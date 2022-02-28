10:12 28.02.2022 (обновлено: 10:20 28.02.2022)
Украинская делегация пока не приехала на переговоры, заявил Мединский
Помощник президента Путина Мединский: украинская делегация пока не приехала на переговоры
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлава делегации переговорщиков от РФ Владимир Мединский перед пресс-конференцией российской делегации по ситуации с Украиной в Минск
Глава делегации переговорщиков от РФ Владимир Мединский перед пресс-конференцией российской делегации по ситуации с Украиной в Минск
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинская делегация пока не приехала на переговоры с Россией в Белоруссии, российская делегация ждет, заявил РИА Новости помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Украинская делегация пока не приехала на переговоры в Белоруссии, переговоры пока не начались, российская делегация ждет", - сказал Мединский.
Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.
Опубликовано: Максим Зубков