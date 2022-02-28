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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/peregovory-1775568999.html
В Пекине приветствовали начало переговоров между Россией и Украиной
В Пекине приветствовали начало переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 28.02.2022
В Пекине приветствовали начало переговоров между Россией и Украиной
Китай приветствует начало мирных переговоров между Россией и Украиной, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в ходе видеоконференции с... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:20
2022-02-28T14:59
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
китай
мид кнр
ван и (политик)
россия
украина
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ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Китай приветствует начало мирных переговоров между Россией и Украиной, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в ходе видеоконференции с министром иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Еном."В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН Китай будет и впредь играть конструктивную роль в смягчении ситуации и установлении мира", - приводит слова Ван И Центральное телевидение Китая. Он также заявил, что Коммунистическая партия Китая и китайское правительство уделяют большое внимание безопасности граждан КНР, находящихся в настоящий момент на Украине. По его словам, МИД Китая своевременно запустил механизм экстренной координации с соотечественниками, а также готов принять все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских граждан.В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/vena-1775550177.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, китай, мид кнр, ван и (политик), россия, украина
14:20 28.02.2022 (обновлено: 14:59 28.02.2022)
 
В Пекине приветствовали начало переговоров между Россией и Украиной

Глава МИД Китая Ван И приветствовал начало переговоров между Россией и Украиной

© AP Photo / Behrouz Mehri/PoolМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / Behrouz Mehri/Pool
Министр иностранных дел Китая Ван И
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Китай приветствует начало мирных переговоров между Россией и Украиной, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в ходе видеоконференции с министром иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Еном.
"В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН Китай будет и впредь играть конструктивную роль в смягчении ситуации и установлении мира", - приводит слова Ван И Центральное телевидение Китая. Он также заявил, что Коммунистическая партия Китая и китайское правительство уделяют большое внимание безопасности граждан КНР, находящихся в настоящий момент на Украине. По его словам, МИД Китая своевременно запустил механизм экстренной координации с соотечественниками, а также готов принять все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских граждан.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
13:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Нехаммер предложил Вену в качестве места переговоров России и Украины
В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже >>
LIVE: Российско-украинские мирные переговоры - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
12:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Переговоры России и Украины
Опубликовано: К. Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреКитайМИД КНРВан И (политик)РоссияУкраина
 
 
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