https://ria.ru/20220228/peregovory-1775549842.html

Макей приехал на переговоры России и Украины

Макей приехал на переговоры России и Украины - РИА Новости, 28.02.2022

Макей приехал на переговоры России и Украины

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей также присутствует в здании, где должны начаться переговоры российской и украинской делегаций, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:21

2022-02-28T13:21

2022-02-28T13:53

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

белоруссия

россия

украина

мид белоруссии

владимир макей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758449120_0:82:3080:1814_1920x0_80_0_0_5ba4c96aea052fad0f27ac117392b8db.jpg

МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей также присутствует в здании, где должны начаться переговоры российской и украинской делегаций, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник ожидаются переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/peregovory-1775519842.html

белоруссия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, белоруссия, россия, украина, мид белоруссии, владимир макей