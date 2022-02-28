Украинские войска обстреляли Донецк и Луганское, заявили в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские войска обстреляли Донецк и Луганское
За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.
За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.
По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.
По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.
При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.
При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.
За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.
За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.
В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.
В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.
Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.
Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.
Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".
Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".
ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.
ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.
За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.
По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.
При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.
За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.
В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.
Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.
Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".
ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.