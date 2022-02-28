https://ria.ru/20220228/peregovory-1775553708.html

В Минске заявили о готовности участвовать в переговорах России и Украины

В Минске заявили о готовности участвовать в переговорах России и Украины - РИА Новости, 28.02.2022

В Минске заявили о готовности участвовать в переговорах России и Украины

Белоруссия выполняет свои обязательства, сформулированные в ходе переговоров белорусского президента Александра Лукашенко с российским коллегой Владимиром... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:33

2022-02-28T13:33

2022-02-28T14:49

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МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Белоруссия выполняет свои обязательства, сформулированные в ходе переговоров белорусского президента Александра Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным, а также Владимиром Зеленским, при необходимости готов принять участие в переговорах российской и украинской делегаций, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт."Белорусская сторона выполняет все свои обязательства, сформулированные в ходе вчерашних телефонных переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. В случае необходимости белорусская сторона готова принять участие в переговорах", - сказала Эйсмонт, поясняя, участвует ли белорусская сторона в переговорах представителей России и Украины в Гомельской области или только выступает организатором.Как передает корреспондент РИА Новости, глава МИД Белоруссии Владимир Макей также присутствует в здании, где должны начаться переговоры российской и украинской делегаций.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, белоруссия, украина, россия