https://ria.ru/20220228/oon-1775614866.html
В МИД рассказали об обращении к ООН по визиту российской делегации в Женеву
В МИД рассказали об обращении к ООН по визиту российской делегации в Женеву - РИА Новости, 28.02.2022
В МИД рассказали об обращении к ООН по визиту российской делегации в Женеву
Обращение Москвы к Секретариату ООН о посещении Женевы делегацией РФ во главе с главой МИД Сергеем Лавровым не дало результатов, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:54
2022-02-28T16:54
2022-02-28T17:12
россия
в мире
женева (город)
оон
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Обращение Москвы к Секретариату ООН о посещении Женевы делегацией РФ во главе с главой МИД Сергеем Лавровым не дало результатов, сообщили журналистам в российском МИД."Обращение к Секретариату ООН не дало результатов", - указали в МИД.Ранее диписточник в Женеве говорил, что визит Лаврова на СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен из-за беспрецедентного запрета на пролёт его самолета рядом стран ЕС.Визит главы МИД РФ планировался на 1 марта. Лавров должен был утром во вторник выступить на 49-й сессии СПЧ ООН.
https://ria.ru/20220228/chush-1775459168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, женева (город), оон, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:54 28.02.2022 (обновлено: 17:12 28.02.2022)
В МИД рассказали об обращении к ООН по визиту российской делегации в Женеву
МИД: обращение к секретариату ООН по визиту делегации России в Женеву не дало результатов