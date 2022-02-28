https://ria.ru/20220228/peregovory-1775577039.html

Боррель приветствовал переговоры представителей России и Украины

Боррель приветствовал переговоры представителей России и Украины - РИА Новости, 28.02.2022

Боррель приветствовал переговоры представителей России и Украины

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал переговоры представителей России и Украины. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:46

2022-02-28T14:46

2022-02-28T15:20

обострение ситуации в днр и лнр

жозеп боррель

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал переговоры представителей России и Украины.В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины"."Это первый шаг, мы приветствуем встречу", - заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он отметил, что вопрос принятия Украины в ЕС прямо сейчас не стоит на повестке. "В текущей повестке этого вопроса нет. Нам надо сосредоточиться сейчас на более практических вещах. Нам надо сформулировать ответ на ближайшие часы, а не годы. У Украины есть европейские перспективы, но нам нужно биться с агрессором", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

жозеп боррель, в мире, евросоюз, россия, украина, ситуация в днр и лнр, белоруссия