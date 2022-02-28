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В МИД рассказали об обращении к ООН по визиту российской делегации в Женеву
В МИД рассказали об обращении к ООН по визиту российской делегации в Женеву - РИА Новости, 28.02.2022
В МИД рассказали об обращении к ООН по визиту российской делегации в Женеву
Обращение Москвы к Секретариату ООН о посещении Женевы делегацией РФ во главе с главой МИД Сергеем Лавровым не дало результатов, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:54
2022-02-28T17:12
россия
в мире
женева (город)
оон
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Обращение Москвы к Секретариату ООН о посещении Женевы делегацией РФ во главе с главой МИД Сергеем Лавровым не дало результатов, сообщили журналистам в российском МИД."Обращение к Секретариату ООН не дало результатов", - указали в МИД.Ранее диписточник в Женеве говорил, что визит Лаврова на СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен из-за беспрецедентного запрета на пролёт его самолета рядом стран ЕС.Визит главы МИД РФ планировался на 1 марта. Лавров должен был утром во вторник выступить на 49-й сессии СПЧ ООН.
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россия, в мире, женева (город), оон, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:54 28.02.2022 (обновлено: 17:12 28.02.2022)
 
В МИД рассказали об обращении к ООН по визиту российской делегации в Женеву

МИД: обращение к секретариату ООН по визиту делегации России в Женеву не дало результатов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Обращение Москвы к Секретариату ООН о посещении Женевы делегацией РФ во главе с главой МИД Сергеем Лавровым не дало результатов, сообщили журналистам в российском МИД.
"Обращение к Секретариату ООН не дало результатов", - указали в МИД.
Ранее диписточник в Женеве говорил, что визит Лаврова на СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен из-за беспрецедентного запрета на пролёт его самолета рядом стран ЕС.
Визит главы МИД РФ планировался на 1 марта. Лавров должен был утром во вторник выступить на 49-й сессии СПЧ ООН.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
01:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Чушь": Захарова оценила условия участия делегации России в сессии СПЧ ООН
Опубликовано: В. Лаврентьев
 
РоссияВ миреЖенева (город)ООНСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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