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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Макей приехал на переговоры России и Украины
Макей приехал на переговоры России и Украины - РИА Новости, 28.02.2022
Макей приехал на переговоры России и Украины
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей также присутствует в здании, где должны начаться переговоры российской и украинской делегаций, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:21
2022-02-28T13:53
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
белоруссия
россия
украина
мид белоруссии
владимир макей
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МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей также присутствует в здании, где должны начаться переговоры российской и украинской делегаций, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник ожидаются переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, в мире, белоруссия, россия, украина, мид белоруссии, владимир макей
13:21 28.02.2022 (обновлено: 13:53 28.02.2022)
 
Макей приехал на переговоры России и Украины

Глава МИД Белоруссии Макей приехал на переговоры России и Украины

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей также присутствует в здании, где должны начаться переговоры российской и украинской делегаций, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник ожидаются переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
LIVE: Российско-украинские мирные переговоры - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
12:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Переговоры России и Украины
Опубликовано: К. Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреБелоруссияРоссияУкраинаМИД БелоруссииВладимир Макей
 
 
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