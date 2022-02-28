10:37 28.02.2022 (обновлено: 10:48 28.02.2022)
Глава ЛНР рассказал о ситуации на линии фронта
Глава ЛНР Пасечник: наступление идет по плану, обстановка стабильно напряженная
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Наступление сил ЛНР идет по плану, обстановка на фронте стабильно напряженная, заявил глава республики Леонид Пасечник.
"Обстановка на фронте стабильно напряженная. Наступление идет в плановом режиме, однако противник начал менять тактику. Последнее время мы отмечаем, что вооруженные силы Украины заходят в города, в жилых районах размещают системы "Град", танки, БМП, и прикрываясь живым щитом из мирного населения ведут боевые действия. Это осложняет нашу работу на фронте", - сказал Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".
"Сил, в принципе, хватает. На сегодняшний день еще действует указ о мобилизации, то есть, в случае необходимости мы сможем осуществлять добор людей", - добавил он.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что всеобщая мобилизация в Донецкой народной республике приостанавливается.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Опубликовано: М. Зубков