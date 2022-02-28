https://ria.ru/20220228/pereboi-1775608036.html
В Донецке начались перебои со связью
В Донецке начались перебои со связью - РИА Новости, 28.02.2022
В Донецке начались перебои со связью
В Донецке наблюдаются перебои с сотовой связью и мобильным интернетом, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:30
2022-02-28T16:30
2022-02-28T16:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ДОНЕЦК (ДНР), 28 фев - РИА Новости. В Донецке наблюдаются перебои с сотовой связью и мобильным интернетом, передаёт корреспондент РИА Новости.Перебои начались сразу после очередного обстрела Киевского и Кировского районов города. Артналет начался в районе 14.00 (мск).В результате пострадала гражданская инфраструктура, есть раненые, в том числе и среди детей. Информация о погибших уточняется.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/dnr-1774991116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс
В Донецке начались перебои со связью
В Донецке начались перебои с сотовой связью и мобильным интернетом