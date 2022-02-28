https://ria.ru/20220228/oon-1775517553.html

Исключение России сделало бы СБ ООН бессмысленным, считает советник Асада

Исключение России сделало бы СБ ООН бессмысленным, считает советник Асада - РИА Новости, 28.02.2022

Исключение России сделало бы СБ ООН бессмысленным, считает советник Асада

Исключение России из членства в Совете Безопасности ООН сделало бы эту организацию бессмысленной, заявила в интервью РИА Новости специальный советник президента РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:34

2022-02-28T11:34

2022-02-28T12:51

в мире

россия

сирия

сша

ирак

совет безопасности оон

владимир зеленский

антониу гутерреш

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ДАМАСК, 28 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Исключение России из членства в Совете Безопасности ООН сделало бы эту организацию бессмысленной, заявила в интервью РИА Новости специальный советник президента Сирии Луна Шибль."СБ ООН был изначально создан для предотвращения войн в мире. Если будет исключена такая страна, как Россия, то какая роль останется у этой организации. Исключение России из Совета безопасности исключит сам Совет от какой либо роли в мире", - сказала Шибль.Советник сирийского лидера напомнила, что США напали на Ирак полностью в обход СБ ООН. "Они всеми способами пытаются ослабить роль СБ ООН, и исключение России идёт в контексте ослабления этого Совета", - сказала она.Ранее Владимир Зеленский написал в Twitter, что в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал лишить Россию права голоса в Совбезе организации. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, комментируя подобное предложение, заявила, что членство России в Совбезе ООН прописано в Уставе организации.Полный текст интервью советника президента Сирии Луны Шибль >>

https://ria.ru/20220225/spravedlivost-1775058967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сирия, сша, ирак, совет безопасности оон, владимир зеленский, антониу гутерреш, оон