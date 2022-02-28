Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/peregovory-1775452924.html
На Украине заявили, что не будут капитулировать после переговоров
На Украине заявили, что не будут капитулировать после переговоров - РИА Новости, 28.02.2022
На Украине заявили, что не будут капитулировать после переговоров
Украинские власти ждут от предстоящих переговоров с Россией прекращения боевых действий и не собираются капитулировать, сказал журналистам постоянный... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T00:35
2022-02-28T00:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
белоруссия
сергей кислица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775370564_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b2a4f802092026a9ec906dc509f82051.jpg
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Украинские власти ждут от предстоящих переговоров с Россией прекращения боевых действий и не собираются капитулировать, сказал журналистам постоянный представитель страны при ООН Сергей Кислица.Переговоры запланированы на утро понедельника в Белоруссии."Мы всегда надеемся на мирные переговоры, мы всегда надеялись на мирные переговоры", - добавил Кислица.Он сообщил, что, по последним имеющимся у него данным, украинская делегация пыталась найти безопасный путь и выехать к границе.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/natsionalisty-1775453800.html
украина
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Манаширов
Игорь Манаширов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775370564_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9996c6c73003bf1981655e24e6d1a4cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, белоруссия, сергей кислица
00:35 28.02.2022 (обновлено: 00:45 28.02.2022)
 
На Украине заявили, что не будут капитулировать после переговоров

Постпред Украины Кислица: Киев ожидает прекращения боевых действий, капитуляции не будет

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСдавшиеся народной милиции ЛНР бойцы Нацгвардии Украины
Сдавшиеся народной милиции ЛНР бойцы Нацгвардии Украины - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сдавшиеся народной милиции ЛНР бойцы Нацгвардии Украины
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Украинские власти ждут от предстоящих переговоров с Россией прекращения боевых действий и не собираются капитулировать, сказал журналистам постоянный представитель страны при ООН Сергей Кислица.
Переговоры запланированы на утро понедельника в Белоруссии.
"Мы добиваемся мира, мы добиваемся прекращения боевых действий, вывода войск. Мы не капитулируем, мы не сдадимся", - сказал он.
"Мы всегда надеемся на мирные переговоры, мы всегда надеялись на мирные переговоры", - добавил Кислица.
Он сообщил, что, по последним имеющимся у него данным, украинская делегация пыталась найти безопасный путь и выехать к границе.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
00:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя: националисты на Украине используют мирных жителей как живой щит
Опубликовано: Игорь Манаширов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияБелоруссияСергей Кислица
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала