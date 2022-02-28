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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
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Боррель приветствовал переговоры представителей России и Украины
Боррель приветствовал переговоры представителей России и Украины - РИА Новости, 28.02.2022
Боррель приветствовал переговоры представителей России и Украины
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал переговоры представителей России и Украины. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:46
2022-02-28T15:20
обострение ситуации в днр и лнр
жозеп боррель
в мире
евросоюз
россия
украина
ситуация в днр и лнр
белоруссия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал переговоры представителей России и Украины.В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины"."Это первый шаг, мы приветствуем встречу", - заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он отметил, что вопрос принятия Украины в ЕС прямо сейчас не стоит на повестке. "В текущей повестке этого вопроса нет. Нам надо сосредоточиться сейчас на более практических вещах. Нам надо сформулировать ответ на ближайшие часы, а не годы. У Украины есть европейские перспективы, но нам нужно биться с агрессором", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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жозеп боррель, в мире, евросоюз, россия, украина, ситуация в днр и лнр, белоруссия
14:46 28.02.2022 (обновлено: 15:20 28.02.2022)
 
Боррель приветствовал переговоры представителей России и Украины

Глава евродипломатии Боррель назвал переговоры представителей Москвы и Киева первым шагом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал переговоры представителей России и Украины.
В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
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"Это первый шаг, мы приветствуем встречу", - заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом он отметил, что вопрос принятия Украины в ЕС прямо сейчас не стоит на повестке. "В текущей повестке этого вопроса нет. Нам надо сосредоточиться сейчас на более практических вещах. Нам надо сформулировать ответ на ближайшие часы, а не годы. У Украины есть европейские перспективы, но нам нужно биться с агрессором", - сказал он.
Не спали всю ночь – Мединский об ожидании украинской делегации на переговоры - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
LIVE: Российско-украинские мирные переговоры - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
12:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Переговоры России и Украины
Опубликовано: К. Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЖозеп БоррельВ миреЕвросоюзРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРБелоруссия
 
 
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