Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/peregovory-1775457715.html
Небензя прокомментировал переговоры России и Украины в Белоруссии
Небензя прокомментировал переговоры России и Украины в Белоруссии - РИА Новости, 28.02.2022
Небензя прокомментировал переговоры России и Украины в Белоруссии
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что с оптимизмом смотрит на предстоящие переговоры российской и украинской делегаций в Белоруссии,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T01:21
2022-02-28T02:37
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
александр лукашенко
белоруссия
россия
украина
владимир мединский
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564483505_0:60:2049:1212_1920x0_80_0_0_f98e2b928af70273cf30ed17cd72d61b.jpg
ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что с оптимизмом смотрит на предстоящие переговоры российской и украинской делегаций в Белоруссии, но признал, что не владеет деталями их подготовки."Я не знаю даже, начались ли они, потому что я читал сообщения, что они могут начаться завтра утром по белорусскому времени", — добавил Небензя.Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, куда поехала российская делегация. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Позже Sputnik Беларусь указывал, что местом переговоров будет пункт пропуска Александровка-Вильча.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
белоруссия
россия
украина
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564483505_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_2bde64625e0454118f17482945a46601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, александр лукашенко, белоруссия, россия, украина, владимир мединский, вашингтон, дмитрий песков, признание днр и лнр в россии, василий небензя, в мире
01:21 28.02.2022 (обновлено: 02:37 28.02.2022)
 
Небензя прокомментировал переговоры России и Украины в Белоруссии

Небензя заявил, что оптимистичен относительно переговоров России и Украины в Белоруссии

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что с оптимизмом смотрит на предстоящие переговоры российской и украинской делегаций в Белоруссии, но признал, что не владеет деталями их подготовки.

"Мы всегда оптимистичны", — сказал он журналистам.

"Я не знаю даже, начались ли они, потому что я читал сообщения, что они могут начаться завтра утром по белорусскому времени", — добавил Небензя.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, куда поехала российская делегация. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Позже Sputnik Беларусь указывал, что местом переговоров будет пункт пропуска Александровка-Вильча.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияУкраинаВладимир МединскийВашингтонДмитрий ПесковПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВасилий НебензяВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала