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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/peregovory-1775553708.html
В Минске заявили о готовности участвовать в переговорах России и Украины
В Минске заявили о готовности участвовать в переговорах России и Украины - РИА Новости, 28.02.2022
В Минске заявили о готовности участвовать в переговорах России и Украины
Белоруссия выполняет свои обязательства, сформулированные в ходе переговоров белорусского президента Александра Лукашенко с российским коллегой Владимиром... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:33
2022-02-28T14:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
белоруссия
украина
россия
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МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Белоруссия выполняет свои обязательства, сформулированные в ходе переговоров белорусского президента Александра Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным, а также Владимиром Зеленским, при необходимости готов принять участие в переговорах российской и украинской делегаций, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт."Белорусская сторона выполняет все свои обязательства, сформулированные в ходе вчерашних телефонных переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. В случае необходимости белорусская сторона готова принять участие в переговорах", - сказала Эйсмонт, поясняя, участвует ли белорусская сторона в переговорах представителей России и Украины в Гомельской области или только выступает организатором.Как передает корреспондент РИА Новости, глава МИД Белоруссии Владимир Макей также присутствует в здании, где должны начаться переговоры российской и украинской делегаций.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, белоруссия, украина, россия
13:33 28.02.2022 (обновлено: 14:49 28.02.2022)
 
В Минске заявили о готовности участвовать в переговорах России и Украины

Пресс-секретарь Лукашенко Эйсмонт: Минск готов участвовать в переговорах Москвы и Киева

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Белоруссия выполняет свои обязательства, сформулированные в ходе переговоров белорусского президента Александра Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным, а также Владимиром Зеленским, при необходимости готов принять участие в переговорах российской и украинской делегаций, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
"Белорусская сторона выполняет все свои обязательства, сформулированные в ходе вчерашних телефонных переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. В случае необходимости белорусская сторона готова принять участие в переговорах", - сказала Эйсмонт, поясняя, участвует ли белорусская сторона в переговорах представителей России и Украины в Гомельской области или только выступает организатором.
Как передает корреспондент РИА Новости, глава МИД Белоруссии Владимир Макей также присутствует в здании, где должны начаться переговоры российской и украинской делегаций.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
LIVE: Российско-украинские мирные переговоры - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
12:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Переговоры России и Украины
Опубликовано: К. Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРБелоруссияУкраинаРоссия
 
 
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