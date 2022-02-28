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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/oruzhie-1775617842.html
Сальвини сравнил поставки оружия Украине с подливанием бензина в огонь
Сальвини сравнил поставки оружия Украине с подливанием бензина в огонь - РИА Новости, 28.02.2022
Сальвини сравнил поставки оружия Украине с подливанием бензина в огонь
Лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что поставки оружия Украине можно сравнить с подливанием бензина в огонь. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:05
2022-02-28T17:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
италия
ситуация в днр и лнр
украина
донбасс
маттео сальвини
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РИМ, 28 фев - РИА Новости. Лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что поставки оружия Украине можно сравнить с подливанием бензина в огонь."Необходимо сделать все, чтобы остановить войну, ракеты, бомбы, спасти женщин и детей. Мы уже несколько дней ведем работу над открытием гуманитарных коридоров. Италия будет для них вторым домом", - заявил он в эфире телеканала Canale 5."Нужно задаться вопросом, можно ли отвечать на бомбы бомбами, кровью на кровь… Когда идет пожар, бензин в огонь не подливают, его нужно накрыть, его гасят водой", - сказал политик.Сальвини также подчеркнул, что разговор о вступлении Украины в НАТО и присоединении к ЕС следует вести только по завершении вооруженного конфликта."По-вашему, этот разговор надо вести в понедельник утром на телепрограмме в конце февраля?" - заявил лидер "Лиги" ведущему, отметив, что "каждое действие ведет к противодействию".В воскресенье главы МИД ЕС договорились направить беспрецедентную помощь украинской армии, профинансировать поставки оружия на 450 миллионов евро и оборудования на 50 миллионов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
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в мире, россия, италия, ситуация в днр и лнр, украина, донбасс, маттео сальвини
17:05 28.02.2022
 
Сальвини сравнил поставки оружия Украине с подливанием бензина в огонь

Лидер "Лиги Севера" Сальвини сравнил поставки оружия Украине с подливанием бензина в огонь

© REUTERS / Maksim LevinСолдаты ВСУ под Киевом
Солдаты ВСУ под Киевом - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Солдаты ВСУ под Киевом
Читать ria.ru в
РИМ, 28 фев - РИА Новости. Лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что поставки оружия Украине можно сравнить с подливанием бензина в огонь.
"Необходимо сделать все, чтобы остановить войну, ракеты, бомбы, спасти женщин и детей. Мы уже несколько дней ведем работу над открытием гуманитарных коридоров. Италия будет для них вторым домом", - заявил он в эфире телеканала Canale 5.
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
"Нужно задаться вопросом, можно ли отвечать на бомбы бомбами, кровью на кровь… Когда идет пожар, бензин в огонь не подливают, его нужно накрыть, его гасят водой", - сказал политик.
Сальвини также подчеркнул, что разговор о вступлении Украины в НАТО и присоединении к ЕС следует вести только по завершении вооруженного конфликта.
"По-вашему, этот разговор надо вести в понедельник утром на телепрограмме в конце февраля?" - заявил лидер "Лиги" ведущему, отметив, что "каждое действие ведет к противодействию".
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
В воскресенье главы МИД ЕС договорились направить беспрецедентную помощь украинской армии, профинансировать поставки оружия на 450 миллионов евро и оборудования на 50 миллионов.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Бросают машины и оружие: как украинские военные отступают с позиций в ДНР
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Украинские военные, отступая, бросают технику, боеприпасы и имущество.

Уничтоженная украинская БРДМ-2 на поле под Волновахой
1 из 12

Украинские военные, отступая, бросают технику, боеприпасы и имущество.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Там, где недавно были ВСУ, остались лишь противотанковые выстрелы к РПГ, гранаты и патроны.

Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град в селе Николаевка
2 из 12

Там, где недавно были ВСУ, остались лишь противотанковые выстрелы к РПГ, гранаты и патроны.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

По состоянию на 28 февраля подразделения ДНР взяли под контроль 18 населенных пунктов. Один из них — Николаевка.

Разрушенный дом в селе Николаевка
3 из 12

По состоянию на 28 февраля подразделения ДНР взяли под контроль 18 населенных пунктов. Один из них — Николаевка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Те жители Николаевки, кто не уехал из села, во время боевых действий прятались в подвалах.

Жители Николаевки, бойцы народной милиции Донецкой народной республики и журналисты укрываются в подвале здания
4 из 12

Те жители Николаевки, кто не уехал из села, во время боевых действий прятались в подвалах.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка.
Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка
5 из 12
Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка.
© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие возле машины, поврежденной в результате обстрела украинскими реактивными системами залпового огня.

Военнослужащие народной милиции ДНР и ВС РФ возле машины, поврежденной в результате обстрела украинскими реактивными системами залпового огня в Николаевке
6 из 12

Военнослужащие возле машины, поврежденной в результате обстрела украинскими реактивными системами залпового огня.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения.

Военный медик народной милиции ДНР во время привала под Волновахой
7 из 12

Боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

С начала операции уничтожено 1114 объектов украинской военной инфраструктуры.

Сожженная техника украинских войск под селом Николаевка в Донецкой народной республике
8 из 12

С начала операции уничтожено 1114 объектов украинской военной инфраструктуры.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ДНР наносит знак "Z" на бронетехнику под Волновахой.
Военнослужащий народной милиции ДНР наносит знак Z на бронетехнику под Волновахой
9 из 12
Военнослужащий народной милиции ДНР наносит знак "Z" на бронетехнику под Волновахой.
© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Сгоревшие автомобили в районе Николаевки.

Сгоревшие автомобили в районе села Николаевка
10 из 12

Сгоревшие автомобили в районе Николаевки.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Наступление идет по плану, заявляет Народная милиция ДНР.

Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка
11 из 12

Наступление идет по плану, заявляет Народная милиция ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации в Николаевке.

Военнослужащие народной милиции ДНР и ВС РФ водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации села Николаевка
12 из 12

Военнослужащие водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации в Николаевке.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Украинские военные, отступая, бросают технику, боеприпасы и имущество.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
2 из 12

Там, где недавно были ВСУ, остались лишь противотанковые выстрелы к РПГ, гранаты и патроны.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
3 из 12

По состоянию на 28 февраля подразделения ДНР взяли под контроль 18 населенных пунктов. Один из них — Николаевка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 12

Те жители Николаевки, кто не уехал из села, во время боевых действий прятались в подвалах.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
5 из 12
Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка.
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
6 из 12

Военнослужащие возле машины, поврежденной в результате обстрела украинскими реактивными системами залпового огня.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
8 из 12

С начала операции уничтожено 1114 объектов украинской военной инфраструктуры.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
9 из 12
Военнослужащий народной милиции ДНР наносит знак "Z" на бронетехнику под Волновахой.
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
10 из 12

Сгоревшие автомобили в районе Николаевки.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Наступление идет по плану, заявляет Народная милиция ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Военнослужащие водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации в Николаевке.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Опубликовано: О. Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияИталияСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаДонбассМаттео Сальвини
 
 
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