https://ria.ru/20220228/peregovory-1775500148.html
Российская делегация не спала всю ночь перед переговорами, заявил Мединский
Российская делегация не спала всю ночь перед переговорами, заявил Мединский - РИА Новости, 28.02.2022
Российская делегация не спала всю ночь перед переговорами, заявил Мединский
Российская делегация не спала всю ночь перед переговорами с Украиной, заявил журналистам глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:35
2022-02-28T10:35
2022-02-28T10:51
россия
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признание днр и лнр в россии
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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев - РИА Новости. Российская делегация не спала всю ночь перед переговорами с Украиной, заявил журналистам глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский."Не спали всю ночь, но, к сожалению, у них очень сложная логистика", - сказал Мединский". Он добавил, что время приезда украинской делегации переносилось несколько раз в течение ночи.Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.
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"Не спали всю ночь" – Мединский об ожидании украинской делегации на переговоры
Российская делегация не спала всю ночь перед переговорами с Украиной, заявил журналистам глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
2022-02-28T10:35
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PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, украина, признание днр и лнр в россии, дмитрий песков, александр лукашенко, владимир зеленский, владимир мединский
10:35 28.02.2022 (обновлено: 10:51 28.02.2022)
Российская делегация не спала всю ночь перед переговорами, заявил Мединский
Мединский: российская делегация не спала всю ночь перед переговорами с Украиной