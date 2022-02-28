https://ria.ru/20220228/parizh-1775573319.html

Мэр Парижа заявила о готовности принимать беженцев из Украины

Мэр Парижа заявила о готовности принимать беженцев из Украины - РИА Новости, 28.02.2022

Мэр Парижа заявила о готовности принимать беженцев из Украины

Париж сделает все возможное, чтобы принять беженцев из Украины, заявила мэр города Анн Идальго, которая баллотируются на выборах президента Франции от... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:34

2022-02-28T14:34

2022-02-28T14:37

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ПАРИЖ, 28 фев – РИА Новости. Париж сделает все возможное, чтобы принять беженцев из Украины, заявила мэр города Анн Идальго, которая баллотируются на выборах президента Франции от "Социалистов"."Париж, город-пристанище, мобилизуется для (приема) украинских беженцев. Активизируя наше жилье на неотложный случай и открывая кризисный центр, мы делаем все возможное, чтобы принять украинцев", - написала Идальго на своей странице в Twitter.Идальго также сообщила, что на следующем заседании городского совета Парижа предложит присвоить "почетное гражданство городу Киеву". "Париж, находящийся в постоянном контакте с украинской столицей, отдает дань уважения жителям, проявляющим исключительное мужество", - отметил она.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775448442.html

https://ria.ru/20220227/pomosch-1775444940.html

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украина

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, париж, украина