https://ria.ru/20220228/pasechnik-1775500993.html

Глава ЛНР рассказал о ситуации на линии фронта

Глава ЛНР рассказал о ситуации на линии фронта - РИА Новости, 28.02.2022

Глава ЛНР рассказал о ситуации на линии фронта

Наступление сил ЛНР идет по плану, обстановка на фронте стабильно напряженная, заявил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:37

2022-02-28T10:37

2022-02-28T10:48

обострение ситуации в днр и лнр

луганская народная республика

в мире

денис пушилин

россия

киев

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Наступление сил ЛНР идет по плану, обстановка на фронте стабильно напряженная, заявил глава республики Леонид Пасечник."Обстановка на фронте стабильно напряженная. Наступление идет в плановом режиме, однако противник начал менять тактику. Последнее время мы отмечаем, что вооруженные силы Украины заходят в города, в жилых районах размещают системы "Град", танки, БМП, и прикрываясь живым щитом из мирного населения ведут боевые действия. Это осложняет нашу работу на фронте", - сказал Пасечник в эфире телеканала "Россия 24"."Сил, в принципе, хватает. На сегодняшний день еще действует указ о мобилизации, то есть, в случае необходимости мы сможем осуществлять добор людей", - добавил он.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что всеобщая мобилизация в Донецкой народной республике приостанавливается.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

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Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

луганская народная республика, в мире, денис пушилин, россия, киев, москва, дмитрий песков, владимир путин