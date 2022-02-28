13:23 28.02.2022 (обновлено: 15:32 28.02.2022)
Ирландия осудила приказ Путина о режиме боевого дежурства сил сдерживания
Ирландия осудила приказ Путина об особом режиме боевого дежурства сил сдерживания
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМежконтинентальная баллистическая ракета "Ярс"
Межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс"
ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Ирландия осудила приказ президента РФ Владимира Путина о "приведении сил сдерживания в особый режим несения боевого дежурства", говорится в заявлении министра иностранных дел республики Саймона Ковени.
"Я решительно осуждаю заявление президента Путина о том, что он поставил российские "силы сдерживания на особое боевое дежурство". Эта угроза применения ядерного оружия совершенно неприемлема. Заявление президента Путина представляет собой опасную и безответственную эскалацию напряженности и значительно повышает риск катастрофического просчета. Не может быть никакого оправдания угрозе применения ядерного оружия", - отметил Ковени.
Он напомнил о заявлении глав пяти государств, обладающих ядерным оружием, о том, что "ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись".
"Я призываю Россию немедленно отменить приказ о приведении ядерного оружия в состояние повышенной готовности, и я призываю к максимальной сдержанности, деэскалации и избеганию любой ядерной риторики, которая только ухудшит и без того опасную и непредсказуемую ситуацию", - заключил министр.
Президент России Владимир Путин ранее на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он отметил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Опубликовано: Мадина Моргоева