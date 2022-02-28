14:20 28.02.2022 (обновлено: 14:59 28.02.2022)
В Пекине приветствовали начало переговоров между Россией и Украиной
Глава МИД Китая Ван И приветствовал начало переговоров между Россией и Украиной
© AP Photo / Behrouz Mehri/PoolМинистр иностранных дел Китая Ван И
© AP Photo / Behrouz Mehri/Pool
Министр иностранных дел Китая Ван И
ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Китай приветствует начало мирных переговоров между Россией и Украиной, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в ходе видеоконференции с министром иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Еном.
"В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН Китай будет и впредь играть конструктивную роль в смягчении ситуации и установлении мира", - приводит слова Ван И Центральное телевидение Китая. Он также заявил, что Коммунистическая партия Китая и китайское правительство уделяют большое внимание безопасности граждан КНР, находящихся в настоящий момент на Украине. По его словам, МИД Китая своевременно запустил механизм экстренной координации с соотечественниками, а также готов принять все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских граждан.
В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: К. Волков