https://ria.ru/20220228/peregovory-1775550566.html

Ирландия осудила приказ Путина о режиме боевого дежурства сил сдерживания

Ирландия осудила приказ Путина о режиме боевого дежурства сил сдерживания - РИА Новости, 28.02.2022

Ирландия осудила приказ Путина о режиме боевого дежурства сил сдерживания

Ирландия осудила приказ президента РФ Владимира Путина о "приведении сил сдерживания в особый режим несения боевого дежурства", говорится в заявлении министра... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:23

2022-02-28T13:23

2022-02-28T15:32

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ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Ирландия осудила приказ президента РФ Владимира Путина о "приведении сил сдерживания в особый режим несения боевого дежурства", говорится в заявлении министра иностранных дел республики Саймона Ковени."Я решительно осуждаю заявление президента Путина о том, что он поставил российские "силы сдерживания на особое боевое дежурство". Эта угроза применения ядерного оружия совершенно неприемлема. Заявление президента Путина представляет собой опасную и безответственную эскалацию напряженности и значительно повышает риск катастрофического просчета. Не может быть никакого оправдания угрозе применения ядерного оружия", - отметил Ковени.Он напомнил о заявлении глав пяти государств, обладающих ядерным оружием, о том, что "ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись"."Я призываю Россию немедленно отменить приказ о приведении ядерного оружия в состояние повышенной готовности, и я призываю к максимальной сдержанности, деэскалации и избеганию любой ядерной риторики, которая только ухудшит и без того опасную и непредсказуемую ситуацию", - заключил министр.Президент России Владимир Путин ранее на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он отметил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

признание днр и лнр в россии, владимир путин, россия, украина, донбасс, нато