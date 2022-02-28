10:23 28.02.2022 (обновлено: 10:31 28.02.2022)
Состав украинской делегации не раскрывается, заявил Мединский
Мединский: состав украинской делегации на переговорах не раскрывается, это высокий уровень
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлава делегации переговорщиков от РФ Владимир Мединский перед пресс-конференцией российской делегации по ситуации с Украиной в Минск
Глава делегации переговорщиков от РФ Владимир Мединский перед пресс-конференцией российской делегации по ситуации с Украиной в Минск
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 фев - РИА Новости. Глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил журналистам, что не уполномочен раскрывать состав украинской делегации на переговорах, но это "достаточно высокий уровень".
"Я не уполномочен раскрывать состав украинской делегации до момента, когда они сядут за стол переговоров, конечно, информация соответствующая у нас есть, но это достаточно высокий уровень", - сказал Мединский.
Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.
Опубликовано: Е. Зайцева