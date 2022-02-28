https://ria.ru/20220228/opera-1775466488.html

"Метрополитен-опера" разорвала отношения с поддерживающими Путина артистами

"Метрополитен-опера" разорвала отношения с поддерживающими Путина артистами - РИА Новости, 28.02.2022

"Метрополитен-опера" разорвала отношения с поддерживающими Путина артистами

Нью-йоркская "Метрополитен-опера" более не намерена сотрудничать с артистами и организациями, которые поддерживают российского президента Владимира Путина,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T05:16

2022-02-28T05:16

2022-02-28T05:16

культура

в мире

дмитрий песков

владимир путин

россия

киев

признание днр и лнр в россии

питер гелб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97173/32/971733298_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_abfefd308f3d73b60773439d51c0f61a.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 28 фев — РИА Новости. Нью-йоркская "Метрополитен-опера" более не намерена сотрудничать с артистами и организациями, которые поддерживают российского президента Владимира Путина, заявил генеральный менеджер оперы Питер Гелб в видеообращении на сайте оперы.Он добавил, что взаимодействие невозможно, пока происходят "вторжение и убийства". В своем обращении Гелб также выразил поддержку Украине.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/evrovidenie-1775148459.html

https://rsport.ria.ru/20220225/rossiya-1775116311.html

россия

киев

нью-йорк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, дмитрий песков, владимир путин, россия, киев, признание днр и лнр в россии, питер гелб, нью-йорк, метрополитен-опера