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Исключение России сделало бы СБ ООН бессмысленным, считает советник Асада
Исключение России сделало бы СБ ООН бессмысленным, считает советник Асада - РИА Новости, 28.02.2022
Исключение России сделало бы СБ ООН бессмысленным, считает советник Асада
Исключение России из членства в Совете Безопасности ООН сделало бы эту организацию бессмысленной, заявила в интервью РИА Новости специальный советник президента РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:34
2022-02-28T12:51
в мире
россия
сирия
сша
ирак
совет безопасности оон
владимир зеленский
антониу гутерреш
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ДАМАСК, 28 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Исключение России из членства в Совете Безопасности ООН сделало бы эту организацию бессмысленной, заявила в интервью РИА Новости специальный советник президента Сирии Луна Шибль."СБ ООН был изначально создан для предотвращения войн в мире. Если будет исключена такая страна, как Россия, то какая роль останется у этой организации. Исключение России из Совета безопасности исключит сам Совет от какой либо роли в мире", - сказала Шибль.Советник сирийского лидера напомнила, что США напали на Ирак полностью в обход СБ ООН. "Они всеми способами пытаются ослабить роль СБ ООН, и исключение России идёт в контексте ослабления этого Совета", - сказала она.Ранее Владимир Зеленский написал в Twitter, что в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал лишить Россию права голоса в Совбезе организации. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, комментируя подобное предложение, заявила, что членство России в Совбезе ООН прописано в Уставе организации.Полный текст интервью советника президента Сирии Луны Шибль &gt;&gt;
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россия
сирия
сша
ирак
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в мире, россия, сирия, сша, ирак, совет безопасности оон, владимир зеленский, антониу гутерреш, оон
11:34 28.02.2022 (обновлено: 12:51 28.02.2022)
 
Исключение России сделало бы СБ ООН бессмысленным, считает советник Асада

Советник Асада Шибль считает, что исключение России из СБ ООН сделало бы его бессмысленным

© REUTERS / Carlo AllegriЗаседание Совета Безопасности ООН по Украине
Заседание Совета Безопасности ООН по Украине - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
Заседание Совета Безопасности ООН по Украине
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 28 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Исключение России из членства в Совете Безопасности ООН сделало бы эту организацию бессмысленной, заявила в интервью РИА Новости специальный советник президента Сирии Луна Шибль.
"СБ ООН был изначально создан для предотвращения войн в мире. Если будет исключена такая страна, как Россия, то какая роль останется у этой организации. Исключение России из Совета безопасности исключит сам Совет от какой либо роли в мире", - сказала Шибль.
Советник сирийского лидера напомнила, что США напали на Ирак полностью в обход СБ ООН. "Они всеми способами пытаются ослабить роль СБ ООН, и исключение России идёт в контексте ослабления этого Совета", - сказала она.
Ранее Владимир Зеленский написал в Twitter, что в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал лишить Россию права голоса в Совбезе организации. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, комментируя подобное предложение, заявила, что членство России в Совбезе ООН прописано в Уставе организации.
Полный текст интервью советника президента Сирии Луны Шибль >>
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 14:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия встала на защиту основ справедливости в мире, заявил Асад
Опубликовано: Е. Зайцева
 
В миреРоссияСирияСШАИракСовет Безопасности ООНВладимир ЗеленскийАнтониу ГутеррешООН
 
 
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