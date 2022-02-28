https://ria.ru/20220228/peregovory-1775452924.html

На Украине заявили, что не будут капитулировать после переговоров

На Украине заявили, что не будут капитулировать после переговоров - РИА Новости, 28.02.2022

На Украине заявили, что не будут капитулировать после переговоров

Украинские власти ждут от предстоящих переговоров с Россией прекращения боевых действий и не собираются капитулировать, сказал журналистам постоянный... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T00:35

2022-02-28T00:35

2022-02-28T00:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

белоруссия

сергей кислица

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Украинские власти ждут от предстоящих переговоров с Россией прекращения боевых действий и не собираются капитулировать, сказал журналистам постоянный представитель страны при ООН Сергей Кислица.Переговоры запланированы на утро понедельника в Белоруссии."Мы всегда надеемся на мирные переговоры, мы всегда надеялись на мирные переговоры", - добавил Кислица.Он сообщил, что, по последним имеющимся у него данным, украинская делегация пыталась найти безопасный путь и выехать к границе.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

в мире, украина, россия, белоруссия, сергей кислица