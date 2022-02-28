19:21 28.02.2022 (обновлено: 19:58 28.02.2022)
Киев рассказал о намеченных на переговорах с Москвой решениях
Офис Зеленского: Москва и Киев наметили на переговорах решения по приоритетным темам
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев - РИА Новости. Представители Москвы и Киева на переговорах в Белоруссии обсудили возможность проведения второго раунда переговоров в ближайшее время, сообщил журналистам советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации…, стороны уезжают для консультации в свои столицы. Стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на котором эти темы получат конкретную практику развития", - сказал Подоляк по итогам прошедших в Гомельской области переговоров украинской и российской делегаций.
В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.