https://ria.ru/20220228/peregovory-1775496995.html

Состав украинской делегации не раскрывается, заявил Мединский

Состав украинской делегации не раскрывается, заявил Мединский - РИА Новости, 28.02.2022

Состав украинской делегации не раскрывается, заявил Мединский

Глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил журналистам, что не уполномочен раскрывать состав украинской делегации на переговорах, но это... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:23

2022-02-28T10:23

2022-02-28T10:31

владимир мединский

украина

признание днр и лнр в россии

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дмитрий песков

александр лукашенко

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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 фев - РИА Новости. Глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил журналистам, что не уполномочен раскрывать состав украинской делегации на переговорах, но это "достаточно высокий уровень"."Я не уполномочен раскрывать состав украинской делегации до момента, когда они сядут за стол переговоров, конечно, информация соответствующая у нас есть, но это достаточно высокий уровень", - сказал Мединский.Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.

https://ria.ru/20220228/mariupol-1775493937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир мединский, украина, признание днр и лнр в россии, россия, белоруссия, владимир зеленский, дмитрий песков, александр лукашенко