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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/peregovory-1775657866.html
Россия и Украина проведут еще одну встречу, сообщил Мединский
Россия и Украина проведут еще одну встречу, сообщил Мединский - РИА Новости, 28.02.2022
Россия и Украина проведут еще одну встречу, сообщил Мединский
Переговоры с украинской делегацией длились около пяти часов, за это время подробно пройдена вся повестка, заявил журналистам глава российской делегации,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T19:30
2022-02-28T20:10
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
владимир зеленский
владимир путин
белоруссия
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев - РИА Новости. Переговоры с украинской делегацией длились около пяти часов, за это время подробно пройдена вся повестка, заявил журналистам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский."Закончились переговоры с украинской стороной, которые длились примерно около пяти часов. За это время мы подробно прошли по всем пунктам повестки", — сказал он журналистам.Также Мединский сообщил, что делегации России и Украины нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.Следующая встреча, по его словам, состоится в ближайшие дни и пройдет на польско-белорусской границе. Договоренность об этом, как уточнил помощник российского лидера, уже есть.В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220228/slutskiy-1775661233.html
https://ria.ru/20220228/putin-1775633861.html
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Мединский: Найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции
Переговоры между делегациями Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине завершились, стороны договорились провести новый раунд. Встреча проходила в Гомельской области Белоруссии, она продолжалась почти пять часов.
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россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, белоруссия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, владимир мединский, в мире
19:30 28.02.2022 (обновлено: 20:10 28.02.2022)
 
Россия и Украина проведут еще одну встречу, сообщил Мединский

Мединский заявил, что переговоры России и Украины пройдут на польско-белорусской границе

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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев - РИА Новости. Переговоры с украинской делегацией длились около пяти часов, за это время подробно пройдена вся повестка, заявил журналистам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Закончились переговоры с украинской стороной, которые длились примерно около пяти часов. За это время мы подробно прошли по всем пунктам повестки", — сказал он журналистам.
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Также Мединский сообщил, что делегации России и Украины нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.
Следующая встреча, по его словам, состоится в ближайшие дни и пройдет на польско-белорусской границе. Договоренность об этом, как уточнил помощник российского лидера, уже есть.
"До этого времени каждая из делегаций, руководство каждой из делегаций проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством страны", — добавил Мединский.
В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
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Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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