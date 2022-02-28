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МИД: ЕС поддерживает геноцид, приняв решение поставлять оружие на Украину

МИД: ЕС поддерживает геноцид, приняв решение поставлять оружие на Украину - РИА Новости, 01.03.2022

МИД: ЕС поддерживает геноцид, приняв решение поставлять оружие на Украину

Своим решением поставлять Украине оружие Брюссель саморазоблачился, он встал на сторону киевского режима и его политики геноцида против своего населения,... РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T23:46

2022-02-28T23:46

2022-03-01T02:03

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Своим решением поставлять Украине оружие Брюссель саморазоблачился, он встал на сторону киевского режима и его политики геноцида против своего населения, заявили в понедельник в МИД РФ."Маски сброшены. Принятое 27 февраля решение ЕС о начале поставок летальных вооружений украинской военщине является саморазоблачительным", - говорится в заявлении МИД РФ."Знаменует конец евроинтеграции как "пацифистского" проекта по примирению европейских народов после Второй мировой войны. Есовцы окончательно встали на сторону киевского режима, развязавшего политику геноцида в отношении части собственного населения", - отмечается в заявлении российского дипведомства.С учетом неконтролируемой раздачи оружия на Украине населению есть практически гарантированная вероятность, что в конечном итоге часть поставляемого ЕС вооружения окажется на теневом рынке, заявили в МИД России."Есовцы показали, чего на деле стоит верховенство права в Европе, проигнорировав все восемь критериев собственной же "общей позиции" Совета ЕС "Об определении общих правил контроля за экспортом военных технологий и оборудования" от 8 декабря 2008 года, которая прямо запрещает поставки из ЕС вооружений и военной техники в следующих ситуациях", - говорится в заявлении МИД.В частности, согласно документам ЕС запрещены поставки вооружений в случае, когда есть "риск попадания поставляемых вооружений не в те руки, включая террористические организации"."С учетом неконтролируемой раздачи оружия на Украине населению есть практически гарантированная вероятность, что в конечном итоге часть его окажется на теневом рынке", - отметили в МИД.Структуры ЕС, причастные к поставкам летальных вооружений на Украину, понесут ответственность за последствия, заявили в МИД РФ."Есовские граждане и структуры, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов, будут нести ответственность за любые последствия таких действий в условиях продолжающейся специальной военной операции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД."Действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа", - подчеркнули в МИД РФ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

https://ria.ru/20220226/ukraina-1775209594.html

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, украина, в мире