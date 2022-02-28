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Небензя прокомментировал переговоры России и Украины в Белоруссии

Небензя прокомментировал переговоры России и Украины в Белоруссии - РИА Новости, 28.02.2022

Небензя прокомментировал переговоры России и Украины в Белоруссии

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что с оптимизмом смотрит на предстоящие переговоры российской и украинской делегаций в Белоруссии,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T01:21

2022-02-28T01:21

2022-02-28T02:37

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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что с оптимизмом смотрит на предстоящие переговоры российской и украинской делегаций в Белоруссии, но признал, что не владеет деталями их подготовки."Я не знаю даже, начались ли они, потому что я читал сообщения, что они могут начаться завтра утром по белорусскому времени", — добавил Небензя.Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, куда поехала российская делегация. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Позже Sputnik Беларусь указывал, что местом переговоров будет пункт пропуска Александровка-Вильча.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Никита Стома

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