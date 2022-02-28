14:46 28.02.2022 (обновлено: 15:20 28.02.2022)
Боррель приветствовал переговоры представителей России и Украины
Глава евродипломатии Боррель назвал переговоры представителей Москвы и Киева первым шагом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал переговоры представителей России и Украины.
В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
"Это первый шаг, мы приветствуем встречу", - заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом он отметил, что вопрос принятия Украины в ЕС прямо сейчас не стоит на повестке. "В текущей повестке этого вопроса нет. Нам надо сосредоточиться сейчас на более практических вещах. Нам надо сформулировать ответ на ближайшие часы, а не годы. У Украины есть европейские перспективы, но нам нужно биться с агрессором", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Опубликовано: К. Волков