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https://ria.ru/20220228/peregovory-1775482643.html
Воскресенский подтвердил въезд украинской делегации в Белоруссию
Воскресенский подтвердил въезд украинской делегации в Белоруссию - РИА Новости, 28.02.2022
Воскресенский подтвердил въезд украинской делегации в Белоруссию
Украинская делегация въехала на территорию Белоруссии, направляется к месту переговоров с российской стороной, но не исключено, что их начало может сдвинуться,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T09:09
2022-02-28T09:32
белоруссия
украина
в мире
россия
польша
владимир мединский
александр лукашенко
владимир зеленский
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МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Украинская делегация въехала на территорию Белоруссии, направляется к месту переговоров с российской стороной, но не исключено, что их начало может сдвинуться, сообщил РИА Новости близкий к соорганизаторам переговоров белорусский политолог Юрий Воскресенский."Они въехали на белорусскую территорию и направляются к месту проведения переговоров на берегу Припяти", - сказал Воскресенский, добавив, что точное место не разглашается в интересах безопасности.Вместе с тем он отметил, что время проведения переговоров может сместиться. "Есть информация, что украинская делегация захочет выспаться после дороги. Не исключено, что время переговоров сместится. Но, главное, чтобы они состоялись", - добавил собеседник.По его словам, важно, что на территории Белоруссии находятся уже представители обеих сторон.Воскресенский подчеркнул, что белорусские организаторы обеспечивают все необходимое для начала переговоров, российская делегация "бдит", ждет украинскую сторону для начала переговоров.Ранее в понедельник пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что площадка для переговоров России и Украины в Белоруссии подготовлена, ожидается прибытие делегаций. Белорусская сторона готова организовать процесс в любую минуту. Переговоры начнутся, как только все делегации прибудут к месту встречи.До этого Воскресенский говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским.Воскресенский сообщал, что переговоры вместо ранее заявленного вечера воскресенья пройдут утром в понедельник, потому что украинская делегация из соображений безопасности выехала наземным транспортом к месту проведения переговоров в Белоруссии через Польшу.
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775469242.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/belorussiya-1775482968.html
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белоруссия, украина, в мире, россия, польша, владимир мединский, александр лукашенко, владимир зеленский
09:09 28.02.2022 (обновлено: 09:32 28.02.2022)
 
Воскресенский подтвердил въезд украинской делегации в Белоруссию

Политолог Воскресенский подтвердил, что украинская делегация направляется на переговоры

© Фото : @BelarusMID/TwitterЗал, где пройдут переговоры России и Украины
Зал, где пройдут переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Фото : @BelarusMID/Twitter
Зал, где пройдут переговоры России и Украины
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Украинская делегация въехала на территорию Белоруссии, направляется к месту переговоров с российской стороной, но не исключено, что их начало может сдвинуться, сообщил РИА Новости близкий к соорганизаторам переговоров белорусский политолог Юрий Воскресенский.
"Они въехали на белорусскую территорию и направляются к месту проведения переговоров на берегу Припяти", - сказал Воскресенский, добавив, что точное место не разглашается в интересах безопасности.
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Член делегации Украины на переговорах с Россией поделился своими ожиданиями
Вместе с тем он отметил, что время проведения переговоров может сместиться. "Есть информация, что украинская делегация захочет выспаться после дороги. Не исключено, что время переговоров сместится. Но, главное, чтобы они состоялись", - добавил собеседник.
По его словам, важно, что на территории Белоруссии находятся уже представители обеих сторон.
Воскресенский подчеркнул, что белорусские организаторы обеспечивают все необходимое для начала переговоров, российская делегация "бдит", ждет украинскую сторону для начала переговоров.
Зал, где пройдут переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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Белоруссия подготовила площадку для переговоров России и Украины
Ранее в понедельник пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что площадка для переговоров России и Украины в Белоруссии подготовлена, ожидается прибытие делегаций. Белорусская сторона готова организовать процесс в любую минуту. Переговоры начнутся, как только все делегации прибудут к месту встречи.
До этого Воскресенский говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским.
Воскресенский сообщал, что переговоры вместо ранее заявленного вечера воскресенья пройдут утром в понедельник, потому что украинская делегация из соображений безопасности выехала наземным транспортом к месту проведения переговоров в Белоруссии через Польшу.
Опубликовано: Е. Зайцева
 
БелоруссияУкраинаВ миреРоссияПольшаВладимир МединскийАлександр ЛукашенкоВладимир Зеленский
 
 
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