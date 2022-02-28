17:46 28.02.2022 (обновлено: 18:28 28.02.2022)
Украинская сторона анонсировала третий раунд переговоров с Россией
Советник главы офиса Зеленского Подоляк: скоро начнется третий раунд переговоров с Россией
Переговоры России и Украины в Гомельской области
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Переговоры Украины и РФ в Белоруссии продолжаются, скоро должен начаться третий раунд, сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
"Переговоры между украинской и российской делегациями продолжаются. Через несколько минут начнется третий раунд", - написал Подоляк в Twitter.
Переговори між українською та російською делегаціями тривають. За кілька хвилин розпочнеться третій раунд.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 28, 2022
В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.