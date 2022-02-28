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Состав украинской делегации не раскрывается, заявил Мединский
Состав украинской делегации не раскрывается, заявил Мединский - РИА Новости, 28.02.2022
Состав украинской делегации не раскрывается, заявил Мединский
Глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил журналистам, что не уполномочен раскрывать состав украинской делегации на переговорах, но это... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:23
2022-02-28T10:31
владимир мединский
украина
признание днр и лнр в россии
россия
белоруссия
владимир зеленский
дмитрий песков
александр лукашенко
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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 фев - РИА Новости. Глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил журналистам, что не уполномочен раскрывать состав украинской делегации на переговорах, но это "достаточно высокий уровень"."Я не уполномочен раскрывать состав украинской делегации до момента, когда они сядут за стол переговоров, конечно, информация соответствующая у нас есть, но это достаточно высокий уровень", - сказал Мединский.Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.
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владимир мединский, украина, признание днр и лнр в россии, россия, белоруссия, владимир зеленский, дмитрий песков, александр лукашенко
10:23 28.02.2022 (обновлено: 10:31 28.02.2022)
 
Состав украинской делегации не раскрывается, заявил Мединский

Мединский: состав украинской делегации на переговорах не раскрывается, это высокий уровень

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлава делегации переговорщиков от РФ Владимир Мединский перед пресс-конференцией российской делегации по ситуации с Украиной в Минск
Глава делегации переговорщиков от РФ Владимир Мединский перед пресс-конференцией российской делегации по ситуации с Украиной в Минск - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Глава делегации переговорщиков от РФ Владимир Мединский перед пресс-конференцией российской делегации по ситуации с Украиной в Минск
Читать ria.ru в
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 фев - РИА Новости. Глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил журналистам, что не уполномочен раскрывать состав украинской делегации на переговорах, но это "достаточно высокий уровень".
"Я не уполномочен раскрывать состав украинской делегации до момента, когда они сядут за стол переговоров, конечно, информация соответствующая у нас есть, но это достаточно высокий уровень", - сказал Мединский.
Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.
Местные жители в Мариуполе. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
10:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Вопрос освобождения Мариуполя будут решать переговорами, заявили в ДНР
Опубликовано: Е. Зайцева
 
Владимир МединскийУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииРоссияБелоруссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковАлександр Лукашенко
 
 
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