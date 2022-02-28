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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/pasechnik-1775500993.html
Глава ЛНР рассказал о ситуации на линии фронта
Глава ЛНР рассказал о ситуации на линии фронта - РИА Новости, 28.02.2022
Глава ЛНР рассказал о ситуации на линии фронта
Наступление сил ЛНР идет по плану, обстановка на фронте стабильно напряженная, заявил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:37
2022-02-28T10:48
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
в мире
денис пушилин
россия
киев
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Наступление сил ЛНР идет по плану, обстановка на фронте стабильно напряженная, заявил глава республики Леонид Пасечник."Обстановка на фронте стабильно напряженная. Наступление идет в плановом режиме, однако противник начал менять тактику. Последнее время мы отмечаем, что вооруженные силы Украины заходят в города, в жилых районах размещают системы "Град", танки, БМП, и прикрываясь живым щитом из мирного населения ведут боевые действия. Это осложняет нашу работу на фронте", - сказал Пасечник в эфире телеканала "Россия 24"."Сил, в принципе, хватает. На сегодняшний день еще действует указ о мобилизации, то есть, в случае необходимости мы сможем осуществлять добор людей", - добавил он.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что всеобщая мобилизация в Донецкой народной республике приостанавливается.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
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луганская народная республика, в мире, денис пушилин, россия, киев, москва, дмитрий песков, владимир путин
10:37 28.02.2022 (обновлено: 10:48 28.02.2022)
 
Глава ЛНР рассказал о ситуации на линии фронта

Глава ЛНР Пасечник: наступление идет по плану, обстановка стабильно напряженная

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Наступление сил ЛНР идет по плану, обстановка на фронте стабильно напряженная, заявил глава республики Леонид Пасечник.
"Обстановка на фронте стабильно напряженная. Наступление идет в плановом режиме, однако противник начал менять тактику. Последнее время мы отмечаем, что вооруженные силы Украины заходят в города, в жилых районах размещают системы "Град", танки, БМП, и прикрываясь живым щитом из мирного населения ведут боевые действия. Это осложняет нашу работу на фронте", - сказал Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".
"Сил, в принципе, хватает. На сегодняшний день еще действует указ о мобилизации, то есть, в случае необходимости мы сможем осуществлять добор людей", - добавил он.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что всеобщая мобилизация в Донецкой народной республике приостанавливается.
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
Опубликовано: М. Зубков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВ миреДенис ПушилинРоссияКиевМоскваДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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