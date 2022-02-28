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Украинские войска обстреляли Донецк и Луганское, заявили в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и Луганское, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.02.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Луганское, заявили в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и населенный пункт Луганское, выпустив 10 мин запрещенного калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:21

2022-02-28T15:21

2022-02-28T15:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

киев

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ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и населенный пункт Луганское, выпустив 10 мин запрещенного калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям… 14.50 - н.п. Новомихайловка - н.п. Луганское выпущено 4 мины калибром 120 мм; 15.00 - н.п. Красногоровка - г. Донецк, выпущено 2 снаряда калибром 152 мм и 4 мины калибром 120 мм", - говорится в сообщении.Обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, где Киев регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику, привело сперва к эвакуации жителей самопровозглашенных республик в Россию, а затем – к объявлению президентом РФ Владимиром Путиным военной операции по демилитаризации Украины.В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Минобороны РФ подчеркивало, что удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, говорил Путин.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

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россия

киев

москва

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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