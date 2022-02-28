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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/pereboi-1775608036.html
В Донецке начались перебои со связью
В Донецке начались перебои со связью - РИА Новости, 28.02.2022
В Донецке начались перебои со связью
В Донецке наблюдаются перебои с сотовой связью и мобильным интернетом, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:30
2022-02-28T16:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ДОНЕЦК (ДНР), 28 фев - РИА Новости. В Донецке наблюдаются перебои с сотовой связью и мобильным интернетом, передаёт корреспондент РИА Новости.Перебои начались сразу после очередного обстрела Киевского и Кировского районов города. Артналет начался в районе 14.00 (мск).В результате пострадала гражданская инфраструктура, есть раненые, в том числе и среди детей. Информация о погибших уточняется.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ольга Филиппова
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс
16:30 28.02.2022
 
В Донецке начались перебои со связью

В Донецке начались перебои с сотовой связью и мобильным интернетом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМногоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
Многоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Многоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК (ДНР), 28 фев - РИА Новости. В Донецке наблюдаются перебои с сотовой связью и мобильным интернетом, передаёт корреспондент РИА Новости.
Перебои начались сразу после очередного обстрела Киевского и Кировского районов города. Артналет начался в районе 14.00 (мск).
В результате пострадала гражданская инфраструктура, есть раненые, в том числе и среди детей. Информация о погибших уточняется.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Мужчина расчищает территорию возле своего дома, разрушенную в результате обстрелов в поселке Финский в Горловке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 13:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Дома без стен: последствия обстрелов в Донбассе
Опубликовано: О. Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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