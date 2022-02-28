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Российская делегация не спала всю ночь перед переговорами, заявил Мединский
Российская делегация не спала всю ночь перед переговорами, заявил Мединский - РИА Новости, 28.02.2022
Российская делегация не спала всю ночь перед переговорами, заявил Мединский
Российская делегация не спала всю ночь перед переговорами с Украиной, заявил журналистам глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:35
2022-02-28T10:51
россия
белоруссия
украина
признание днр и лнр в россии
дмитрий песков
александр лукашенко
владимир зеленский
владимир мединский
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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев - РИА Новости. Российская делегация не спала всю ночь перед переговорами с Украиной, заявил журналистам глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский."Не спали всю ночь, но, к сожалению, у них очень сложная логистика", - сказал Мединский". Он добавил, что время приезда украинской делегации переносилось несколько раз в течение ночи.Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.
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"Не спали всю ночь" – Мединский об ожидании украинской делегации на переговоры
Российская делегация не спала всю ночь перед переговорами с Украиной, заявил журналистам глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
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россия, белоруссия, украина, признание днр и лнр в россии, дмитрий песков, александр лукашенко, владимир зеленский, владимир мединский
10:35 28.02.2022 (обновлено: 10:51 28.02.2022)
 
Российская делегация не спала всю ночь перед переговорами, заявил Мединский

Мединский: российская делегация не спала всю ночь перед переговорами с Украиной

Читать ria.ru в
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев - РИА Новости. Российская делегация не спала всю ночь перед переговорами с Украиной, заявил журналистам глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Не спали всю ночь, но, к сожалению, у них очень сложная логистика", - сказал Мединский". Он добавил, что время приезда украинской делегации переносилось несколько раз в течение ночи.
Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.
Глава делегации переговорщиков от РФ Владимир Мединский перед пресс-конференцией российской делегации по ситуации с Украиной в Минск - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
10:23
Состав украинской делегации не раскрывается, заявил Мединский
Опубликовано: Е. Зайцева
 
РоссияБелоруссияУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДмитрий ПесковАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийВладимир Мединский
 
 
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