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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/peregovory-1775493452.html
Украинская делегация пока не приехала на переговоры, заявил Мединский
Украинская делегация пока не приехала на переговоры, заявил Мединский - РИА Новости, 28.02.2022
Украинская делегация пока не приехала на переговоры, заявил Мединский
Украинская делегация пока не приехала на переговоры с Россией в Белоруссии, российская делегация ждет, заявил РИА Новости помощник президента РФ Владимир... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:12
2022-02-28T10:20
владимир мединский
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
дмитрий песков
белоруссия
украина
признание днр и лнр в россии
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинская делегация пока не приехала на переговоры с Россией в Белоруссии, российская делегация ждет, заявил РИА Новости помощник президента РФ Владимир Мединский."Украинская делегация пока не приехала на переговоры в Белоруссии, переговоры пока не начались, российская делегация ждет", - сказал Мединский.Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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владимир мединский, владимир зеленский, дмитрий песков, белоруссия, украина, признание днр и лнр в россии, россия, александр лукашенко
10:12 28.02.2022 (обновлено: 10:20 28.02.2022)
 
Украинская делегация пока не приехала на переговоры, заявил Мединский

Помощник президента Путина Мединский: украинская делегация пока не приехала на переговоры

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлава делегации переговорщиков от РФ Владимир Мединский перед пресс-конференцией российской делегации по ситуации с Украиной в Минск
Глава делегации переговорщиков от РФ Владимир Мединский перед пресс-конференцией российской делегации по ситуации с Украиной в Минск - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава делегации переговорщиков от РФ Владимир Мединский перед пресс-конференцией российской делегации по ситуации с Украиной в Минск
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинская делегация пока не приехала на переговоры с Россией в Белоруссии, российская делегация ждет, заявил РИА Новости помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Украинская делегация пока не приехала на переговоры в Белоруссии, переговоры пока не начались, российская делегация ждет", - сказал Мединский.
Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Геноцид, над которым смеется Европа
Опубликовано: Максим Зубков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир МединскийВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковБелоруссияУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииРоссияАлександр Лукашенко
 
 
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