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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/osuzhdenie-1775451267.html
Володин раскритиковал деятелей культуры за позицию по Донбассу
Володин раскритиковал деятелей культуры за позицию по Донбассу - РИА Новости, 28.02.2022
Володин раскритиковал деятелей культуры за позицию по Донбассу
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале о неприемлемости позиции ряда деятелей культуры, которые долгие годы не замечали происходящего в... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T00:12
2022-02-28T02:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
киев
признание днр и лнр в россии
москва
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале о неприемлемости позиции ряда деятелей культуры, которые долгие годы не замечали происходящего в Донбассе, а сегодня не осуждают неонацистов на Украине.Политик заявил, что за четыре дня операции по демилитаризации Украины появились две позиции — "поддержка (операции) подавляющего большинства" с одной стороны и рассуждения о мире с другой.Володин задался вопросом, где те, кто говорит сегодня о мире, "были предыдущие 8 лет, когда киевские власти убивали мирных жителей, женщин, детей"."Подобные разговоры слышим от родившихся "с золотой ложкой во рту" и уехавших за границу", — добавил он и посоветовал таким людям для начала вернуться в Россию и поработать на благо страны, а не тратить в "ресторанах, клубах и на курортах деньги родителей".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев, признание днр и лнр в россии, москва
00:12 28.02.2022 (обновлено: 02:34 28.02.2022)
 
Володин раскритиковал деятелей культуры за позицию по Донбассу

Володин раскритиковал деятелей культуры, которые не осуждают украинских неонацистов

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале о неприемлемости позиции ряда деятелей культуры, которые долгие годы не замечали происходящего в Донбассе, а сегодня не осуждают неонацистов на Украине.

"В этой связи неприемлема также позиция ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР и даже сегодня не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит, размещая вооружение в центре жилых кварталов", — написал политик.

Политик заявил, что за четыре дня операции по демилитаризации Украины появились две позиции — "поддержка (операции) подавляющего большинства" с одной стороны и рассуждения о мире с другой.
Володин задался вопросом, где те, кто говорит сегодня о мире, "были предыдущие 8 лет, когда киевские власти убивали мирных жителей, женщин, детей".
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Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
"Подобные разговоры слышим от родившихся "с золотой ложкой во рту" и уехавших за границу", — добавил он и посоветовал таким людям для начала вернуться в Россию и поработать на благо страны, а не тратить в "ресторанах, клубах и на курортах деньги родителей".
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Дома без стен: последствия обстрелов в Донбассе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.

Местная жительница в одной из комнат своего дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке
1 из 13

За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.

Мужчина расчищает территорию возле своего дома, разрушенную в результате обстрелов в поселке Финский в Горловке
2 из 13

По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.

Осколок снаряда возле дома поврежденного в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
3 из 13

При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В городе разрушены жилые дома.

Мужчина демонстрирует осколок возле дома поврежденного в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
4 из 13

В городе разрушены жилые дома.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снаряд попал в школу.

Мужчина у здания школы в Горловке, поврежденной в результате обстрела
5 из 13

Снаряд попал в школу.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.

Дом поврежденный в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
6 из 13

За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Повреждены линии электропередачи.

Ремонт линии электропередачи, поврежденной в результате обстрела поселка Зайцево в Горловке
7 из 13

Повреждены линии электропередачи.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Разрушены водопровод и газопровод.

Поврежденный обстрелами магистральный водопровод в Горловке
8 из 13

Разрушены водопровод и газопровод.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанк

Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.

Дом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка
9 из 13

Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.

© РИА Новости / Народная милиция ДНР
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.

Поврежденный цех ООО Ремтехсервис в Горловке
10 из 13

В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.

Журналисты на заводе по ремонту горно шахтного оборудования ЗАО НПП Спецуглемаш, пострадавшему в результате обстрела в Горловке
11 из 13

Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанк

Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".

Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 Град по жилому сектору
12 из 13

Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".

© РИА Новости / Народная милиция ДНР
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.

Тело женщины, погибшей в результате обстрела поселка Зайцево в Горловке
13 из 13

ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 13

За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 13

По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 13

При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 13

В городе разрушены жилые дома.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
5 из 13

Снаряд попал в школу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 13

За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
7 из 13

Повреждены линии электропередачи.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 13

Разрушены водопровод и газопровод.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 13

Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.

© РИА Новости / Народная милиция ДНР
Перейти в фотобанк
10 из 13

В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
11 из 13

Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 13

Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".

© РИА Новости / Народная милиция ДНР
Перейти в фотобанк
13 из 13

ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Опубликовано: Никита Стома
 
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