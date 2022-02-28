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Пентагон изучает необходимость создания канала связи с Россией
Пентагон изучает необходимость создания канала связи с Россией - РИА Новости, 01.03.2022
Пентагон изучает необходимость создания канала связи с Россией
Пентагон изучает вопрос о необходимости создания механизма по связи с Россией о ситуации вокруг Украины, заявил официальный представитель военного ведомства... РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T23:01
2022-03-01T10:25
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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Пентагон изучает вопрос о необходимости создания механизма по связи с Россией о ситуации вокруг Украины, заявил официальный представитель военного ведомства Джон Кирби.Вопрос касался в том числе установления контактов об использовании воздушного пространства.По словам Кирби, такой механизм будет рассматриваться скорее в контексте НАТО, а не на двусторонней основе США — Россия. Он отметил, что для создания деконфликтного механизма нужно соответствующее желание со стороны Москвы, поскольку "это дорога с двусторонним движением".
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в мире, россия, москва, нато, сша
23:01 28.02.2022 (обновлено: 10:25 01.03.2022)
 
Пентагон изучает необходимость создания канала связи с Россией

Пентагон изучает необходимость создания канала связи с Россией из-за Украины

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон
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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Пентагон изучает вопрос о необходимости создания механизма по связи с Россией о ситуации вокруг Украины, заявил официальный представитель военного ведомства Джон Кирби.

"Мы изучаем возможности, конкретного решения нет, нет и указания со стороны России, что им интересны были бы такие возможности", — заявил Кирби на брифинге.

Вопрос касался в том числе установления контактов об использовании воздушного пространства.
По словам Кирби, такой механизм будет рассматриваться скорее в контексте НАТО, а не на двусторонней основе США — Россия. Он отметил, что для создания деконфликтного механизма нужно соответствующее желание со стороны Москвы, поскольку "это дорога с двусторонним движением".
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