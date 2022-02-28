23:46 28.02.2022 (обновлено: 02:03 01.03.2022)
МИД: ЕС поддерживает геноцид, приняв решение поставлять оружие на Украину
МИД: ЕС поддерживает политику геноцида, приняв решение поставлять оружие на Украину
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Своим решением поставлять Украине оружие Брюссель саморазоблачился, он встал на сторону киевского режима и его политики геноцида против своего населения, заявили в понедельник в МИД РФ.
"Маски сброшены. Принятое 27 февраля решение ЕС о начале поставок летальных вооружений украинской военщине является саморазоблачительным", - говорится в заявлении МИД РФ.
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"Знаменует конец евроинтеграции как "пацифистского" проекта по примирению европейских народов после Второй мировой войны. Есовцы окончательно встали на сторону киевского режима, развязавшего политику геноцида в отношении части собственного населения", - отмечается в заявлении российского дипведомства.
"Есовцы показали, чего на деле стоит верховенство права в Европе, проигнорировав все восемь критериев собственной же "общей позиции" Совета ЕС "Об определении общих правил контроля за экспортом военных технологий и оборудования" от 8 декабря 2008 года, которая прямо запрещает поставки из ЕС вооружений и военной техники в следующих ситуациях", - говорится в заявлении МИД.
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В частности, согласно документам ЕС запрещены поставки вооружений в случае, когда есть "риск попадания поставляемых вооружений не в те руки, включая террористические организации".
"С учетом неконтролируемой раздачи оружия на Украине населению есть практически гарантированная вероятность, что в конечном итоге часть его окажется на теневом рынке", - отметили в МИД.
Структуры ЕС, причастные к поставкам летальных вооружений на Украину, понесут ответственность за последствия, заявили в МИД РФ.
"Есовские граждане и структуры, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов, будут нести ответственность за любые последствия таких действий в условиях продолжающейся специальной военной операции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
"Действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа", - подчеркнули в МИД РФ.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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