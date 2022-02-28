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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/peregovory-1775630220.html
Украинская сторона анонсировала третий раунд переговоров с Россией
Украинская сторона анонсировала третий раунд переговоров с Россией - РИА Новости, 28.02.2022
Украинская сторона анонсировала третий раунд переговоров с Россией
Переговоры Украины и РФ в Белоруссии продолжаются, скоро должен начаться третий раунд, сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:46
2022-02-28T18:28
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
россия
белоруссия
владимир мединский
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Переговоры Украины и РФ в Белоруссии продолжаются, скоро должен начаться третий раунд, сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк."Переговоры между украинской и российской делегациями продолжаются. Через несколько минут начнется третий раунд", - написал Подоляк в Twitter.В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, россия, белоруссия, владимир мединский
17:46 28.02.2022 (обновлено: 18:28 28.02.2022)
 
Украинская сторона анонсировала третий раунд переговоров с Россией

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: скоро начнется третий раунд переговоров с Россией

© РИА Новости / Александр КряжевПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Переговоры России и Украины в Гомельской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Переговоры Украины и РФ в Белоруссии продолжаются, скоро должен начаться третий раунд, сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
"Переговоры между украинской и российской делегациями продолжаются. Через несколько минут начнется третий раунд", - написал Подоляк в Twitter.
В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
LIVE: Российско-украинские мирные переговоры - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 12:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Переговоры России и Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияБелоруссияВладимир Мединский
 
 
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