https://ria.ru/20220228/osuzhdenie-1775451267.html

Володин раскритиковал деятелей культуры за позицию по Донбассу

Володин раскритиковал деятелей культуры за позицию по Донбассу - РИА Новости, 28.02.2022

Володин раскритиковал деятелей культуры за позицию по Донбассу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале о неприемлемости позиции ряда деятелей культуры, которые долгие годы не замечали происходящего в... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T00:12

2022-02-28T00:12

2022-02-28T02:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

киев

признание днр и лнр в россии

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758534222_0:273:3155:2048_1920x0_80_0_0_03af42d3b236a829c9de584e200bdc5b.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале о неприемлемости позиции ряда деятелей культуры, которые долгие годы не замечали происходящего в Донбассе, а сегодня не осуждают неонацистов на Украине.Политик заявил, что за четыре дня операции по демилитаризации Украины появились две позиции — "поддержка (операции) подавляющего большинства" с одной стороны и рассуждения о мире с другой.Володин задался вопросом, где те, кто говорит сегодня о мире, "были предыдущие 8 лет, когда киевские власти убивали мирных жителей, женщин, детей"."Подобные разговоры слышим от родившихся "с золотой ложкой во рту" и уехавших за границу", — добавил он и посоветовал таким людям для начала вернуться в Россию и поработать на благо страны, а не тратить в "ресторанах, клубах и на курортах деньги родителей".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

россия

луганская народная республика

киев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев, признание днр и лнр в россии, москва