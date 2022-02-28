https://ria.ru/20220228/peregovory-1775452924.html
На Украине заявили, что не будут капитулировать после переговоров
На Украине заявили, что не будут капитулировать после переговоров - РИА Новости, 28.02.2022
На Украине заявили, что не будут капитулировать после переговоров
Украинские власти ждут от предстоящих переговоров с Россией прекращения боевых действий и не собираются капитулировать, сказал журналистам постоянный... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T00:35
2022-02-28T00:35
2022-02-28T00:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
белоруссия
сергей кислица
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Украинские власти ждут от предстоящих переговоров с Россией прекращения боевых действий и не собираются капитулировать, сказал журналистам постоянный представитель страны при ООН Сергей Кислица.Переговоры запланированы на утро понедельника в Белоруссии."Мы всегда надеемся на мирные переговоры, мы всегда надеялись на мирные переговоры", - добавил Кислица.Он сообщил, что, по последним имеющимся у него данным, украинская делегация пыталась найти безопасный путь и выехать к границе.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, белоруссия, сергей кислица
00:35 28.02.2022 (обновлено: 00:45 28.02.2022)
На Украине заявили, что не будут капитулировать после переговоров
Постпред Украины Кислица: Киев ожидает прекращения боевых действий, капитуляции не будет