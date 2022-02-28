Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220228/oon-1775616963.html
В ООН не смогли обеспечить участие Лаврова в заседаниях, сообщил МИД
В ООН не смогли обеспечить участие Лаврова в заседаниях, сообщил МИД - РИА Новости, 28.02.2022
В ООН не смогли обеспечить участие Лаврова в заседаниях, сообщил МИД
Руководство ООН не смогло обеспечить посещение Женевы делегацией РФ во главе с главой МИД Сергеем Лавровым, сообщили журналистам в российском МИД. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:01
2022-02-28T17:13
в мире
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
женева (город)
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/19/1561751999_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_284479c050d0a9213baf9f856d163eb4.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Руководство ООН не смогло обеспечить посещение Женевы делегацией РФ во главе с главой МИД Сергеем Лавровым, сообщили журналистам в российском МИД."Руководство Всемирной организации оказалось неспособным обеспечить участие российской делегации во главе с министром иностранных дел России в заседаниях комитета по разоружению и СПЧ, мероприятиях, организованных самим секретариатом ООН", - указали в МИД.Ранее диписточник в Женеве говорил, что визит Лаврова на СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен из-за беспрецедентного запрета на пролет его самолета рядом стран ЕС.Визит главы МИД РФ планировался на 1 марта. Лавров должен был утром во вторник выступить на 49-й сессии СПЧ ООН.
https://ria.ru/20220223/ukraina-1774514523.html
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775187765.html
россия
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Покровская
Александра Покровская
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/19/1561751999_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_e5c2f87eedaf9f8576b88da71b7daf55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, женева (город), признание днр и лнр в россии
17:01 28.02.2022 (обновлено: 17:13 28.02.2022)
 
В ООН не смогли обеспечить участие Лаврова в заседаниях, сообщил МИД

МИД: в ООН не смогли обеспечить посещение Женевы российской делегацией во главе с Лавровым

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Руководство ООН не смогло обеспечить посещение Женевы делегацией РФ во главе с главой МИД Сергеем Лавровым, сообщили журналистам в российском МИД.
"Руководство Всемирной организации оказалось неспособным обеспечить участие российской делегации во главе с министром иностранных дел России в заседаниях комитета по разоружению и СПЧ, мероприятиях, организованных самим секретариатом ООН", - указали в МИД.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
23 февраля, 11:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава ООН ни разу не возвысил голос по ситуации на Украине, заявил Лавров
Ранее диписточник в Женеве говорил, что визит Лаврова на СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен из-за беспрецедентного запрета на пролет его самолета рядом стран ЕС.
Визит главы МИД РФ планировался на 1 марта. Лавров должен был утром во вторник выступить на 49-й сессии СПЧ ООН.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 23:37
МИД назвал санкции против Путина и Лаврова примером бессилия Запада
Опубликовано: А. Покровская
 
В миреООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссияЖенева (город)Признание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала