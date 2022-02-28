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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/oruzhie-1775637342.html
В Будапеште заявили, что не пропустят поставки летального оружия на Украину
В Будапеште заявили, что не пропустят поставки летального оружия на Украину - РИА Новости, 28.02.2022
В Будапеште заявили, что не пропустят поставки летального оружия на Украину
Через Венгрию поставки летального оружия на Украину осуществляться не будут, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:18
2022-02-28T18:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
венгрия
мид венгрии
петер сийярто
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Через Венгрию поставки летального оружия на Украину осуществляться не будут, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Через Венгрию не будут осуществляться поставки летального оружия на Украину. Причина этого решения в том, что эти поставки могут стать объектом насильственных военных действий, и я хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы должны обеспечить безопасность Венгрии и венгерского народа и гарантировать, что мы не будем ввязываться в войну", - говорится в видеообращении Сийярто, опубликованном в Facebook.Он также заявил, что их обязанность - сделать так, чтобы Венгрия не участвовала "в войне по соседству". "Венгрия внесла свой вклад в активизацию европейской системы мира, но мы также ясно дали понять, что не будем посылать войска и оружие в Украину, потому что не хотим ввязываться в войну", - добавил Сийярто.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/vengriya-1775424015.html
https://ria.ru/20220226/vengriya-1775273809.html
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в мире, венгрия, мид венгрии, петер сийярто, украина, россия, ситуация в днр и лнр
18:18 28.02.2022 (обновлено: 18:29 28.02.2022)
 
В Будапеште заявили, что не пропустят поставки летального оружия на Украину

Глава МИД Сийярто: летальное оружие на Украину не будет идти через Венгрию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Через Венгрию поставки летального оружия на Украину осуществляться не будут, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Через Венгрию не будут осуществляться поставки летального оружия на Украину. Причина этого решения в том, что эти поставки могут стать объектом насильственных военных действий, и я хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы должны обеспечить безопасность Венгрии и венгерского народа и гарантировать, что мы не будем ввязываться в войну", - говорится в видеообращении Сийярто, опубликованном в Facebook.
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Венгрия заявила, что не будет поставлять оружие Украине
Он также заявил, что их обязанность - сделать так, чтобы Венгрия не участвовала "в войне по соседству". "Венгрия внесла свой вклад в активизацию европейской системы мира, но мы также ясно дали понять, что не будем посылать войска и оружие в Украину, потому что не хотим ввязываться в войну", - добавил Сийярто.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВенгрияМИД ВенгрииПетер СийяртоУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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