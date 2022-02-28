https://ria.ru/20220228/peregovory-1775568999.html

В Пекине приветствовали начало переговоров между Россией и Украиной

В Пекине приветствовали начало переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 28.02.2022

В Пекине приветствовали начало переговоров между Россией и Украиной

Китай приветствует начало мирных переговоров между Россией и Украиной, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в ходе видеоконференции с... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:20

2022-02-28T14:20

2022-02-28T14:59

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

китай

мид кнр

ван и (политик)

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729772303_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_4aaf9dbd313180da339bc51dd5432e8f.jpg

ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Китай приветствует начало мирных переговоров между Россией и Украиной, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в ходе видеоконференции с министром иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Еном."В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН Китай будет и впредь играть конструктивную роль в смягчении ситуации и установлении мира", - приводит слова Ван И Центральное телевидение Китая. Он также заявил, что Коммунистическая партия Китая и китайское правительство уделяют большое внимание безопасности граждан КНР, находящихся в настоящий момент на Украине. По его словам, МИД Китая своевременно запустил механизм экстренной координации с соотечественниками, а также готов принять все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских граждан.В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/vena-1775550177.html

https://ria.ru/20220228/peregovory-1775519842.html

китай

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, китай, мид кнр, ван и (политик), россия, украина