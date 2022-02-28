https://ria.ru/20220228/pereboi-1775608036.html

В Донецке начались перебои со связью

В Донецке начались перебои со связью - РИА Новости, 28.02.2022

В Донецке начались перебои со связью

В Донецке наблюдаются перебои с сотовой связью и мобильным интернетом, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:30

2022-02-28T16:30

2022-02-28T16:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

донбасс

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ДОНЕЦК (ДНР), 28 фев - РИА Новости. В Донецке наблюдаются перебои с сотовой связью и мобильным интернетом, передаёт корреспондент РИА Новости.Перебои начались сразу после очередного обстрела Киевского и Кировского районов города. Артналет начался в районе 14.00 (мск).В результате пострадала гражданская инфраструктура, есть раненые, в том числе и среди детей. Информация о погибших уточняется.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/dnr-1774991116.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс