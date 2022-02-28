https://ria.ru/20220228/oon-1775616963.html
В ООН не смогли обеспечить участие Лаврова в заседаниях, сообщил МИД
В ООН не смогли обеспечить участие Лаврова в заседаниях, сообщил МИД - РИА Новости, 28.02.2022
В ООН не смогли обеспечить участие Лаврова в заседаниях, сообщил МИД
Руководство ООН не смогло обеспечить посещение Женевы делегацией РФ во главе с главой МИД Сергеем Лавровым, сообщили журналистам в российском МИД. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:01
2022-02-28T17:01
2022-02-28T17:13
в мире
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
женева (город)
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Руководство ООН не смогло обеспечить посещение Женевы делегацией РФ во главе с главой МИД Сергеем Лавровым, сообщили журналистам в российском МИД."Руководство Всемирной организации оказалось неспособным обеспечить участие российской делегации во главе с министром иностранных дел России в заседаниях комитета по разоружению и СПЧ, мероприятиях, организованных самим секретариатом ООН", - указали в МИД.Ранее диписточник в Женеве говорил, что визит Лаврова на СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен из-за беспрецедентного запрета на пролет его самолета рядом стран ЕС.Визит главы МИД РФ планировался на 1 марта. Лавров должен был утром во вторник выступить на 49-й сессии СПЧ ООН.
https://ria.ru/20220223/ukraina-1774514523.html
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775187765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, женева (город), признание днр и лнр в россии
17:01 28.02.2022 (обновлено: 17:13 28.02.2022)
В ООН не смогли обеспечить участие Лаврова в заседаниях, сообщил МИД
МИД: в ООН не смогли обеспечить посещение Женевы российской делегацией во главе с Лавровым