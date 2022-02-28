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Туризм
https://ria.ru/20220228/otdykh-1775571874.html
Чернышенко поручил подготовить предложения по организации летнего отдыха
Чернышенко поручил подготовить предложения по организации летнего отдыха - РИА Новости, 28.02.2022
Чернышенко поручил подготовить предложения по организации летнего отдыха
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с корпорацией "Туризм.рф" подготовить предложения по организации летней туристической кампании для... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:31
2022-02-28T14:31
туризм
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
дмитрий чернышенко
туризм
новости - туризм
общество
туристы
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с корпорацией "Туризм.рф" подготовить предложения по организации летней туристической кампании для россиян в субъектах РФ, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера."Ростуризму совместно с корпорацией "Туризм.РФ" подготовить предложения по организации летней туристической кампании для россиян в субъектах России. Разработать систему грантов для регионов по оперативному разворачиванию легковозводимых объектов туристической инфраструктуры", - говорится в сообщении.В аппарате вице-премьера также отметили, что в России продолжится работа по реализации крупных инвестпроектов по ранее запланированному графику.
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россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), дмитрий чернышенко, туризм, новости - туризм, общество, туристы
14:31 28.02.2022
 
Чернышенко поручил подготовить предложения по организации летнего отдыха

Чернышенко поручил подготовить предложения по организации летнего отдыха для россиян

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Ялте
Отдыхающие на пляже в Ялте - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже в Ялте
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с корпорацией "Туризм.рф" подготовить предложения по организации летней туристической кампании для россиян в субъектах РФ, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера.
"Ростуризму совместно с корпорацией "Туризм.РФ" подготовить предложения по организации летней туристической кампании для россиян в субъектах России. Разработать систему грантов для регионов по оперативному разворачиванию легковозводимых объектов туристической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
В аппарате вице-премьера также отметили, что в России продолжится работа по реализации крупных инвестпроектов по ранее запланированному графику.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
14:04Туризм
Чернышенко поручил МИД организовать вывоз российских туристов из-за рубежа
Опубликовано: В. Лаврентьев
 
ТуризмРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Дмитрий ЧернышенкоТуризмНовости - ТуризмОбществотуристы
 
 
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