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Украинская делегация пока не приехала на переговоры, заявил Мединский

Украинская делегация пока не приехала на переговоры, заявил Мединский - РИА Новости, 28.02.2022

Украинская делегация пока не приехала на переговоры, заявил Мединский

Украинская делегация пока не приехала на переговоры с Россией в Белоруссии, российская делегация ждет, заявил РИА Новости помощник президента РФ Владимир... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:12

2022-02-28T10:12

2022-02-28T10:20

владимир мединский

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

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украина

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россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинская делегация пока не приехала на переговоры с Россией в Белоруссии, российская делегация ждет, заявил РИА Новости помощник президента РФ Владимир Мединский."Украинская делегация пока не приехала на переговоры в Белоруссии, переговоры пока не начались, российская делегация ждет", - сказал Мединский.Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

владимир мединский, владимир зеленский, дмитрий песков, белоруссия, украина, признание днр и лнр в россии, россия, александр лукашенко