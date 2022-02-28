https://ria.ru/20220228/otdykh-1775571874.html

Чернышенко поручил подготовить предложения по организации летнего отдыха

Чернышенко поручил подготовить предложения по организации летнего отдыха - РИА Новости, 28.02.2022

Чернышенко поручил подготовить предложения по организации летнего отдыха

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с корпорацией "Туризм.рф" подготовить предложения по организации летней туристической кампании для... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:31

2022-02-28T14:31

2022-02-28T14:31

туризм

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с корпорацией "Туризм.рф" подготовить предложения по организации летней туристической кампании для россиян в субъектах РФ, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера."Ростуризму совместно с корпорацией "Туризм.РФ" подготовить предложения по организации летней туристической кампании для россиян в субъектах России. Разработать систему грантов для регионов по оперативному разворачиванию легковозводимых объектов туристической инфраструктуры", - говорится в сообщении.В аппарате вице-премьера также отметили, что в России продолжится работа по реализации крупных инвестпроектов по ранее запланированному графику.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), дмитрий чернышенко, туризм, новости - туризм, общество, туристы