https://ria.ru/20220228/oon-1775616963.html

В ООН не смогли обеспечить участие Лаврова в заседаниях, сообщил МИД

В ООН не смогли обеспечить участие Лаврова в заседаниях, сообщил МИД - РИА Новости, 28.02.2022

В ООН не смогли обеспечить участие Лаврова в заседаниях, сообщил МИД

Руководство ООН не смогло обеспечить посещение Женевы делегацией РФ во главе с главой МИД Сергеем Лавровым, сообщили журналистам в российском МИД. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:01

2022-02-28T17:01

2022-02-28T17:13

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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россия

женева (город)

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Руководство ООН не смогло обеспечить посещение Женевы делегацией РФ во главе с главой МИД Сергеем Лавровым, сообщили журналистам в российском МИД."Руководство Всемирной организации оказалось неспособным обеспечить участие российской делегации во главе с министром иностранных дел России в заседаниях комитета по разоружению и СПЧ, мероприятиях, организованных самим секретариатом ООН", - указали в МИД.Ранее диписточник в Женеве говорил, что визит Лаврова на СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен из-за беспрецедентного запрета на пролет его самолета рядом стран ЕС.Визит главы МИД РФ планировался на 1 марта. Лавров должен был утром во вторник выступить на 49-й сессии СПЧ ООН.

https://ria.ru/20220223/ukraina-1774514523.html

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775187765.html

россия

женева (город)

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, женева (город), признание днр и лнр в россии