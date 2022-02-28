https://ria.ru/20220228/peregovory-1775500148.html

Российская делегация не спала всю ночь перед переговорами, заявил Мединский

Российская делегация не спала всю ночь перед переговорами, заявил Мединский - РИА Новости, 28.02.2022

Российская делегация не спала всю ночь перед переговорами, заявил Мединский

Российская делегация не спала всю ночь перед переговорами с Украиной, заявил журналистам глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:35

2022-02-28T10:35

2022-02-28T10:51

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признание днр и лнр в россии

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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев - РИА Новости. Российская делегация не спала всю ночь перед переговорами с Украиной, заявил журналистам глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский."Не спали всю ночь, но, к сожалению, у них очень сложная логистика", - сказал Мединский". Он добавил, что время приезда украинской делегации переносилось несколько раз в течение ночи.Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.

https://ria.ru/20220228/peregovory-1775496995.html

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"Не спали всю ночь" – Мединский об ожидании украинской делегации на переговоры Российская делегация не спала всю ночь перед переговорами с Украиной, заявил журналистам глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. 2022-02-28T10:35 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белоруссия, украина, признание днр и лнр в россии, дмитрий песков, александр лукашенко, владимир зеленский, владимир мединский