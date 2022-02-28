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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/parizh-1775573319.html
Мэр Парижа заявила о готовности принимать беженцев из Украины
Мэр Парижа заявила о готовности принимать беженцев из Украины - РИА Новости, 28.02.2022
Мэр Парижа заявила о готовности принимать беженцев из Украины
Париж сделает все возможное, чтобы принять беженцев из Украины, заявила мэр города Анн Идальго, которая баллотируются на выборах президента Франции от... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:34
2022-02-28T14:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
париж
украина
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ПАРИЖ, 28 фев – РИА Новости. Париж сделает все возможное, чтобы принять беженцев из Украины, заявила мэр города Анн Идальго, которая баллотируются на выборах президента Франции от "Социалистов"."Париж, город-пристанище, мобилизуется для (приема) украинских беженцев. Активизируя наше жилье на неотложный случай и открывая кризисный центр, мы делаем все возможное, чтобы принять украинцев", - написала Идальго на своей странице в Twitter.Идальго также сообщила, что на следующем заседании городского совета Парижа предложит присвоить "почетное гражданство городу Киеву". "Париж, находящийся в постоянном контакте с украинской столицей, отдает дань уважения жителям, проявляющим исключительное мужество", - отметил она.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775448442.html
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в мире, париж, украина
14:34 28.02.2022 (обновлено: 14:37 28.02.2022)
 
Мэр Парижа заявила о готовности принимать беженцев из Украины

Мэр Парижа Идальго заявила о готовности принимать беженцев из Украины

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Эйфелева башня в Париже
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 фев – РИА Новости. Париж сделает все возможное, чтобы принять беженцев из Украины, заявила мэр города Анн Идальго, которая баллотируются на выборах президента Франции от "Социалистов".
"Париж, город-пристанище, мобилизуется для (приема) украинских беженцев. Активизируя наше жилье на неотложный случай и открывая кризисный центр, мы делаем все возможное, чтобы принять украинцев", - написала Идальго на своей странице в Twitter.
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Идальго также сообщила, что на следующем заседании городского совета Парижа предложит присвоить "почетное гражданство городу Киеву". "Париж, находящийся в постоянном контакте с украинской столицей, отдает дань уважения жителям, проявляющим исключительное мужество", - отметил она.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
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Опубликовано: С. Котов
 
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