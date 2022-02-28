https://ria.ru/20220228/pentagon-1775693463.html
Пентагон изучает необходимость создания канала связи с Россией
Пентагон изучает необходимость создания канала связи с Россией - РИА Новости, 01.03.2022
Пентагон изучает необходимость создания канала связи с Россией
Пентагон изучает вопрос о необходимости создания механизма по связи с Россией о ситуации вокруг Украины, заявил официальный представитель военного ведомства... РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T23:01
2022-02-28T23:01
2022-03-01T10:25
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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Пентагон изучает вопрос о необходимости создания механизма по связи с Россией о ситуации вокруг Украины, заявил официальный представитель военного ведомства Джон Кирби.Вопрос касался в том числе установления контактов об использовании воздушного пространства.По словам Кирби, такой механизм будет рассматриваться скорее в контексте НАТО, а не на двусторонней основе США — Россия. Он отметил, что для создания деконфликтного механизма нужно соответствующее желание со стороны Москвы, поскольку "это дорога с двусторонним движением".
https://ria.ru/20220228/nato-1775692235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, москва, нато, сша
23:01 28.02.2022 (обновлено: 10:25 01.03.2022)
Пентагон изучает необходимость создания канала связи с Россией
Пентагон изучает необходимость создания канала связи с Россией из-за Украины