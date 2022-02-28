https://ria.ru/20220228/peregovory-1775549842.html
Макей приехал на переговоры России и Украины
Макей приехал на переговоры России и Украины - РИА Новости, 28.02.2022
Макей приехал на переговоры России и Украины
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей также присутствует в здании, где должны начаться переговоры российской и украинской делегаций, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:21
2022-02-28T13:21
2022-02-28T13:53
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МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей также присутствует в здании, где должны начаться переговоры российской и украинской делегаций, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник ожидаются переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220228/peregovory-1775519842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, белоруссия, россия, украина, мид белоруссии, владимир макей
13:21 28.02.2022 (обновлено: 13:53 28.02.2022)
Макей приехал на переговоры России и Украины
Глава МИД Белоруссии Макей приехал на переговоры России и Украины