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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/peregovory-1775550566.html
Ирландия осудила приказ Путина о режиме боевого дежурства сил сдерживания
Ирландия осудила приказ Путина о режиме боевого дежурства сил сдерживания - РИА Новости, 28.02.2022
Ирландия осудила приказ Путина о режиме боевого дежурства сил сдерживания
Ирландия осудила приказ президента РФ Владимира Путина о "приведении сил сдерживания в особый режим несения боевого дежурства", говорится в заявлении министра... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:23
2022-02-28T15:32
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
владимир путин
россия
украина
донбасс
нато
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ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Ирландия осудила приказ президента РФ Владимира Путина о "приведении сил сдерживания в особый режим несения боевого дежурства", говорится в заявлении министра иностранных дел республики Саймона Ковени."Я решительно осуждаю заявление президента Путина о том, что он поставил российские "силы сдерживания на особое боевое дежурство". Эта угроза применения ядерного оружия совершенно неприемлема. Заявление президента Путина представляет собой опасную и безответственную эскалацию напряженности и значительно повышает риск катастрофического просчета. Не может быть никакого оправдания угрозе применения ядерного оружия", - отметил Ковени.Он напомнил о заявлении глав пяти государств, обладающих ядерным оружием, о том, что "ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись"."Я призываю Россию немедленно отменить приказ о приведении ядерного оружия в состояние повышенной готовности, и я призываю к максимальной сдержанности, деэскалации и избеганию любой ядерной риторики, которая только ухудшит и без того опасную и непредсказуемую ситуацию", - заключил министр.Президент России Владимир Путин ранее на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он отметил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Мадина Моргоева
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признание днр и лнр в россии, владимир путин, россия, украина, донбасс, нато
13:23 28.02.2022 (обновлено: 15:32 28.02.2022)
 
Ирландия осудила приказ Путина о режиме боевого дежурства сил сдерживания

Ирландия осудила приказ Путина об особом режиме боевого дежурства сил сдерживания

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМежконтинентальная баллистическая ракета "Ярс"
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс"
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ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Ирландия осудила приказ президента РФ Владимира Путина о "приведении сил сдерживания в особый режим несения боевого дежурства", говорится в заявлении министра иностранных дел республики Саймона Ковени.
"Я решительно осуждаю заявление президента Путина о том, что он поставил российские "силы сдерживания на особое боевое дежурство". Эта угроза применения ядерного оружия совершенно неприемлема. Заявление президента Путина представляет собой опасную и безответственную эскалацию напряженности и значительно повышает риск катастрофического просчета. Не может быть никакого оправдания угрозе применения ядерного оружия", - отметил Ковени.
Он напомнил о заявлении глав пяти государств, обладающих ядерным оружием, о том, что "ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись".
"Я призываю Россию немедленно отменить приказ о приведении ядерного оружия в состояние повышенной готовности, и я призываю к максимальной сдержанности, деэскалации и избеганию любой ядерной риторики, которая только ухудшит и без того опасную и непредсказуемую ситуацию", - заключил министр.
Президент России Владимир Путин ранее на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он отметил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Ситуация на Украине может перерасти в конфликт с НАТО, заявила Трасс
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассНАТО
 
 
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