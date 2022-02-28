https://ria.ru/20220228/oon-1775614866.html

В МИД рассказали об обращении к ООН по визиту российской делегации в Женеву

В МИД рассказали об обращении к ООН по визиту российской делегации в Женеву - РИА Новости, 28.02.2022

В МИД рассказали об обращении к ООН по визиту российской делегации в Женеву

Обращение Москвы к Секретариату ООН о посещении Женевы делегацией РФ во главе с главой МИД Сергеем Лавровым не дало результатов, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:54

2022-02-28T16:54

2022-02-28T17:12

россия

в мире

женева (город)

оон

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Обращение Москвы к Секретариату ООН о посещении Женевы делегацией РФ во главе с главой МИД Сергеем Лавровым не дало результатов, сообщили журналистам в российском МИД."Обращение к Секретариату ООН не дало результатов", - указали в МИД.Ранее диписточник в Женеве говорил, что визит Лаврова на СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен из-за беспрецедентного запрета на пролёт его самолета рядом стран ЕС.Визит главы МИД РФ планировался на 1 марта. Лавров должен был утром во вторник выступить на 49-й сессии СПЧ ООН.

https://ria.ru/20220228/chush-1775459168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, женева (город), оон, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)