"Метрополитен-опера" разорвала отношения с поддерживающими Путина артистами
"Метрополитен-опера" разорвала отношения с артистами, которые "поддерживают Путина"
© Фото : Jonathan Tichler/Metropolitan OperaЗал Метрополитен-оперы
© Фото : Jonathan Tichler/Metropolitan Opera
Зал Метрополитен-оперы. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 28 фев — РИА Новости. Нью-йоркская "Метрополитен-опера" более не намерена сотрудничать с артистами и организациями, которые поддерживают российского президента Владимира Путина, заявил генеральный менеджер оперы Питер Гелб в видеообращении на сайте оперы.
"Хотя мы твердо верим в теплую дружбу и культурный обмен, которые давно существовали между артистами и культурными учреждениями России и США, мы более не можем взаимодействовать с артистами и организациями, которые поддерживают Путина или получают его поддержку", — говорится в видеообращении Гелба.
Он добавил, что взаимодействие невозможно, пока происходят "вторжение и убийства". В своем обращении Гелб также выразил поддержку Украине.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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Опубликовано: Никита Стома