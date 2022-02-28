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Сальвини сравнил поставки оружия Украине с подливанием бензина в огонь

Сальвини сравнил поставки оружия Украине с подливанием бензина в огонь - РИА Новости, 28.02.2022

Сальвини сравнил поставки оружия Украине с подливанием бензина в огонь

Лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что поставки оружия Украине можно сравнить с подливанием бензина в огонь. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:05

2022-02-28T17:05

2022-02-28T17:05

обострение ситуации в днр и лнр

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донбасс

маттео сальвини

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РИМ, 28 фев - РИА Новости. Лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что поставки оружия Украине можно сравнить с подливанием бензина в огонь."Необходимо сделать все, чтобы остановить войну, ракеты, бомбы, спасти женщин и детей. Мы уже несколько дней ведем работу над открытием гуманитарных коридоров. Италия будет для них вторым домом", - заявил он в эфире телеканала Canale 5."Нужно задаться вопросом, можно ли отвечать на бомбы бомбами, кровью на кровь… Когда идет пожар, бензин в огонь не подливают, его нужно накрыть, его гасят водой", - сказал политик.Сальвини также подчеркнул, что разговор о вступлении Украины в НАТО и присоединении к ЕС следует вести только по завершении вооруженного конфликта."По-вашему, этот разговор надо вести в понедельник утром на телепрограмме в конце февраля?" - заявил лидер "Лиги" ведущему, отметив, что "каждое действие ведет к противодействию".В воскресенье главы МИД ЕС договорились направить беспрецедентную помощь украинской армии, профинансировать поставки оружия на 450 миллионов евро и оборудования на 50 миллионов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, италия, ситуация в днр и лнр, украина, донбасс, маттео сальвини