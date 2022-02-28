https://ria.ru/20220228/otdykh-1775571874.html
Чернышенко поручил подготовить предложения по организации летнего отдыха
Чернышенко поручил подготовить предложения по организации летнего отдыха - РИА Новости, 28.02.2022
Чернышенко поручил подготовить предложения по организации летнего отдыха
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с корпорацией "Туризм.рф" подготовить предложения по организации летней туристической кампании для... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:31
2022-02-28T14:31
2022-02-28T14:31
туризм
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
дмитрий чернышенко
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туристы
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с корпорацией "Туризм.рф" подготовить предложения по организации летней туристической кампании для россиян в субъектах РФ, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера."Ростуризму совместно с корпорацией "Туризм.РФ" подготовить предложения по организации летней туристической кампании для россиян в субъектах России. Разработать систему грантов для регионов по оперативному разворачиванию легковозводимых объектов туристической инфраструктуры", - говорится в сообщении.В аппарате вице-премьера также отметили, что в России продолжится работа по реализации крупных инвестпроектов по ранее запланированному графику.
https://ria.ru/20220228/vyvoz-1775563724.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), дмитрий чернышенко, туризм, новости - туризм, общество, туристы
Чернышенко поручил подготовить предложения по организации летнего отдыха
Чернышенко поручил подготовить предложения по организации летнего отдыха для россиян