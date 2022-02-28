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В Будапеште заявили, что не пропустят поставки летального оружия на Украину

В Будапеште заявили, что не пропустят поставки летального оружия на Украину - РИА Новости, 28.02.2022

В Будапеште заявили, что не пропустят поставки летального оружия на Украину

Через Венгрию поставки летального оружия на Украину осуществляться не будут, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T18:18

2022-02-28T18:18

2022-02-28T18:29

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Через Венгрию поставки летального оружия на Украину осуществляться не будут, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Через Венгрию не будут осуществляться поставки летального оружия на Украину. Причина этого решения в том, что эти поставки могут стать объектом насильственных военных действий, и я хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы должны обеспечить безопасность Венгрии и венгерского народа и гарантировать, что мы не будем ввязываться в войну", - говорится в видеообращении Сийярто, опубликованном в Facebook.Он также заявил, что их обязанность - сделать так, чтобы Венгрия не участвовала "в войне по соседству". "Венгрия внесла свой вклад в активизацию европейской системы мира, но мы также ясно дали понять, что не будем посылать войска и оружие в Украину, потому что не хотим ввязываться в войну", - добавил Сийярто.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/vengriya-1775424015.html

https://ria.ru/20220226/vengriya-1775273809.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, мид венгрии, петер сийярто, украина, россия, ситуация в днр и лнр