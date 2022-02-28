13:33 28.02.2022 (обновлено: 14:49 28.02.2022)
В Минске заявили о готовности участвовать в переговорах России и Украины
Пресс-секретарь Лукашенко Эйсмонт: Минск готов участвовать в переговорах Москвы и Киева
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт
МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Белоруссия выполняет свои обязательства, сформулированные в ходе переговоров белорусского президента Александра Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным, а также Владимиром Зеленским, при необходимости готов принять участие в переговорах российской и украинской делегаций, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
"Белорусская сторона выполняет все свои обязательства, сформулированные в ходе вчерашних телефонных переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. В случае необходимости белорусская сторона готова принять участие в переговорах", - сказала Эйсмонт, поясняя, участвует ли белорусская сторона в переговорах представителей России и Украины в Гомельской области или только выступает организатором.
Как передает корреспондент РИА Новости, глава МИД Белоруссии Владимир Макей также присутствует в здании, где должны начаться переговоры российской и украинской делегаций.
Опубликовано: К. Волков