18:18 28.02.2022 (обновлено: 18:29 28.02.2022)
В Будапеште заявили, что не пропустят поставки летального оружия на Украину
Глава МИД Сийярто: летальное оружие на Украину не будет идти через Венгрию
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Через Венгрию поставки летального оружия на Украину осуществляться не будут, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Через Венгрию не будут осуществляться поставки летального оружия на Украину. Причина этого решения в том, что эти поставки могут стать объектом насильственных военных действий, и я хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы должны обеспечить безопасность Венгрии и венгерского народа и гарантировать, что мы не будем ввязываться в войну", - говорится в видеообращении Сийярто, опубликованном в Facebook.
Он также заявил, что их обязанность - сделать так, чтобы Венгрия не участвовала "в войне по соседству". "Венгрия внесла свой вклад в активизацию европейской системы мира, но мы также ясно дали понять, что не будем посылать войска и оружие в Украину, потому что не хотим ввязываться в войну", - добавил Сийярто.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.