли по всем пунктам повестки", — сказал он журналистам.Также Мединский сообщил, что делегации России и Украины нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.Следующая встреча, по его словам, состоится в ближайшие дни и пройдет на польско-белорусской границе. Договоренность об этом, как уточнил помощник российского лидера, уже есть.В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220228/slutskiy-1775661233.html

https://ria.ru/20220228/putin-1775633861.html

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

россия

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Покровская

Александра Покровская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мединский: Найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции Переговоры между делегациями Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине завершились, стороны договорились провести новый раунд. Встреча проходила в Гомельской области Белоруссии, она продолжалась почти пять часов. 2022-02-28T19:30 true PT0M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, белоруссия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, владимир мединский, в мире