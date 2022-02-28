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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220228/opera-1775466488.html
"Метрополитен-опера" разорвала отношения с поддерживающими Путина артистами
"Метрополитен-опера" разорвала отношения с поддерживающими Путина артистами - РИА Новости, 28.02.2022
"Метрополитен-опера" разорвала отношения с поддерживающими Путина артистами
Нью-йоркская "Метрополитен-опера" более не намерена сотрудничать с артистами и организациями, которые поддерживают российского президента Владимира Путина,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T05:16
2022-02-28T05:16
культура
в мире
дмитрий песков
владимир путин
россия
киев
признание днр и лнр в россии
питер гелб
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НЬЮ-ЙОРК, 28 фев — РИА Новости. Нью-йоркская "Метрополитен-опера" более не намерена сотрудничать с артистами и организациями, которые поддерживают российского президента Владимира Путина, заявил генеральный менеджер оперы Питер Гелб в видеообращении на сайте оперы.Он добавил, что взаимодействие невозможно, пока происходят "вторжение и убийства". В своем обращении Гелб также выразил поддержку Украине.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/evrovidenie-1775148459.html
https://rsport.ria.ru/20220225/rossiya-1775116311.html
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в мире, дмитрий песков, владимир путин, россия, киев, признание днр и лнр в россии, питер гелб, нью-йорк, метрополитен-опера
05:16 28.02.2022
 
"Метрополитен-опера" разорвала отношения с поддерживающими Путина артистами

"Метрополитен-опера" разорвала отношения с артистами, которые "поддерживают Путина"

© Фото : Jonathan Tichler/Metropolitan OperaЗал Метрополитен-оперы
Зал Метрополитен-оперы - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Фото : Jonathan Tichler/Metropolitan Opera
Зал Метрополитен-оперы. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 28 фев — РИА Новости. Нью-йоркская "Метрополитен-опера" более не намерена сотрудничать с артистами и организациями, которые поддерживают российского президента Владимира Путина, заявил генеральный менеджер оперы Питер Гелб в видеообращении на сайте оперы.

"Хотя мы твердо верим в теплую дружбу и культурный обмен, которые давно существовали между артистами и культурными учреждениями России и США, мы более не можем взаимодействовать с артистами и организациями, которые поддерживают Путина или получают его поддержку", — говорится в видеообращении Гелба.

Он добавил, что взаимодействие невозможно, пока происходят "вторжение и убийства". В своем обращении Гелб также выразил поддержку Украине.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
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В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Никита Стома
 
КультураВ миреДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияКиевПризнание ДНР и ЛНР в РоссииПитер ГелбНью-ЙоркМетрополитен-опера
 
 
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